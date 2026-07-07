Beyni 13 Yıl Gençleştiren Formül Belli Oldu
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Beyninizin biyolojik saatini geri almak mümkün, desek ne derdiniz? Avrupa Nörobilim Dernekleri Federasyonu (FENS) kongresinde sunulan araştırma, beyninizin biyolojik yaşınızdan tam 13 yıl daha genç kalabileceğini gösteriyor. Üstelik yaşlanmaya karşı en güçlü silahımız 'yeni bir dil öğrenmek!'
İşte, detaylar.
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Her Yeni Dil, Ekstra Gençlik Demek
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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