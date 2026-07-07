Kumsalda Şarkısının Arkasındaki Gizem: Fikret Kızılok, Orhan Veli ve Atom Bombası!

Şarkıda aniden yükselen 'Ni la bombe atomique...' (Ne atom bombası...) sesini duyduğumuzda çoğumuz sadece ritme ayak uyduruyor, o Fransızca kelimelerin arkasındaki felsefeyi pek de düşünmüyoruz. Oysa ki bu eğlenceli nakarat, Türk müziğinin en entelektüel isimlerinden Fikret Kızılok’un ellerinde şekillenmiş derin bir eleştirinin eseri.

Şarkının köklerine doğru bir zaman yolculuğuna çıktığımızda karşımıza şu büyüleyici kronoloji çıkıyor:

Edebiyatımızın eşsiz kalemi Orhan Veli Kanık, o meşhur 'Cımbızlı Şiir'inde dünyadaki kaosa (atom bombasına, Londra Konferansı'na) gözünü kapatıp sadece kendi dünyasında yaşayan umursamaz bir insan profilini çizmiş.

Fikret Kızılok ise Orhan Veli’nin bu şiirinden ilham alarak önce tamamen Türkçe olan 'Egoist Kumsal' şarkısını yazmış.

Şarkıda, 'Uzanmışım kumsala, güneş damlıyor içime; ne atom bombası, ne yoksul çocuklar...' diyerek, dünyanın sorunları karşısında insanın kumsalda yakaladığı o bencil ama kaçınılmaz huzuru ve yarattığı büyük tezatın anlatıldığı bölüm.

Kızılok, bu derin ikilemi daha sonra tamamen Fransızca sözlerle bezeyerek 'Plage Egoiste' (Egoist Kumsal) adıyla yeniden kaydetmiş. Böylece Sertab Erener’in şarkısında duyduğumuz o meşhur Fransızca dizeler ortaya çıkmış.

Gizem Bilgin'in de anlattığı gibi biz her yaz kumsallarda 'Un amour platonique' (Platonik bir aşk) diyerek neşeyle dans ederken; aslında Orhan Veli’den Fikret Kızılok’a uzanan o garip, hüzünlü ve bencil ikilemi mırıldanıyoruz.