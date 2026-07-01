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Dağın Tepesindeki Eski Anteni Turistik Kuleye Çevirdiler

Dağın Tepesindeki Eski Anteni Turistik Kuleye Çevirdiler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 15:31
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İsviçre Alpleri'nin zirvesinde yer alan eski ve atıl bir telekomünikasyon anteni, göz alıcı bir turistik kuleye dönüştürüldü. Titlis Dağı'nda 3.000 metreyi aşkın yükseklikte konumlanan yapı, ziyaretçilerine adeta bulutların üzerinde eşsiz bir manzara sunuyor.

Panoramik seyir terası ve 140 kişilik modern restoranıyla şimdiden dünyanın dikkatini çeken TITLIS Tower, Alp Dağları'nın büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Peki, telekomünikasyon kulesi nasıl ikona dönüştü? Sarp kayalıkların zirvesindeki proje nasıl tamamlandı?

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Eski Telekomünikasyon Kulesi Mimari Bir İkona Dönüştü

Eski Telekomünikasyon Kulesi Mimari Bir İkona Dönüştü

İsviçre Alpleri’nde bulunan Titlis Dağı'nın zirvesindeki eski bir telekomünikasyon kulesi, kapsamlı bir dönüşümün ardından muhteşem bir turistik merkez haline geldi. Dünyaca ünlü mimarlık ofisi Herzog & de Meuron imzasını taşıyan TITLIS Tower, 1980’lerde İsviçre posta servisi için inşa edilmişti.

Mühendislik ile çağdaş mimariyi buluşturan projenin en dikkat çekici unsurlarından biri, kulenin iki yanına eklenen büyük cam hacimler oldu. Dışarı doğru uzanan konsol tasarımlar sayesinde ziyaretçiler, Alpler'in panoramik manzarasını neredeyse havada süzülüyormuş hissiyle izleyebiliyor.

İnşaat süreci doğa koşulları nedeniyle büyük zorluklar içerse de bugün ziyaretçiler, Alp Dağları manzarası eşliğinde restoranda unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

İnşaat süreci doğa koşulları nedeniyle büyük zorluklar içerse de bugün ziyaretçiler, Alp Dağları manzarası eşliğinde restoranda unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

Deniz seviyesinden 3.000 metreden daha yüksek bir noktada gerçekleştirilen inşaat, lojistik açıdan da sıra dışı bir operasyon gerektirdi. Çelik, cam ve diğer yapı malzemelerinin yüzlerce tonu teleferik sistemleri ve helikopterlerle zirveye taşındı.

TITLIS Tower'a ulaşım ise yakındaki bir dağ istasyonundan yeraltı tüneliyle sağlanıyor. Yenilenen 56 metre yüksekliğindeki yapıda ziyaretçiler, köşelerde konumlandırılan asansör ve merdiven kulelerini kullanarak zirveye çıkabiliyor. Kulenin alt katlarında perakende satış mağazaları bulunurken, üst katlarında Alp Dağları'nın eşsiz panoramik manzarasını sunan 140 kişilik modern bir restoran ile halka açık bir seyir terası ziyaretçileri ağırlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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