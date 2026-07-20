Aileleriyle Olan WhatsApp Sohbetlerini Paylaşarak Güldüren Kişiler
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Aile içi sohbetlerde kimi zaman ilginç yazışmalara denk gelebiliyoruz. Anne babaların teknoloji kullanımından çocukların ilginç isteklerine bu tip yazışmalar zaman zaman sosyal medyada da viral olabiliyor. Bir X kullanıcısı da klasikleşmiş bir yazışmayı attı ve takipçilerinden buna benzer diyalogları paylaşmalarını istedi.
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İlk paylaşım böyleydi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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