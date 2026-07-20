71 Yaşında 1 Milyar Liralık Mirasın Sahibi Oldu: 43 Yıl Hizmetçilik Yaptığı Evin Sahibi Öz Babası Çıktı!

Ömrünün büyük bir kısmını zengin bir ailenin yanında temizlik yaparak geçiren Kalbiye Sağlam, aslında o ailenin öz kızı olduğunu kanıtladı. Mahkeme kararıyla birlikte Üzmez soyadını alan yaşlı kadın, iki tuğla fabrikası ve otuz farklı gayrimenkulün yer aldığı dudak uçuklatan servetin resmi ortaklarından biri haline gelerek iş insanının dördüncü çocuğu olarak kayıtlara geçti.

Bu inanılmaz hikayenin perde arkası ise 1950'li yıllara, sırlarla dolu bir geçmişe dayanıyor. O dönemde yirmi bir yaşında olan Ümit Etyüzen, henüz on altı yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kalınca durum aile arasında örtbas edilmek istendi. Genç kadın apar topar fabrikanın bekçisi Enver Zorlukaya ile evlendirildi. İddialara göre doğumdan hemen sonra dere kenarına terk edilmek istenen bebek, son anda alınarak bu çift tarafından büyütüldü. Niyazi Üzmez ve babası, olayın duyulmaması için Ümit Etyüzen'e yemin ettirerek onu ve yeni eşini fabrikada işe yerleştirdi. Ailenin tahsis ettiği bekçi evinde büyüyen Kalbiye, kaderin bir cilvesi olarak çok küçük yaşlardan itibaren tıpkı annesi gibi aynı ailenin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı.