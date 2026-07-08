Ünlü Kardiyolog Açıkladı: Alıç Sirkesi Damar Açar Mı? Kalbe, Tansiyona ve Kolesterole İyi Gelir mi?
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Son yıllarda 'kalp dostu' ve 'şifa kaynağı' olarak mutfaklardan eksik edilmeyen alıç sirkesi, gerçekten damar tıkanıklığına çare mi? Tansiyon ve kolesterolü düşürür mü? Sosyal medyada kardiyobey kullanıcı adıyla paylaşım yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, alıç sirkesi iddialara son noktayı koyarak alıç sirkesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Gelin, alıç sirkesinin yararlarını ve kalp damara etkilerini birlikte öğrenelim:
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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