Uçurumun Kenarına Elleriyle Oyarak 1,2 Kilometrelik Yol Yaptılar!
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Dünyanın en tehlikeli yollarını düşünün; aklınıza devasa iş makineleri, dinamit mühendisleri ve milyon dolarlık bütçeler mi geliyor? Bu kez bunların hiçbirinin olmadığı, iş makinelerinin yerini çekiçlerin aldığı ilham verici bir uçurum yolunun inşaatından söz edeceğiz.
İşte karşınızda; Çin’in Chongqing bölgesindeki balta girmemiş Lanying Kanyonu’nda, 1.000 metre yükseklikteki Lanying Uçurum Yolu! 23 hanelik köyün, dünyaya bağlanma yolculuğu!
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Haritada Bile Görünmeyen Kanyon: Lanying Nerede?
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İş Makinesi Yok, Çekiç Var: Dünyanın En Tehlikeli Geçidi Nasıl Yapıldı?
Peki, Lanying Uçurum Yolu Kaç km ve Eğimi Yüzde Kaç?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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