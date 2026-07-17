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Bir İş Yerinde Maaşın Geç Ödenmesine Sunduğu Bahaneyle Herkesi Sinirlendiren Patron

Bir İş Yerinde Maaşın Geç Ödenmesine Sunduğu Bahaneyle Herkesi Sinirlendiren Patron

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 14:14
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Sosyal medyada viral olan bir şirket içi e-posta, girişim ekosistemindeki 'kurumsal jargonu' yeni bir boyuta taşıdı. Maaşların gecikeceğini çalışanlarına duyuran bir startup CEO'su, bu durumu bir kriz yerine 'sabır geliştirme girişimi' olarak nitelendirdi. 'Biz sadece bir startup değiliz, bir hareketiz' sözleriyle biten e-posta, çalışanlar ve sosyal medya kullanıcıları arasında ironi dolu tartışmaların fitilini ateşledi.

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"Büyüme Sadece Gelirle Olmaz, Beklerken de Olur"

"Büyüme Sadece Gelirle Olmaz, Beklerken de Olur"
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Bir startup çalışanının paylaştığı ve kısa sürede viral alan e-posta girişim kültürünün kriz yönetimindeki yaratıcılığını (!) gözler önüne serdi. 'Maaş Ödemesi Hakkında Güncelleme' başlığıyla gelen kutusuna düşen mesajda, ödemelerin zamanında yapılmayacağı açıklandı. Ancak asıl dikkat çeken nokta, yönetimin bu finansal aksaklığı kişisel gelişim ve spiritüel bir sürece bağlama çabası oldu.

E-postada şu ifadelere yer verildi:

'Artık buna 'gecikme' demiyoruz; bu, bir sabır geliştirme girişimi. Unutmayın, büyüme sadece gelirde olmaz; beklerken de olur.'

"Maaş Takvimleri Üzerine Meditasyon"

"Maaş Takvimleri Üzerine Meditasyon"

Çalışanlardan maaş bekledikleri süre boyunca sabırlı olmalarını isteyen Kurucu & CEO, durumu daha da ileri götürerek süreci bir tür 'meditasyon' olarak tanımladı. Ekibine, maaş ödeme takvimleri üzerine sürdürdükleri bu zorunlu meditasyon için teşekkür eden şirket yöneticisi, kapanışı ise tam bir 'vizyoner girişimci' edasıyla yaptı: 'Biz sadece bir startup değiliz. Biz bir hareketiz.'

CEO'nun email'i goygoycuların da gözünden kaçmadı 👇

CEO'nun email'i goygoycuların da gözünden kaçmadı 👇
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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