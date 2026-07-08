Ünlü Kardiyolog Açıkladı: Alıç Sirkesi Damar Açar Mı? Kalbe, Tansiyona ve Kolesterole İyi Gelir mi?

Düzenli ve doğru kullanıldığında alıç sirkesinin vücuda sağladığı kanıtlanmış bazı faydalar bulunuyor:

Tansiyon Desteği: Yapılan bazı çalışmalar, düzenli tüketimin tansiyon değerlerini dengelemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Kolesterol Kontrolü: Kolesterol metabolizması üzerinde olumlu etkileri de var. Düzenli tüketenlerde trigliserit ve LDL (kötü kolesterol) seviyelerinde düşüş gözlemlenebiliyor.

Kan Şekeri Dengesi: Kan şekeri dalgalanmalarını önleyerek diyete ve kan şekeri yönetimine ciddi bir destek sağlıyor.

Peki Neden Alıç? Diğer Sirkeler de Aynı Etkiyi Gösterir mi?

Alıç, uzun yıllardır fitoterapide (bitkisel tedavi) kalp damar sağlığı için kullanılan köklü bir bitkidir. Bu nedenle sirkesi de toplumda diğer sirkelere göre bir adım öne çıkmış ve 'kalp ilacı' gibi görülmeye başlanmıştır.

Ancak Prof. Dr. Muhammed Keskin, sirkenin türü ne olursa olsun temel bileşeninin asetik asit olduğunu vurguluyor. Yani sadece alıç sirkesi değil; elma sirkesi veya balsamik sirke de vücutta benzer biyolojik etkiler gösteriyor.