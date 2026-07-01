Dağın Tepesindeki Eski Anteni Turistik Kuleye Çevirdiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İsviçre Alpleri'nin zirvesinde yer alan eski ve atıl bir telekomünikasyon anteni, göz alıcı bir turistik kuleye dönüştürüldü. Titlis Dağı'nda 3.000 metreyi aşkın yükseklikte konumlanan yapı, ziyaretçilerine adeta bulutların üzerinde eşsiz bir manzara sunuyor.
Panoramik seyir terası ve 140 kişilik modern restoranıyla şimdiden dünyanın dikkatini çeken TITLIS Tower, Alp Dağları'nın büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Peki, telekomünikasyon kulesi nasıl ikona dönüştü? Sarp kayalıkların zirvesindeki proje nasıl tamamlandı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski Telekomünikasyon Kulesi Mimari Bir İkona Dönüştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnşaat süreci doğa koşulları nedeniyle büyük zorluklar içerse de bugün ziyaretçiler, Alp Dağları manzarası eşliğinde restoranda unutulmaz bir deneyim yaşıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın