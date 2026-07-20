Haluk Levent'in 9 Milyon Takipçili X Hesabına Erişim Engeli Getirildi
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Türkiye'nin yakından tanıdığı sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, hakkında yürütülen soruşturmayla yeniden gündemin odağına yerleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Levent hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.
Soruşturmaya ilişkin iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Haluk Levent'in X hesabıyla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı.
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Kamuoyuna açıklamalar yapıyordu.
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Bugün hesaba erişim engeli getirildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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