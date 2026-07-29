Evdeki Kahve Köşenizi Pinterest’ten Fırlamış Gibi Gösterecek Dekorasyon Fikirleri

Tepeden vuran sert beyaz ışıklar yerine kahve köşenizin hemen yanına koyacağınız loş ışıklı küçük bir abajur veya raf altı gizli gün ışığı led şeritler her şeyi değiştirir. Bu loşluk, sabah kahvenizi hazırlarken size özel bir ritüel alanında olduğunuz hissini verirken sizi de mest edecek.