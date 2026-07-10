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Koç Burcu right-white
11 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 11 Temmuz Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle son dönemde peşinden koştuğun bazı hedeflere farklı gözlerle bakabilirsin. Haftalardır beklediğin bir telefonun gelmesi ya da uzun süredir istediğin bir fırsatın nihayet karşına çıkması düşündüğün heyecanı yaratmayabilir. Bazen insan istediği şeyi elde etmeye yaklaştığında, aslında onu ne kadar istediğini de yeniden keşfeder.

İş hayatında senden çözüm beklenen bir konuda bu kez geri planda kalmayı tercih edebilirsin. Sürekli kriz çözen kişi olmak yerine sorumluluğun gerçekten kime ait olduğunu görmek isteyebilirsin. Bu durum ilk başta garip hissettirse de uzun vadede yükünü hafifletebilir. Maddi konularda ise aceleyle verilen kararlar yerine birkaç gün beklemek daha doğru seçimler yapmanı sağlayabilir.

Aşk hayatında ise seni gerçekten merak eden biriyle sadece ilgini canlı tutan biri arasındaki fark daha görünür hale geliyor. İlişkisi olan Koç burçları partnerlerinin yoğun zamanlarda gösterdiği küçük emekleri daha fazla fark edebilir. Bekar Koç burçları ise uzun süredir peşinden koştukları bir kişinin artık eskisi kadar heyecan yaratmadığını anlayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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