Balkonda ve Yazlıkta Bu Hataların Cezası Büyük!

Havalar ısındı, kapıları pencereleri sonuna kadar açtık. Akşam serinliğinde ise balkon sefaları hem tatil bölgelerinde hem de şehir merkezlerinde yaşayanlar için huzurlu birer kaçamağa dönüştü. Ancak bu durumda; toplu yaşamın kuralları, komşularımızın hakkı ve güvenliği de bizden sorulacak.

Unutmayın ki kendi evinizde, kendi balkonunuzda keyif çattığınızı düşünerek sınırları aşmanın hukuki boyutu var! Sizin için sıradan olan bir hareket, komşunuzun tek bir telefonuyla kapınıza polisin, zabıtanın dayanmasına ve hatta işin mahkeme salonlarında hapis istemiyle bitmesine neden olabilir.

Tam da bu yüzden, 'Tatilim zehir olmasın, ağzımın tadı kaçmasın' diyorsanız, balkona çıkmadan veya o matkabı elinize almadan önce bu kurallara mutlaka göz atın!