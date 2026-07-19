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Akın Gürlek Dünya Kupası Finali Öncesi Yasa Dışı Bahis Operasyonuyla İlgili Açıklama Yaptı

Akın Gürlek Dünya Kupası Finali Öncesi Yasa Dışı Bahis Operasyonuyla İlgili Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2026 - 22:19
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Akın Gürlek, Dünya Kupası finali maçının başlangıç düdüğüyle birlikte sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. 

Akın Gürlek, sosyal medyadan yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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Akın Gürlek sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

Akın Gürlek sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sayın

@RTErdogan

’ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu marifetiyle, Dünya Kupası Final Maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütmüştür.

Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır.

Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır.

Süreci titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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