71 Yaşında 1 Milyar Liralık Mirasın Sahibi Oldu: 43 Yıl Hizmetçilik Yaptığı Evin Sahibi Öz Babası Çıktı!
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde filmleri aratmayan bir miras davası sonuçlandı. Hayatının 43 yılını patronu olarak bildiği iş insanı Niyazi Üzmez'e hizmet ederek geçiren 75 yaşındaki Kalbiye Sağlam, yıllar sonra öğrendiği bir sırrın peşine düşerek açtığı babalık davasını kazandı. DNA testiyle gerçeğin kanıtlanmasının ardından Üzmez'in nüfusuna geçen kadın, 1 milyar liralık dev servetin yasal mirasçısı oldu.
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Türkiye’de yıllarca konuşulacak olan bu olay, 2. Aile Mahkemesi'nin verdiği tarihi kararla resmiyet kazandı.
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Hayatı zorluklarla geçen Kalbiye, henüz on dört yaşındayken evlendirildi ve Manisa'ya taşındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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