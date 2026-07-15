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Koç Burcu right-white
16 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 16 Temmuz Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş'in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte odağın tamamen profesyonel alanlardan çekilip içsel temellerine yöneliyor. İş hayatında büyük ve yeni adımlar atmak yerine, geçmişte başlattığın ama temeli sağlam olmayan projeleri revize etmek, masanı ve stratejini düzenlemek bu süreçte sana çok daha faydalı olacaktır. Otorite figürleriyle iletişim kurarken geri giden Merkür'ün alınganlıklara ve yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini unutmamalı, profesyonel mesafeni korumaya özen göstermelisin.

Maddi olarak aile, yuva veya gayrimenkul odaklı konular bütçenin tam merkezine yerleşiyor. Geçmişten gelen bir mülk satışı, miras ya da aile içi ortak bir harcama konusu Satürn'ün kısıtlayıcı etkisi nedeniyle bazı gecikmelere ve pürüzlere uğrayabilir. Bugün büyük riskler almak ya da yeni finansal sözleşmelere imza atmak yerine, mevcut borçları yapılandırmak ve ev içi harcamaları minimumda tutmak bütçeni korumanı sağlayacaktır.

İlişkisi olan bir Koç isen partnerinle ev hayatı, ailevi sorumluluklar veya geçmişten taşınan kırgınlıklar yüzünden karşı karşıya gelme riskin var. Güneş'in su enerjisi seni daha savunmacı yapabileceği için, eleştirileri kişisel algılamamaya ve partnerinin alanına saygı duymaya özen göstermelisin. Bekar bir Koç isen sosyalleşmek ve dış dünyaya açılmak yerine kendi güvenli kabuğuna çekilmeyi tercih edebilirsin. Kalbinin kapılarını yeni birine açmadan önce, geçmiş ilişkilerden kalan duygusal yükleri tamamen temizlemen gerektiğinin farkına varacaksın.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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