Kumsalda Şarkısının Arkasındaki Gizem: Fikret Kızılok, Orhan Veli ve Atom Bombası!

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Sertab Erener'in 'Kumsalda' şarkısını bilmeyenimiz yoktur! Erener'in 2001 yılında 'Turuncu' albümüyle piyasaya sürdüğü şarkı hâlâ ilk günkü gibi yazın hitleri arasında. Ama Fransızca namelerle günümüze neşe katan şarkının ardında bolca hüzün, Fikret Kızılok ve hatta Orhan Veli var desek, şaşırır mıydınız?
Gelin, Kumsalda şarkısının bilinmeyenlerine bir kez de birlikte göz atalım.
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Neşe Dolu Yaz Hitinin Arkasındaki Büyük Tezat
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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