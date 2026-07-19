Akın Gürlek Dünya Kupası Finali Öncesi Yasa Dışı Bahis Operasyonuyla İlgili Açıklama Yaptı
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Akın Gürlek, Dünya Kupası finali maçının başlangıç düdüğüyle birlikte sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Akın Gürlek, sosyal medyadan yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
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Akın Gürlek sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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