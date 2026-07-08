Röntgende Görünüyor: Telefonlar Gelecekteki Görüntümüzü Değiştiriyor!
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Ekran başında ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Telefon, tablet, bilgisayar ya da televizyon karşısında geçirdiğiniz vakit düşündüğünüz kadar masum değil. Hatta, ekran süreniz doğrudan biyolojini etkiliyor desek ne derdiniz?
Bilim dünyası, modern teknolojinin anatomimizi düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde değiştirdiğini gösteriyor. Peki gelecekte insan nasıl görünecek?
İşte, detaylar.
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Biyolojimiz Ekranlara Uyarlanıyor
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Baştan Aşağı Değişim: "Telefon Boynuzu" Nedir?
Peki Geleceğin İnsanı Nasıl Görünecek?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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