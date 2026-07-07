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Yaşam
Beyni 13 Yıl Gençleştiren Formül Belli Oldu

Beyni 13 Yıl Gençleştiren Formül Belli Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 12:25
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Beyninizin biyolojik saatini geri almak mümkün, desek ne derdiniz? Avrupa Nörobilim Dernekleri Federasyonu (FENS) kongresinde sunulan araştırma, beyninizin biyolojik yaşınızdan tam 13 yıl daha genç kalabileceğini gösteriyor. Üstelik yaşlanmaya karşı en güçlü silahımız 'yeni bir dil öğrenmek!' 

İşte, detaylar. 

Kaynak

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Her Yeni Dil, Ekstra Gençlik Demek

Her Yeni Dil, Ekstra Gençlik Demek

İspanya, Şili, Arjantin ve İrlanda'dan geniş bir katılımcı grubuyla gerçekleştirilen araştırma, dil öğrenmenin beynin hücresel yapısı üzerindeki etkisini rakamlarla kanıtladı. Sadece tek dil konuşanlarla kıyaslandığında, iki dil bilen kişilerin beyinleri ortalama 6 yıl daha genç kalıyor.

Eğer konuşulan dil sayısı üçe çıkarsa bu fark 7 yıla yükseliyor. Araştırmanın asıl şaşırtıcı kısmı ise çok dilli (poliglot) bireylerde ortaya çıkıyor: Dört farklı dili aktif olarak konuşabilen kişilerin beyinleri, takvim yaşlarına kıyasla tam 13 yaş daha genç bir performans sergiliyor.

Dr. Amoruso Uyarıyor: "Mesele Sadece Sayı Değil, Derinlik"

Dr. Amoruso Uyarıyor: "Mesele Sadece Sayı Değil, Derinlik"

Araştırmanın başındaki isim olan, İspanya'daki Bask Biliş, Beyin ve Dil Merkezi'nden (BCBL) Dr. Lucia Amoruso, bu mucizevi etkinin sadece 'kaç dil bildiğinizle' sınırlı olmadığının da altını çiziyor! 

Altın Kural: Erken Başla, Akıcı Konuş

Dr. Amoruso elde ettikleri bulguları şu sözlerle açıklıyor: 

'Mesele sadece iki dilli olup olmamanız gibi basit bir 'açma-kapama' durumu değil. Bu bir yelpaze. Konuştuğunuz dildeki yetkinliğiniz (akıcılığınız) ve o dili ne kadar erken yaşta öğrenmeye başladığınız, beynin yaşlanmasını geciktiren asıl unsurlar. Yani dil deneyiminizin derinliği ve süresi çok kritik.'

Okulda Başlayan ve Ömür Boyu Süren Bir Zırh

Dr. Amoruso'nun bulguları gösteriyor ki; yeni bir dili ne kadar erken yaşta hayatımıza sokar ve o dilde ne kadar derinleşirsek, beynimizin yaşlanmaya karşı ördüğü nörolojik zırh o kadar sağlam oluyor. 

Bilim dünyası şimdi, sosyal ve kültürel faydalarının yanı sıra sırf 'beyin sağlığı' için bile dil öğreniminin her yaşta ve okul sıralarından itibaren hararetle desteklenmesi gerektiğini savunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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