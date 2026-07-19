Sevgili Koç, bugün Ay'ın kendi burcundaki Satürn ile kurduğu karşıtlık, iş yerinde omuzlarına yıkılan sorumlulukları fark etmeni sağlıyor. Herkesin açığını kapatmak sana düşmüyor; bugün nazikçe 'bu benim işim değil' diyebilmen, uzun vadede saygınlığını artıracak. Ay-Mars üçgeni ise sana bu sınırı çizecek cesareti veriyor.

Maddi konularda ortak bir gidere ya da paylaşılmış bir yükümlülüğe dair adaletsizlik hissedebilirsin. Kimin ne kadar katkı koyduğunu bugün açıkça konuşman, ilerideki kırgınlıkların önüne geçecek. Cömertliğin sınırsız olmasın; kendini de hesaba kat.

Aşk hayatında da yük paylaşımı gündemde. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle günlük hayatın angaryalarını kimin üstlendiğini konuşmak bugün aranızdaki sessiz gerginliği çözecek. Bekar bir Koç burcu isen, henüz başlamamış bir yakınlıkta kendini fazla sorumlu hissetmene gerek yok, ağırdan alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…