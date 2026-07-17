Bir İş Yerinde Maaşın Geç Ödenmesine Sunduğu Bahaneyle Herkesi Sinirlendiren Patron

Çalışanlardan maaş bekledikleri süre boyunca sabırlı olmalarını isteyen Kurucu & CEO, durumu daha da ileri götürerek süreci bir tür 'meditasyon' olarak tanımladı. Ekibine, maaş ödeme takvimleri üzerine sürdürdükleri bu zorunlu meditasyon için teşekkür eden şirket yöneticisi, kapanışı ise tam bir 'vizyoner girişimci' edasıyla yaptı: 'Biz sadece bir startup değiliz. Biz bir hareketiz.'