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Röntgende Görünüyor: Telefonlar Gelecekteki Görüntümüzü Değiştiriyor!

Röntgende Görünüyor: Telefonlar Gelecekteki Görüntümüzü Değiştiriyor!

Akıllı telefon
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 09:49
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Ekran başında ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Telefon, tablet, bilgisayar ya da televizyon karşısında geçirdiğiniz vakit düşündüğünüz kadar masum değil. Hatta, ekran süreniz doğrudan biyolojini etkiliyor desek ne derdiniz? 

Bilim dünyası, modern teknolojinin anatomimizi düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde değiştirdiğini gösteriyor. Peki gelecekte insan nasıl görünecek? 

İşte, detaylar. 

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Biyolojimiz Ekranlara Uyarlanıyor

Biyolojimiz Ekranlara Uyarlanıyor

İnsan evriminin binlerce yıl sürdüğünü biliyoruz, ancak ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) veritabanında yayımlanan çarpıcı araştırmalar, modern kent yaşamının ve dijital alışkanlıklarımızın insan anatomisini sadece tek bir nesilde nasıl radikal biçimde dönüştürdüğünü gözler önüne seriyor. Yani, ekranlardan uzaklaşmazsak görüntümüz hızla değişecek! 

İşte bedenimizin teknolojiye verdiği o sessiz ama sarsıcı tepkiler:

Baştan Aşağı Değişim: "Telefon Boynuzu" Nedir?

Baştan Aşağı Değişim: "Telefon Boynuzu" Nedir?

Mesaj yazmak, sosyal medyada gezinmek veya video izlemek için başımızı sürekli öne eğdiğimizde, vücudumuzda sessiz bir alarm çalar. Ortalama 4,5-5 kilogram ağırlığındaki insan başı, öne doğru eğildiğinde boyun kaslarına uyguladığı baskıyı tam 4 katına çıkarır.

Vücudumuz, boyun kaslarının kafatasına tutunduğu bölgedeki bu aşırı stresi dengeleyebilmek için inanılmaz bir savunma mekanizması geliştiriyor: Yükü dağıtmak amacıyla kafatasının hemen arkasında 'dış oksipital çıkıntı' adı verilen yeni bir kemik dokusu inşa ediyor. Röntgen filmlerinde açıkça görülen ve gençler arasında hızla yaygınlaşan bu sivri uzantı, tıp dünyasında dijital çağın 'telefon boynuzu' olarak anılmaya başlandı bile.

İskeletimiz Daralıyor: Dirsekler ve Omuzlar İnceliyor

Değişim sadece boynumuzda bitmiyor. NIH raporlarında yer alan veriler, iskeletimizin aslında 'yaşayan bir plastik' gibi olduğunu ve maruz kaldığı fiziksel strese göre şekil aldığını kanıtlıyor.

Eskiden fiziksel güç gerektiren işler yapan veya sokakta daha fazla hareket eden insanların kasları, kemiklere güçlü bir şekilde tutunarak onları kalınlaştırıyordu. Günümüzün hareketsiz yaşam tarzında ise kaslar yeterince kullanılmıyor. Araştırmacılar, özellikle çocuk ve gençlerde omuz ve dirsek genişliğinin giderek azaldığını tespit etti. Yani iskeletimiz boyuna uzarken, enine daralıyor ve adeta 'kırılgan bir çubuğa' dönüşüyor.

Zayıflayan Leğen Kemiği ve Çöken Omurga

Bilimsel ölçümler, oturma süresinin artmasıyla pelvis genişliğinin daraldığını, kemik yoğunluğunun azaldığını ortaya koyuyor. Sürekli kambur oturmak, omurganın doğal 'S' eğrisini bozarak kalıcı postür bozukluklarına neden oluyor. Vücudumuz adeta 'Nasıl olsa hareket etmiyor, o zaman kalın kemiklere ihtiyacım yok' mantığıyla kendi yapısını zayıflatıyor.

Peki Geleceğin İnsanı Nasıl Görünecek?

Peki Geleceğin İnsanı Nasıl Görünecek?

Bilimsel veriler ışığında geleceğin insanını hayal ettiğimizde ortaya çıkan tablo oldukça düşündürücü: 

  • Akıllı cihazlara bakmaktan kalıcı olarak öne doğru eğilmiş bir boyun, 

  • Kafatasının arkasında belirginleşmiş kemik mahmuzları, 

  • Daha uzun ama çok daha dar bir omuz ve göğüs kafesi, zayıflamış kırılgan eklemler...

Teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken biyolojik mirasımızı geri dönüşü olmayan bir yola sokuyor. Bu evrimi yavaşlatmak ise hâlâ bizim elimizde. 

Gün içinde yapacağımız basit ekran detoksları, doğru oturma pozisyonları ve kemiklere ihtiyaç duyduğu o mekanik baskıyı verecek düzenli egzersizler, iskeletimizin bu ürkütücü dönüşümüne dur demenin tek yolu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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