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Yaşam
Balkonda ve Yazlıkta Bu Hataların Cezası Büyük!

Balkonda ve Yazlıkta Bu Hataların Cezası Büyük!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 10:23
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Havalar ısındı, kapıları pencereleri sonuna kadar açtık. Akşam serinliğinde ise balkon sefaları hem tatil bölgelerinde hem de şehir merkezlerinde yaşayanlar için huzurlu birer kaçamağa dönüştü. Ancak bu durumda; toplu yaşamın kuralları, komşularımızın hakkı ve güvenliği de bizden sorulacak. 

Unutmayın ki kendi evinizde, kendi balkonunuzda keyif çattığınızı düşünerek sınırları aşmanın hukuki boyutu var! Sizin için sıradan olan bir hareket, komşunuzun tek bir telefonuyla kapınıza polisin, zabıtanın dayanmasına ve hatta işin mahkeme salonlarında hapis istemiyle bitmesine neden olabilir. 

Tam da bu yüzden, 'Tatilim zehir olmasın, ağzımın tadı kaçmasın' diyorsanız, balkona çıkmadan veya o matkabı elinize almadan önce bu kurallara mutlaka göz atın!

Kaynak: https://mevzuat.gov.tr/
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Balkonda Mangal veya Barbekü Yakmak

Balkonda Mangal veya Barbekü Yakmak

Özellikle yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan mangal, apartman ve sitelerde en büyük kavga sebebidir. Dumanı ve kokusu üst ya da yan komşunun evine doluyorsa başınız dertte demektir. Peki, balkonda mangal yakmanın cezası ne?

  • Yasa: Kat Mülkiyeti Kanunu (Madde 18 - Komşuları Rahatsız Etmeme Yükümlülüğü).

  • Yaptırım: Şikayet üzerine belediye veya zabıta anında idari para cezası keser. Komşunuz Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurursa, apartmanınızda mangal yakılması mahkeme kararıyla tamamen yasaklanabilir.

Gece Saatlerinde Gürültü Yapmak

Gece Saatlerinde Gürültü Yapmak

Sıcak yaz gecelerinde balkonda uzun uzun sohbet etmek, müzik dinlemek veya yüksek sesle telefon görüşmesi yapmak çoğumuza normal gelse de sesimizin yüksekliğine dikkat etmemiz gerekir. Zira kapı pencere açık olduğu için bu sesler direkt komşunun yatak odasında yankılanır.

  • Yasa: Kabahatler Kanunu (Madde 36 - Gürültü) ve Türk Ceza Kanunu (Madde 123 - Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma).

  • Yaptırım: Kapınıza gelen polis veya zabıta binlerce liralık idari para cezası uygular. Eğer bu durum alışkanlık haline geldiyse, komşunuzun açacağı davayla '3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası' istemiyle yargılanabilirsiniz.

Yazlıkta ve Sitede Uygunsuz Saatte Tadilat Yapmak

Yazlıkta ve Sitede Uygunsuz Saatte Tadilat Yapmak

Yazlığınıza gittiniz veya kendi evinizde boya, badana, matkap işine giriştiniz. Ancak turizm bölgelerinde ve toplu yaşam alanlarında yazın kafanıza göre inşaat veya tadilat yapamazsınız.

Yazlıkta ve Sitede Uygunsuz Saatte Tadilat Yapmanın Cezası: 

  • Turistik Bölgelerde (Yazlık yerlerde): Genellikle 15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasında ağır inşaat, kırım ve döküm faaliyetleri tamamen yasaktır. Kurala uymayanların inşaatı anında mühürlenir ve çok ağır çevre cezaları kesilir.

  • Apartman/Sitelerde Saat Kuralı: Hafta içi genellikle 10.00 - 19.00 arası izin vardır (13.00-15.00 öğle uykusu arası gürültülü iş yapılamaz).

  • Pazar Günü Yasağı: Pazar günleri matkap çalıştırmak, duvar kırmak gibi gürültülü tadilatlar kesinlikle yasaktır. Zabıta şikayetiyle Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu kapsamında katlamalı para cezası yersiniz.

Balkondan Aşağı Sigara İzmariti Atmak

Balkondan Aşağı Sigara İzmariti Atmak

Sadece yasak değil, aynı zamanda tehlikeli de bir hareket olduğunu unutmayın. Çünkü yazın rüzgarın da etkisiyle atılan bir izmaritin nereye gideceği belli olmaz. 'Aşağısı boş nasılsa' deyip attığınız izmarit hayatınızı karartabilir.

  • Yasa: Türk Ceza Kanunu (Madde 171 - Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması).

  • Yaptırım: Alt balkona savrulan izmarit bir çamaşırı, perdeyi veya mobilyayı tutuşturursa 'bilerek yapmadım' demeniz sizi kurtarmaz. Yangına sebebiyet vermekten 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanırsınız.

Alt Kata Su Akıtmak, Halı veya Sofra Bezi Silkelemek

Alt Kata Su Akıtmak, Halı veya Sofra Bezi Silkelemek

Çoğu zaman masum görünen bu eylem pek de masum değil aslında! Yaz temizliği uğruna balkonu hortumla yıkarken alt katın camlarına pis su akıtmak ya da sırf 'iki kırıntı dökülecek' diye aşağıya sofra bezi silkelemek hukuken mülkiyet hakkına saldırıdır.

  • Yasa: Türk Ceza Kanunu (Madde 151 - Mala Zarar Verme).

  • Yaptırım: Silkelediğiniz bir şey ya da akıttığınız su alt komşunun çamaşırına, tentelerine veya mobilyalarına zarar verirse, hem zabıtadan 'çevreyi kirletmekten' ceza yersiniz hem de maddi tazminat davasıyla karşı karşıya kalırsınız.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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