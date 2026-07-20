article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Aileleriyle Olan WhatsApp Sohbetlerini Paylaşarak Güldüren Kişiler

Aileleriyle Olan WhatsApp Sohbetlerini Paylaşarak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.07.2026 - 11:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aile içi sohbetlerde kimi zaman ilginç yazışmalara denk gelebiliyoruz. Anne babaların teknoloji kullanımından çocukların ilginç isteklerine bu tip yazışmalar zaman zaman sosyal medyada da viral olabiliyor. Bir X kullanıcısı da klasikleşmiş bir yazışmayı attı ve takipçilerinden buna benzer diyalogları paylaşmalarını istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk paylaşım böyleydi.

İlk paylaşım böyleydi.
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın