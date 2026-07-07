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Kumsalda Şarkısının Arkasındaki Gizem: Fikret Kızılok, Orhan Veli ve Atom Bombası!

Kumsalda Şarkısının Arkasındaki Gizem: Fikret Kızılok, Orhan Veli ve Atom Bombası!

Sertab Erener
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 10:43

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Sertab Erener'in 'Kumsalda' şarkısını bilmeyenimiz yoktur! Erener'in 2001 yılında 'Turuncu' albümüyle piyasaya sürdüğü şarkı hâlâ ilk günkü gibi yazın hitleri arasında. Ama Fransızca namelerle günümüze neşe katan şarkının ardında bolca hüzün, Fikret Kızılok ve hatta Orhan Veli var desek, şaşırır mıydınız? 

Gelin, Kumsalda şarkısının bilinmeyenlerine bir kez de birlikte göz atalım. 

Kaynak: Instagram / Gizem Bilgin

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Neşe Dolu Yaz Hitinin Arkasındaki Büyük Tezat

Neşe Dolu Yaz Hitinin Arkasındaki Büyük Tezat

Şarkıda aniden yükselen 'Ni la bombe atomique...' (Ne atom bombası...) sesini duyduğumuzda çoğumuz sadece ritme ayak uyduruyor, o Fransızca kelimelerin arkasındaki felsefeyi pek de düşünmüyoruz. Oysa ki bu eğlenceli nakarat, Türk müziğinin en entelektüel isimlerinden Fikret Kızılok’un ellerinde şekillenmiş derin bir eleştirinin eseri.

Şarkının köklerine doğru bir zaman yolculuğuna çıktığımızda karşımıza şu büyüleyici kronoloji çıkıyor:

  • Edebiyatımızın eşsiz kalemi Orhan Veli Kanık, o meşhur 'Cımbızlı Şiir'inde dünyadaki kaosa (atom bombasına, Londra Konferansı'na) gözünü kapatıp sadece kendi dünyasında yaşayan umursamaz bir insan profilini çizmiş.

  • Fikret Kızılok ise Orhan Veli’nin bu şiirinden ilham alarak önce tamamen Türkçe olan 'Egoist Kumsal' şarkısını yazmış. 

Şarkıda, 'Uzanmışım kumsala, güneş damlıyor içime; ne atom bombası, ne yoksul çocuklar...' diyerek, dünyanın sorunları karşısında insanın kumsalda yakaladığı o bencil ama kaçınılmaz huzuru ve yarattığı büyük tezatın anlatıldığı bölüm.

  • Kızılok, bu derin ikilemi daha sonra tamamen Fransızca sözlerle bezeyerek 'Plage Egoiste' (Egoist Kumsal) adıyla yeniden kaydetmiş. Böylece Sertab Erener’in şarkısında duyduğumuz o meşhur Fransızca dizeler ortaya çıkmış.

Gizem Bilgin'in de anlattığı gibi biz her yaz kumsallarda 'Un amour platonique' (Platonik bir aşk) diyerek neşeyle dans ederken; aslında Orhan Veli’den Fikret Kızılok’a uzanan o garip, hüzünlü ve bencil ikilemi mırıldanıyoruz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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