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Evdeki Kahve Köşenizi Pinterest’ten Fırlamış Gibi Gösterecek Dekorasyon Fikirleri

etiket Evdeki Kahve Köşenizi Pinterest’ten Fırlamış Gibi Gösterecek Dekorasyon Fikirleri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.07.2026 - 13:31
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Pinterest'teki kahve köşeleri mi? Gerçekten de var bir hayalimiz... Peki Pinterest'ten fırlamış gibi duran, göz alıcı, her misafirin bayılacağı o kahve köşesini yapmak için nelere ihtiyacınız var? Gelin keşfedelim!

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Nötr tonlar

Nötr tonlar

Gözü yoran karmaşık renkler yerine beyaz, krem, bej ve antrasit gibi sakin tonları baz almalısınız. Makinenizin, kupalarınızın ve kavanozlarınızın bu renk paletiyle uyum içinde olmasını sağlayarak köşenizde anında profesyonel bir tasarım algısı yaratabilirsiniz.

Doğal dokular

Doğal dokular

Köşenize ruh katmak için ham ahşap, mermer veya taş detaylar kullanmalısınız. Kahve makinenizin altına koyacağınız mermer bir sunum tepsisi veya ahşap bir raf köşenin havasını anında ısıtacak!

Dikey açık raf sistemleri

Dikey açık raf sistemleri

Duvara monte edeceğiniz minimalist ahşap veya metal açık raflar, en güzel kupalarınızı sergilemek için harika bir alan yaratmanızı sağlar. Raflara sadece kupaları değil, aralara serpiştireceğiniz birkaç parça sanatsal objeyi yerleştirerek derinlik algısı oluşturabilirsiniz.

Tek tip cam veya seramik saklama kapları

Tek tip cam veya seramik saklama kapları

Kahve çekirdeklerini, filtre kağıtlarını veya şurupları kendi plastik ambalajlarında bırakmak yerine, mat etiketli ahşap kapaklı cam kavanozlara aktarmalısınız. Bu görsel düzen, karmaşayı engelleyerek köşenizi çok daha lüks gösterecek, güvenin bize!

Sıcak aydınlatma

Sıcak aydınlatma

Tepeden vuran sert beyaz ışıklar yerine kahve köşenizin hemen yanına koyacağınız loş ışıklı küçük bir abajur veya raf altı gizli gün ışığı led şeritler her şeyi değiştirir. Bu loşluk, sabah kahvenizi hazırlarken size özel bir ritüel alanında olduğunuz hissini verirken sizi de mest edecek.

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Minimalist duvarlar

Minimalist duvarlar

Köşenin arkasında kalan duvara tek çizgi yani line art illüstrasyonlar, kahve temalı tasarımlar veya siyah-beyaz retro fotoğraflar asabilirsiniz. Birkaç şık çerçeve, o alanı evden bağımsız minik bir kafe gibi konumlandırırken oraya ayrı bir hava da katacak.

Bitkilerin tazeleyici etkisi

Bitkilerin tazeleyici etkisi

Yeşilin huzur veren etkisini köşenize taşımak için raflardan aşağı süzülen bir sarmaşık, okaliptüs dalları veya şık bir saksıda duran küçük bir sukulent eklemeye ne dersiniz? Çünkü ekleyeceğiniz bitkiler kahve köşesini bir anda daha doğal bir yer yapabilir.

Tasarıma uyan saklama alanları

Tasarıma uyan saklama alanları

Ortalıkta duran kabloları, temizlik bezlerini veya fazla malzemeleri göz önünden kaldırmak için hasır sepetler veya şık keten torbalar kullanmalısınız. Düzen, estetiğin en temel kuralı bunu unutmayın.

El yapımı kupalar

El yapımı kupalar

Birbirinin aynı fabrikasyon kupalar yerine, son dönemde öne çıkan el yapımı, pürüzlü dokulu asimetrik seramik kupalara yönelmelısınız. Rafta yan yana duran 3-4 benzersiz kupa, köşenize kişisel ve sanatsal bir imza atacak!

İmza bir koku veya müzik dokunuşu

İmza bir koku veya müzik dokunuşu

Görsel estetiği duyularla tamamlamak için kahve köşenize kahve çekirdeği, vanilya veya tarçın notalı şık bir mum ya da çubuklu oda kokusu yerleştirmelisiniz. Hatta alanınız varsa yanına koyacağınız küçük bir pikap veya retro hoparlör, sabah kahvesi deneyimini tamamen bir üst seviyeye çıkarmanızı sağlayabilir.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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