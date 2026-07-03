Altınlarla Dolu Mezar Bin Yıl Sonra Gün Yüzüne Çıktı

El Caño Arkeoloji Parkı, 1000 yılı aşkın bir süredir gizemini koruyan büyüleyici bir keşfe imza attı. Panama'daki parkta yürütülen kazı çalışmaları sonucunda, Kolomb öncesi döneme ait mezar orta çıktı. Tamamen altın takılarla donatılmış olan mezarın, yüksek rütbeli bir yöneticiye ait olduğu tahmin ediliyor.

Keşif, bizi de antik Orta Amerika topluluklarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor! İşte, detaylar:

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