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Koç Burcu right-white
15 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 15 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

15 Temmuz Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

İlişkisi olan bir Koç burcu isen, Yengeç yeni ayının şefkatli enerjisiyle partnerinin hassasiyetlerine karşı çok daha korumacı ve sahiplenici yaklaşacağın bir dönemdesin. Dış dünyanın koşturmacasını bir kenara bırakıp evinde, yuva sıcaklığında baş başa kalmak aranızdaki bağı sakince derinleştirecek.

Bekar bir Koç burcu isen, nostaljik rüzgarların estiği bugünlerde eski bir dostun ya da geçmişten birinin sunduğu güven veren o sıcak yaklaşım kalbini usulca hareketlendirebilir. Fevri kararlar almak yerine, sana huzur ve samimiyet getiren bu naif duyguya şans tanımak iç dünyanı şifalandıracaktır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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