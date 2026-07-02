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Uçurumun Kenarına Elleriyle Oyarak 1,2 Kilometrelik Yol Yaptılar!

Uçurumun Kenarına Elleriyle Oyarak 1,2 Kilometrelik Yol Yaptılar!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 15:06
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Dünyanın en tehlikeli yollarını düşünün; aklınıza devasa iş makineleri, dinamit mühendisleri ve milyon dolarlık bütçeler mi geliyor? Bu kez bunların hiçbirinin olmadığı, iş makinelerinin yerini çekiçlerin aldığı ilham verici bir uçurum yolunun inşaatından söz edeceğiz. 

İşte karşınızda; Çin’in Chongqing bölgesindeki balta girmemiş Lanying Kanyonu’nda, 1.000 metre yükseklikteki Lanying Uçurum Yolu! 23 hanelik köyün, dünyaya bağlanma yolculuğu! 

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Haritada Bile Görünmeyen Kanyon: Lanying Nerede?

Haritada Bile Görünmeyen Kanyon: Lanying Nerede?

Çin’in Chongqing bölgesinin derinliklerinde saklanan Lanying Büyük Kanyonu'na gidiyoruz. Burası, deniz seviyesinden tam 1.000 metre yükseklikte ve neredeyse 90 derecelik dik kaya duvarlarına sahip. 

Bu amansız dağların tepesinde kurulu olan Lanying köyü ise yıllarca dış dünyadan kopuk bir hayat sürdü. Burada yaşayanların şehre, okula veya bir hastaneye ulaşabilmesi için dik uçurumlara asılı ölümcül dağ merdivenlerini tırmanması tam 6 saat sürüyordu. 

İşte bu hayatta kalma mücadelesi, halkı tarihin en çılgın kararlarından birini almaya itti.

İş Makinesi Yok, Çekiç Var: Dünyanın En Tehlikeli Geçidi Nasıl Yapıldı?

İş Makinesi Yok, Çekiç Var: Dünyanın En Tehlikeli Geçidi Nasıl Yapıldı?

Tek çare, dik uçurumun tam ortasından geçecek ve köyü dünyaya bağlayacak bir araba yolu inşa etmekti. Ancak coğrafya o kadar dikti ki bölgeye ne bir iş makinesinin girmesi mümkündü ne de köylülerin böyle bir bütçesi vardı. 

Tam da bu noktada devlet desteği olmadan, kendi kaderlerine terk edilen 23 hanelik (toplam 80 kişi) bu küçük köy, dağı elleriyle delmeye karar verdi. Dev dağ kütlesini 23 bölüme ayırdılar ve her aile kendi payına düşen kayayı santim santim kazmaya başladı. 

Yanlarında sadece çelik keskiler, çekiçler, el sepetleri ve biraz dinamit vardı. Tam 4 yıl 3 ay boyunca, canlarını dişlerine takarak bu kaya duvarı oydular.

Peki, Lanying Uçurum Yolu Kaç km ve Eğimi Yüzde Kaç?

Peki, Lanying Uçurum Yolu Kaç km ve Eğimi Yüzde Kaç?

Bugün adrenalin tutkunlarının radarına giren bu geçidin, tamamen insan eliyle kayalara oyulan en tehlikeli tünel kısmı tam 1,2 kilometre uzunluğunda. Yolun genişliği ise yer yer 3 metrenin altına düşüyor. Bazı noktalarda eğim %40 gibi dudak uçuklatan bir dikliğe ulaşıyor. 

İki aracın yan yana geçmesinin imkansız olduğu bu yolda, kayalara el yordamıyla açılan küçük pencereler hem tünele ışık veriyor hem de aşağı baktığınızda dizleri titreten bir uçurum manzarası sunuyor.

Artık Dünyanın Gözleri Üzerinde: Lanying Uçurum Yolu ve Lanying Köyü

Köylülerin akılalmaz azmi ve ilham verici mücadelesi, köyün kaderini tamamen değiştirdi. 6 saatlik ölümcül merdiven çilesi geride kaldı ve artık köy halkı dakikalar içinde güvenle aşağı inebiliyor, tarım ürünlerini pazara ulaştırıyor ve en önemlisi çocuklarını okula, hastalarını hastaneye yetiştirebiliyor.

Üstelik bu mucize yol, zamanla tüm dünyanın da ilgisini çekmeyi başardı. Eskiden haritada bile görünmeyen Lanying, günümüzde ekstrem sürüş meraklılarının, sırt çantalı gezginlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline geldi. Köy halkı artık sadece tarımla değil, köylerine gelen misafirlere rehberlik ederek ve yerel kültürlerini tanıtarak geçiniyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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