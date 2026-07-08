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Ünlü Kardiyolog Açıkladı: Alıç Sirkesi Damar Açar Mı? Kalbe, Tansiyona ve Kolesterole İyi Gelir mi?

Ünlü Kardiyolog Açıkladı: Alıç Sirkesi Damar Açar Mı? Kalbe, Tansiyona ve Kolesterole İyi Gelir mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 11:50
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Son yıllarda 'kalp dostu' ve 'şifa kaynağı' olarak mutfaklardan eksik edilmeyen alıç sirkesi, gerçekten damar tıkanıklığına çare mi? Tansiyon ve kolesterolü düşürür mü? Sosyal medyada kardiyobey kullanıcı adıyla paylaşım yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, alıç sirkesi iddialara son noktayı koyarak alıç sirkesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Gelin, alıç sirkesinin yararlarını ve kalp damara etkilerini birlikte öğrenelim: 

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Alıç Sirkesi Ne İşe Yarar?

Alıç Sirkesi Ne İşe Yarar?

Düzenli ve doğru kullanıldığında alıç sirkesinin vücuda sağladığı kanıtlanmış bazı faydalar bulunuyor:

  • Tansiyon Desteği: Yapılan bazı çalışmalar, düzenli tüketimin tansiyon değerlerini dengelemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

  • Kolesterol Kontrolü: Kolesterol metabolizması üzerinde olumlu etkileri de var. Düzenli tüketenlerde trigliserit ve LDL (kötü kolesterol) seviyelerinde düşüş gözlemlenebiliyor.

  • Kan Şekeri Dengesi: Kan şekeri dalgalanmalarını önleyerek diyete ve kan şekeri yönetimine ciddi bir destek sağlıyor.

Peki Neden Alıç? Diğer Sirkeler de Aynı Etkiyi Gösterir mi?

Alıç, uzun yıllardır fitoterapide (bitkisel tedavi) kalp damar sağlığı için kullanılan köklü bir bitkidir. Bu nedenle sirkesi de toplumda diğer sirkelere göre bir adım öne çıkmış ve 'kalp ilacı' gibi görülmeye başlanmıştır. 

Ancak Prof. Dr. Muhammed Keskin, sirkenin türü ne olursa olsun temel bileşeninin asetik asit olduğunu vurguluyor. Yani sadece alıç sirkesi değil; elma sirkesi veya balsamik sirke de vücutta benzer biyolojik etkiler gösteriyor.

Alıç Sirkesi Damarları Açıyor Mu?

Alıç Sirkesi Damarları Açıyor Mu?

Prof. Dr. Muhammed Keskin bu konuda çok net bir uyarıda bulunuyor: 

'Alıç sirkesi damar tıkanıklığını açmaz!' 

Sirke, içerdiği fenolik bileşikler ve asetik asit sayesinde vücudun antioksidan kapasitesini artırır ve damarlara zarar veren oksidatif stresi azaltır. Yani mevcut tıkanıklığı 'lavabo açıcı' gibi eritmez, sadece damar sağlığının korunmasına destek olur.

Prof. Dr. Muhammed Keskin'den Hayati Uyarı: 'İlacınızı Bırakmayın!'

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin'in en kritik uyarısı, hastaların sirkeyi bir 'mucize tedavi' olarak görmesiyle ilgili. 

Sirke; kalp sağlığı, kolesterol, tansiyon ve diyabet için sadece destekleyici bir besindir. Hipertansiyon, kolesterol veya şeker hastalarının tıbbi tedavilerini, doktor kontrolünü veya ilaçlarını bırakıp yalnızca sirke tüketerek iyileşmeyi beklemeleri hayati tehlike yaratır. Sağlıklı yaşam, ancak doğru beslenme ve modern tıbbın birlikteliğiyle mümkündür.

Alıç Sirkesi Nasıl Tüketilmeli? Aç Karnına İçilir Mi?

Alıç Sirkesi Nasıl Tüketilmeli? Aç Karnına İçilir Mi?

Aman dikkat; sirke tüketiminde yapılan en büyük hata, zayıflamak veya şifa bulmak uğruna sirkeyi sabahları aç karnına sek olarak içmektir.

  • Mideye Dikkat: Özellikle reflü, gastrit ve mide hassasiyeti olanlarda aç karnına içilen sirke ciddi tahrişlere yol açar. En doğrusu yemeklerle birlikte (örneğin salatalara ekleyerek) tüketmektir.

  • Miktar Önemli: Şifa olsun diye bardak bardak sirke içilmez. Prof. Dr. Keskin, günlük tüketim miktarının aşırıya kaçmaması gerektiğini belirterek, 30 mililitrenin (yaklaşık 2-3 yemek kaşığı) üzerine çıkılmamasını öneriyor.

Evde Doğal Alıç Sirkesi Nasıl Yapılır?

Evde Doğal Alıç Sirkesi Nasıl Yapılır?

Evde tamamen doğal yollarla, katkısız bir alıç sirkesi yapmak da pek çoğumuzun gündeminde. Tabii bu durumda, sirke yapımının sabır gerektiren ama oldukça basit bir işlem olduğunu bilmelisiniz.

Ev Yapımı Doğal Alıç Sirkesi Tarifi

Tarifimize ve malzemelere geçmeden önce ihtiyacınız olacak araçları da listeleyelim: 4-5 litrelik cam kavanoz, tahta kaşık (sirke yapım sürecinde metal kesinlikle kullanmayın), kavanozun ağzı için temiz tülbent ve paket lastiği.

Alıç Sirkesi Yapımı İçin Gereken Malzemeler: 

  • 1 kg taze alıç (Kırmızı veya sarı fark etmez, çürük olmamasına dikkat edin)

  • 3 litre temiz içme suyu (Kesinlikle klorlu çeşme suyu kullanmayın, fermantasyonu engeller)

  • 1 çay bardağı doğal sirke (Mayalama işlemi için ev yapımı elma veya alıç sirkesi)

  • 1 yemek kaşığı doğal bal (Fermantasyonu beslemek için; bal yoksa toz şeker de kullanılabilir)

  • 1 avuç çiğ nohut (Mayalanmayı ve fermantasyonu hızlandırmak için)

  • 1 tatlı kaşığı iri kaya tuzu (Sirke süzüldükten sonra dayanıklılığını artırmak için)

Alıç Sirkesinin Yapılışı:

  • Hazırlık: Alıçları bıçakla hafifçe çizin veya ezin, ardından büyük bir cam kavanoza doldurun. (4-5 litrelik büyük bir cam kavanoz tercih edebilirsiniz.)

  • Birleştirme: Cam kavanoza doldurduğunuz alıçların üzerine nohut, bal, sirke ve içme suyunu ekleyin. (Fermantasyon sırasında taşmaması için kavanozun üstünde 3-4 parmak boşluk bırakın).

  • Havalandırma: Sirkenin hava alması şarttır. Kesinlikle kapağını kapatmayın; ağzına temiz bir tülbent gerip lastikle sabitleyin.

  • Karıştırma (İlk 15-20 Gün): Kavanozu serin ve loş bir yere alın. Meyveler tamamen dibe çökene kadar her gün tahta kaşıkla 1-2 kez karıştırın.

  • Dinlendirme (1,5 - 2 Ay): Meyveler dibe çökünce karıştırmayı tamamen bırakın. Üzerinde 'sirke anası' dediğimiz jelimsi tabaka oluşup keskin bir sirke kokusu gelene kadar yerinden hiç oynatmadan bekletin.

  • Süzme ve Saklama: Hazır olan sirkeyi temiz bir tülbentten süzün. İçine kaya tuzunu ekleyip eritin ve ağzı kapalı cam şişelerde saklayın.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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