Dünyanın En Pahalı Mektubu Üstelik Şaşırtıcı Derecede Sıkıcı

Mektubu bu denli değerli haline getiren şeylerden biri, insanlık tarihinin en kazançlı matbaa hatalarından biri oldu. 1847 yılında İngiliz sömürgesi Mauritius’ta bir gravür ustası, Kraliçe Victoria’nın profiline sahip pulları basarken büyük bir hata yaptı.

Pulların üzerine yazması gereken 'Post Paid' (Posta Ödendi) ibaresi yerine, yanlışlıkla 'Post Office' (Postane) yazdı.

Bu hata fark edilene kadar 500 adet pul çoktan basılmış ve satışa çıkmıştı bile. Durum anlaşıldığında pullar piyasadan toplatıldı ama bazıları mektupların üzerine yapıştırıldığı için artık geri dönüş yoktu.

Efsanevi İkili Bir Arada: Mavi ve Pembe Mauritius

Günümüzde bu hatalı basım pullardan tüm dünyada sadece 27 adet kaldığı biliniyor. Bunların 12'si mavi ve 15'i pembe. Pul koleksiyoncuları için ise bu pullar adeta birer hazine.

İşte Bordeaux Mektubu’nu eşsiz kılan şey tam olarak bu! Çünkü mektupta, hem Mavi Mauritius hem de Pembe Mauritius pul yan yana. Tabii bu noktada pulların değerine odaklanmamız gerekiyor. Zira tek bir temiz Mavi Mauritius pulunun değeri günümüzde 10 ila 17 milyon dolar arasında değişiyor. Bu iki pulun aynı mektupta buluşması ise gördüğünüz gibi mektubun değerini paha biçilemez kılıyor.

Mektup Artık Gizemli Singapurlunun Kilitli Kasasında

Gelelim mektubun diğer gizemlerine! En son 1993 yılında bir açık artırmada 5 milyon doların üzerinde bir bedelle satılan Bordeaux Mektubu, o günden beri Singapurlu gizemli ve anonim bir koleksiyonerin kasasında kilitli tutuluyor.