Bir İş Yerinde Maaşın Geç Ödenmesine Sunduğu Bahaneyle Herkesi Sinirlendiren Patron
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Sosyal medyada viral olan bir şirket içi e-posta, girişim ekosistemindeki 'kurumsal jargonu' yeni bir boyuta taşıdı. Maaşların gecikeceğini çalışanlarına duyuran bir startup CEO'su, bu durumu bir kriz yerine 'sabır geliştirme girişimi' olarak nitelendirdi. 'Biz sadece bir startup değiliz, bir hareketiz' sözleriyle biten e-posta, çalışanlar ve sosyal medya kullanıcıları arasında ironi dolu tartışmaların fitilini ateşledi.
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"Büyüme Sadece Gelirle Olmaz, Beklerken de Olur"
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"Maaş Takvimleri Üzerine Meditasyon"
CEO'nun email'i goygoycuların da gözünden kaçmadı 👇
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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