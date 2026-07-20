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71 Yaşında 1 Milyar Liralık Mirasın Sahibi Oldu: 43 Yıl Hizmetçilik Yaptığı Evin Sahibi Öz Babası Çıktı!

71 Yaşında 1 Milyar Liralık Mirasın Sahibi Oldu: 43 Yıl Hizmetçilik Yaptığı Evin Sahibi Öz Babası Çıktı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.07.2026 - 09:20
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde filmleri aratmayan bir miras davası sonuçlandı. Hayatının 43 yılını patronu olarak bildiği iş insanı Niyazi Üzmez'e hizmet ederek geçiren 75 yaşındaki Kalbiye Sağlam, yıllar sonra öğrendiği bir sırrın peşine düşerek açtığı babalık davasını kazandı. DNA testiyle gerçeğin kanıtlanmasının ardından Üzmez'in nüfusuna geçen kadın, 1 milyar liralık dev servetin yasal mirasçısı oldu.

Kaynak: Ceyhan Torlak / Sabah Gazetesi

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Türkiye’de yıllarca konuşulacak olan bu olay, 2. Aile Mahkemesi'nin verdiği tarihi kararla resmiyet kazandı.

Türkiye’de yıllarca konuşulacak olan bu olay, 2. Aile Mahkemesi'nin verdiği tarihi kararla resmiyet kazandı.

Ömrünün büyük bir kısmını zengin bir ailenin yanında temizlik yaparak geçiren Kalbiye Sağlam, aslında o ailenin öz kızı olduğunu kanıtladı. Mahkeme kararıyla birlikte Üzmez soyadını alan yaşlı kadın, iki tuğla fabrikası ve otuz farklı gayrimenkulün yer aldığı dudak uçuklatan servetin resmi ortaklarından biri haline gelerek iş insanının dördüncü çocuğu olarak kayıtlara geçti.

Bu inanılmaz hikayenin perde arkası ise 1950'li yıllara, sırlarla dolu bir geçmişe dayanıyor. O dönemde yirmi bir yaşında olan Ümit Etyüzen, henüz on altı yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kalınca durum aile arasında örtbas edilmek istendi. Genç kadın apar topar fabrikanın bekçisi Enver Zorlukaya ile evlendirildi. İddialara göre doğumdan hemen sonra dere kenarına terk edilmek istenen bebek, son anda alınarak bu çift tarafından büyütüldü. Niyazi Üzmez ve babası, olayın duyulmaması için Ümit Etyüzen'e yemin ettirerek onu ve yeni eşini fabrikada işe yerleştirdi. Ailenin tahsis ettiği bekçi evinde büyüyen Kalbiye, kaderin bir cilvesi olarak çok küçük yaşlardan itibaren tıpkı annesi gibi aynı ailenin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı.

Hayatı zorluklarla geçen Kalbiye, henüz on dört yaşındayken evlendirildi ve Manisa'ya taşındı.

Hayatı zorluklarla geçen Kalbiye, henüz on dört yaşındayken evlendirildi ve Manisa'ya taşındı.

Yirmi sekiz yaşında eşini kaybedip dul kalınca, iki çocuğuyla birlikte hayatta kalabilmek için uzaktan akrabası zannettiği Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü. Yıllarca iş insanının Turgutlu'daki evinde ve Çeşme'deki yazlığında hizmetçilik yapmaya devam etti. Çevredeki insanların ikili arasındaki şaşırtıcı fiziksel benzerliği sık sık dile getirmesine rağmen yıllarca korunan bu büyük sır, 2022 yılında bir yemek masasında bozuldu. Niyazi Üzmez, yıllarca yanında çalıştırdığı Kalbiye'ye biyolojik babası olduğunu itiraf etti.

Bu sarsıcı itirafın ardından Kalbiye Sağlam hukuk mücadelesi başlattı. Dava süreci devam ederken seksen sekiz yaşında hayatını kaybeden Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken, 1996'da vefat eden anne Ümit Etyüzen'in ise mezarı açılarak DNA testleri için gerekli örnekler toplandı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun yürüttüğü hassas incelemeler sonucunda, Niyazi Üzmez'in yüzde 99,9 oranında biyolojik baba olduğu kesin olarak saptandı. Adli tıptan gelen bu raporun Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'ne ulaşmasıyla dava sonuçlandı ve yıllarca başkalarının hayatına hizmet eden kadının kendi hayatındaki büyük sır aydınlanmış oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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