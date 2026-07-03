Altınlarla Dolu Mezar Bin Yıl Sonra Gün Yüzüne Çıktı
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El Caño Arkeoloji Parkı, 1000 yılı aşkın bir süredir gizemini koruyan büyüleyici bir keşfe imza attı. Panama'daki parkta yürütülen kazı çalışmaları sonucunda, Kolomb öncesi döneme ait mezar orta çıktı. Tamamen altın takılarla donatılmış olan mezarın, yüksek rütbeli bir yöneticiye ait olduğu tahmin ediliyor.
Keşif, bizi de antik Orta Amerika topluluklarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor! İşte, detaylar:
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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