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Koç Burcu right-white
15 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 15 Temmuz Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Yengeç burcundaki taze yeni ay enerjisi bugün odağınızı tamamen yuvanıza ve iç dünyanıza çevirirken, kariyerinizde köklü bir yavaşlama ihtiyacı hissedebilirsiniz. İş hayatınızda fevri kararlar almak yerine, geçmişte gözden kaçırdığınız detayları Merkür retrosunun rehberliğinde sakince temize çekme zamanıdır. Uranüs'ün aklınıza getirdiği ani fikir kıvılcımları, mesleki tıkanıklıkları hiç zorlanmadan, kendiliğinden çözmenizi sağlayacak.

Maddi konularda ise tamamen dürtüsel harcamalardan uzak durmanız gereken, cüzdanınızı koruma altına alacağınız bir gündesiniz. Geçmiş ailevi mevzulardan kalan bir alacak ya da bir mülk satışı konusu, retro etkisiyle yeniden önünüze gelip bütçenizi rahatlatabilir. Finansal adımları atarken aceleci davranmamak ve güvenli sularda kalmak, geleceğe daha huzurlu bakmanıza yardım edecek.

İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinin hassasiyetlerine karşı daha korumacı yaklaşacağın ve evinde huzuru arayacağın bir akşam seni bekliyor. Bekar bir Koç burcu isen, nostaljik rüzgarların etkisiyle eski bir tanıdığın sunduğu güven veren o sıcak yaklaşım, kalbinde yepyeni bir kapı aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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