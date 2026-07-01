Dağın Tepesindeki Eski Anteni Turistik Kuleye Çevirdiler

Deniz seviyesinden 3.000 metreden daha yüksek bir noktada gerçekleştirilen inşaat, lojistik açıdan da sıra dışı bir operasyon gerektirdi. Çelik, cam ve diğer yapı malzemelerinin yüzlerce tonu teleferik sistemleri ve helikopterlerle zirveye taşındı.

TITLIS Tower'a ulaşım ise yakındaki bir dağ istasyonundan yeraltı tüneliyle sağlanıyor. Yenilenen 56 metre yüksekliğindeki yapıda ziyaretçiler, köşelerde konumlandırılan asansör ve merdiven kulelerini kullanarak zirveye çıkabiliyor. Kulenin alt katlarında perakende satış mağazaları bulunurken, üst katlarında Alp Dağları'nın eşsiz panoramik manzarasını sunan 140 kişilik modern bir restoran ile halka açık bir seyir terası ziyaretçileri ağırlıyor.