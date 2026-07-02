Uçurumun Kenarına Elleriyle Oyarak 1,2 Kilometrelik Yol Yaptılar!

Tek çare, dik uçurumun tam ortasından geçecek ve köyü dünyaya bağlayacak bir araba yolu inşa etmekti. Ancak coğrafya o kadar dikti ki bölgeye ne bir iş makinesinin girmesi mümkündü ne de köylülerin böyle bir bütçesi vardı.

Tam da bu noktada devlet desteği olmadan, kendi kaderlerine terk edilen 23 hanelik (toplam 80 kişi) bu küçük köy, dağı elleriyle delmeye karar verdi. Dev dağ kütlesini 23 bölüme ayırdılar ve her aile kendi payına düşen kayayı santim santim kazmaya başladı.

Yanlarında sadece çelik keskiler, çekiçler, el sepetleri ve biraz dinamit vardı. Tam 4 yıl 3 ay boyunca, canlarını dişlerine takarak bu kaya duvarı oydular.