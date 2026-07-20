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Haluk Levent'in 9 Milyon Takipçili X Hesabına Erişim Engeli Getirildi

Haluk Levent'in 9 Milyon Takipçili X Hesabına Erişim Engeli Getirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2026 - 18:34
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Türkiye'nin yakından tanıdığı sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, hakkında yürütülen soruşturmayla yeniden gündemin odağına yerleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Levent hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.

Soruşturmaya ilişkin iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Haluk Levent'in X hesabıyla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı.

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Kamuoyuna açıklamalar yapıyordu.

Kamuoyuna açıklamalar yapıyordu.

Haluk Levent hakkındaki iddiaların bir kısmına sosyal medya hesaplarından cevaplar veriyordu. 

Son olarak Sevda Kurt'un iddialarını yanıtlayan Haluk Levent'in hesabı önemli etkileşim sayılarına ulaşarak haberlere konu oluyordu.

Bugün hesaba erişim engeli getirildi.

Bugün hesaba erişim engeli getirildi.

Engelli Web'in X hesabından duyurduğu gelişmeye göre Haluk Levent'i X hesabı erişime engellendi. Engelli Web paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

'Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X hesabı (

@haluklevent

), 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.

X, hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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