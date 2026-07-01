"Yüzyılın Olayı" Deniyor: 2027 Tam Güneş Tutulması Neden Bu Kadar Önemli?

Dünya henüz 2026'daki tutulmayı konuşurken, bilim dünyasının ve küresel medyanın gözü asıl büyük şovda: 2 Ağustos 2027 Tam Güneş Tutulması. Standart tutulmaların aksine o kadar büyük ve uzun süreli bir karanlık yaşanacak ki, pek çok uluslararası astronomi yayını tarafından 'Eclipse of the Century' (Yüzyılın Tutulması) olarak nitelendiriliyor.

Peki, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın şimdiden bilet alıp otelleri kapattığı, turizm sektörünün kilitlendiği bu doğa olayı neden bu kadar eşsiz? İşte, 2027 Güneş Tutulmasına dair bilmeniz gerekenler.

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