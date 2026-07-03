article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Pahalı Mektubu Üstelik Şaşırtıcı Derecede Sıkıcı

Dünyanın En Pahalı Mektubu Üstelik Şaşırtıcı Derecede Sıkıcı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 12:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mauritius'lu bir şarap tüccarı, Fransa'daki ortaklarına 170 yıl önce bir sipariş notu yazdı! Bu son derece sıradan mektubun yıllar içerisinde dünyanın en pahalı mektubu olacağını kim bilebilirdi ki? Günümüzde 'Bordeaux Mektubu' olarak adlandırılan mektup, bir asırdan fazla süredir pul koleksiyoncularının gözdesi! 

Gelin, 5 milyon dolarlık Bordeaux Mektubu'nun sırrını birlikte keşfedelim:  

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın En Pahalı Mektubu: 5 Milyon Dolar Değerinde!

Dünyanın En Pahalı Mektubu: 5 Milyon Dolar Değerinde!

Bir mektup düşünün; içeriğinde yalnızca 

'Gönderdiğiniz 48 varil şarabı aldım, üçte birini de sattım' yazıyor. 

Yani bu mektubun ne edebi değer, ne de tarihi bir sırrı var! Ancak 1847 yılında Mauritiuslu şarap tüccarı Edward Francis’in Fransa’daki ortaklarına yazdığı bu sıradan mektup, bugün dünyanın en pahalı mektubu ünvanını taşıyor. Peki, 'Bordeaux Mektubu' olarak bilinen bu kağıt parçası, nasıl dünyanın enleri listesinde yerini aldı? 

Açıkçası bunun birden fazla nedeni var! Gelin keşfedelim:

Milyon Dolarlık Matbaa Hatası!

Milyon Dolarlık Matbaa Hatası!

Mektubu bu denli değerli haline getiren şeylerden biri, insanlık tarihinin en kazançlı matbaa hatalarından biri oldu. 1847 yılında İngiliz sömürgesi Mauritius’ta bir gravür ustası, Kraliçe Victoria’nın profiline sahip pulları basarken büyük bir hata yaptı. 

Pulların üzerine yazması gereken 'Post Paid' (Posta Ödendi) ibaresi yerine, yanlışlıkla 'Post Office' (Postane) yazdı.

Bu hata fark edilene kadar 500 adet pul çoktan basılmış ve satışa çıkmıştı bile. Durum anlaşıldığında pullar piyasadan toplatıldı ama bazıları mektupların üzerine yapıştırıldığı için artık geri dönüş yoktu.

Efsanevi İkili Bir Arada: Mavi ve Pembe Mauritius

Günümüzde bu hatalı basım pullardan tüm dünyada sadece 27 adet kaldığı biliniyor. Bunların 12'si mavi ve 15'i pembe. Pul koleksiyoncuları için ise bu pullar adeta birer hazine.

İşte Bordeaux Mektubu’nu eşsiz kılan şey tam olarak bu! Çünkü mektupta, hem Mavi Mauritius hem de Pembe Mauritius pul yan yana. Tabii bu noktada pulların değerine odaklanmamız gerekiyor. Zira tek bir temiz Mavi Mauritius pulunun değeri günümüzde 10 ila 17 milyon dolar arasında değişiyor. Bu iki pulun aynı mektupta buluşması ise gördüğünüz gibi mektubun değerini paha biçilemez kılıyor.

Mektup Artık Gizemli Singapurlunun Kilitli Kasasında

Gelelim mektubun diğer gizemlerine! En son 1993 yılında bir açık artırmada 5 milyon doların üzerinde bir bedelle satılan Bordeaux Mektubu, o günden beri Singapurlu gizemli ve anonim bir koleksiyonerin kasasında kilitli tutuluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın