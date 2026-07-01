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"Yüzyılın Olayı" Deniyor: 2027 Tam Güneş Tutulması Neden Bu Kadar Önemli?

"Yüzyılın Olayı" Deniyor: 2027 Tam Güneş Tutulması Neden Bu Kadar Önemli?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 14:31
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Dünya henüz 2026'daki tutulmayı konuşurken, bilim dünyasının ve küresel medyanın gözü asıl büyük şovda: 2 Ağustos 2027 Tam Güneş Tutulması. Standart tutulmaların aksine o kadar büyük ve uzun süreli bir karanlık yaşanacak ki, pek çok uluslararası astronomi yayını tarafından 'Eclipse of the Century' (Yüzyılın Tutulması) olarak nitelendiriliyor.

Peki, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın şimdiden bilet alıp otelleri kapattığı, turizm sektörünün kilitlendiği bu doğa olayı neden bu kadar eşsiz? İşte, 2027 Güneş Tutulmasına dair bilmeniz gerekenler. 

Kaynak1, Kaynak2

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Neden "Yüzyılın Olayı" Olarak Adlandırılıyor?

Neden "Yüzyılın Olayı" Olarak Adlandırılıyor?

Bu tutulmayı diğer tüm gök olaylarından ayıran ve onu 'Yüzyılın Olayı' yapan en temel şey: Süresi.

1999 yılında Türkiye'den de izlenen o unutulmaz tam tutulma sadece 2 dakika civarı sürmüştü. Ancak 2 Ağustos 2027'de Ay, Güneş'i tam 6 dakika 23 saniye boyunca tamamen kapatacak. 

Bu inanılmaz süre, 16 Haziran 2024 tarihli Space.com makalesinde de belirtildiği üzere, '1991'den bu yana karadan izlenecek en uzun tam güneş tutulması olacak.' olma rekorunu kıracak. Hatta bir daha bu kadar uzun süreli bir tutulmayı görmek için insanlığın 2114 yılına kadar (87 yıl) beklemesi gerekecek!

Yabancı Basın ve Bilim Dünyası Ne Diyor?

Yabancı Basın ve Bilim Dünyası Ne Diyor?

Dünyanın en prestijli astronomi ve uzay platformları, bu olayı sadece bir 'gözlem' değil, hayat boyu bir kez yaşanacak bir deneyim olarak pazarlıyor.

  • Space.com'un 'Kusursuz Gökyüzü' Vurgusu: 

Uzay ve astronomi alanında dünyanın en saygın yayınlarından biri olan Space.com, 2027 tutulmasını “Eclipse of the century” (Yüzyılın Tutulması) rehberiyle duyurarak devasa bir detaya dikkat çekiyor: Tutulma hattındaki olağanüstü düşük bulutluluk oranı. Tutulma hattının geçeceği Mısır ve Kuzey Afrika çölleri, uydu verilerine göre Ağustos ayında %0'a yakın bulutluluk oranına sahip. Yani izleyicilerin tutulmayı kaçırma ihtimali neredeyse yok!

  • Mısır ve Luksor Merkez Üssü Oldu: 

Antik Mısır tapınakları şimdiden 'Merkez Üssü' ilan edildi. İngiliz ve Amerikan merkezli seyahat acenteleri, Luxor ve Karnak Tapınağı turlarını aylar öncesinden satışa çıkardı. Zifiri karanlığın 6 dakika boyunca Piramitlerin ve antik tapınakların üzerine çökecek olması, hem National Geographic fotoğrafçılarını hem de turistleri çıldırtmaya yetti.

Tarihi tutulma sırasıyla Güney İspanya (Endülüs), Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan ve Yemen'i karanlığa boğacak. The Guardian ve seyahat blogları, Avrupa'dan izlemek isteyenler için Güney İspanya'yı, Afrika'da ise Tunus kıyılarını prime (en değerli) lokasyonlar olarak işaret ediyor.

2027 Tutulması Türkiye'den Görünecek Mi?

2027 Tutulması Türkiye'den Görünecek Mi?

Avrupa ve Kuzey Afrika 'Yüzyılın Olayı' için adeta turizm şöleni yaşarken, Türkiye'nin konumu da oldukça avantajlı. Tam kapanma (Totalite) hattı Akdeniz'in hemen güneyinden geçeceği için, Türkiye bu eşsiz doğa olayını çok yüksek oranda bir kısmi tutulma olarak izleyecek.

Özellikle Antalya, Hatay ve Muğla gibi güney kıyılarımızda, öğle saatlerinde (yaklaşık 12.00 - 14.00 arası) Güneş'in devasa bir bölümü Ay tarafından yutulacak. Hava hissedilir derecede serinleyecek ve o eşsiz alacakaranlık atmosferi tüm güney şeridimizi kaplayacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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