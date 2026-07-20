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Messi'nin Elinin Boş Dönmesinden Sup Çılgınlığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Messi'nin Elinin Boş Dönmesinden Sup Çılgınlığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.07.2026 - 18:14
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım haftanın ilk günü kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler Twitter etkileşimine doymuş?

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Başlayalım!

Sadece tahmin...

Sadece tahmin...
twitter.com

Düğün epey konuşuldu.

Düğün epey konuşuldu.
twitter.com

Biraz da çekirge gündemi...

Biraz da çekirge gündemi...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Biraz da Dünya Kupası.

Biraz da Dünya Kupası.
twitter.com

Çökeceksen de böyle çök.

Çökeceksen de böyle çök.
twitter.com

Biraz da tarih

Biraz da tarih
twitter.com

Ayıp!

Ayıp!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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