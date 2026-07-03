Dünyanın En Pahalı Mektubu Üstelik Şaşırtıcı Derecede Sıkıcı
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Mauritius'lu bir şarap tüccarı, Fransa'daki ortaklarına 170 yıl önce bir sipariş notu yazdı! Bu son derece sıradan mektubun yıllar içerisinde dünyanın en pahalı mektubu olacağını kim bilebilirdi ki? Günümüzde 'Bordeaux Mektubu' olarak adlandırılan mektup, bir asırdan fazla süredir pul koleksiyoncularının gözdesi!
Gelin, 5 milyon dolarlık Bordeaux Mektubu'nun sırrını birlikte keşfedelim:
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Dünyanın En Pahalı Mektubu: 5 Milyon Dolar Değerinde!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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