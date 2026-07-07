Beyni 13 Yıl Gençleştiren Formül Belli Oldu

Araştırmanın başındaki isim olan, İspanya'daki Bask Biliş, Beyin ve Dil Merkezi'nden (BCBL) Dr. Lucia Amoruso, bu mucizevi etkinin sadece 'kaç dil bildiğinizle' sınırlı olmadığının da altını çiziyor!

Altın Kural: Erken Başla, Akıcı Konuş

Dr. Amoruso elde ettikleri bulguları şu sözlerle açıklıyor:

'Mesele sadece iki dilli olup olmamanız gibi basit bir 'açma-kapama' durumu değil. Bu bir yelpaze. Konuştuğunuz dildeki yetkinliğiniz (akıcılığınız) ve o dili ne kadar erken yaşta öğrenmeye başladığınız, beynin yaşlanmasını geciktiren asıl unsurlar. Yani dil deneyiminizin derinliği ve süresi çok kritik.'

Okulda Başlayan ve Ömür Boyu Süren Bir Zırh

Dr. Amoruso'nun bulguları gösteriyor ki; yeni bir dili ne kadar erken yaşta hayatımıza sokar ve o dilde ne kadar derinleşirsek, beynimizin yaşlanmaya karşı ördüğü nörolojik zırh o kadar sağlam oluyor.

Bilim dünyası şimdi, sosyal ve kültürel faydalarının yanı sıra sırf 'beyin sağlığı' için bile dil öğreniminin her yaşta ve okul sıralarından itibaren hararetle desteklenmesi gerektiğini savunuyor.