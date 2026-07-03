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Yaşam
Altınlarla Dolu Mezar Bin Yıl Sonra Gün Yüzüne Çıktı

Altınlarla Dolu Mezar Bin Yıl Sonra Gün Yüzüne Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 11:00
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El Caño Arkeoloji Parkı, 1000 yılı aşkın bir süredir gizemini koruyan büyüleyici bir keşfe imza attı. Panama'daki parkta yürütülen kazı çalışmaları sonucunda, Kolomb öncesi döneme ait mezar orta çıktı. Tamamen altın takılarla donatılmış olan mezarın, yüksek rütbeli bir yöneticiye ait olduğu tahmin ediliyor.  

Keşif, bizi de antik Orta Amerika topluluklarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor! İşte, detaylar: 

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20 Yıllık Kazıda Dikkat Çeken Keşif!

20 Yıllık Kazıda Dikkat Çeken Keşif!

Panama City'nin yaklaşık 200 kilometre güneybatısında, Coclé eyaletine bağlı Natá bölgesinde yer alan El Caño Arkeoloji Parkı'nda 20 yıldır devam eden kazı çalışmalarında altınlarla dolu mezar bulundu. 'Mezar 3' olarak adlandırılan bu özel alan ilk olarak 2009 yılında yüzeydeki seramik ve metal parçalarının yoğunluğu sayesinde fark edilmiş olsa da, içindeki büyük sırrın tamamen gün yüzüne çıkarılması 2026 kazı sezonunun sonuna kadar süren çalışmalarla tamamlandı.

1000 Yıllık Hazine: M.S. 800 ile 1.000 Yıllarına Ait!

1000 Yıllık Hazine: M.S. 800 ile 1.000 Yıllarına Ait!

Yapılan incelemeler, mezarın M.S. 800 ile 1000 yılları arasındaki döneme ait olduğunu gösteriyor. Mezarda yapılan çalışmalarda, geleneksel motiflerle bezenmiş çok sayıda seramik kap ile birlikte göz kamaştırıcı altın eşyalar bulundu. 

Mezar, mistik güçleri simgeleyen yarasa ve timsah figürlerinin işlendiği iki adet altın göğüs plakası, iki bilezik ve iki kulak süsüyle donatılmıştı. Bu bulgular ise mezarın sahibinin yüksek rütbeli bir lider olduğunu gösteriyor. Ayrıca, antik gömü geleneğine uygun olarak, kendisine diğer dünyada eşlik etmesi amacıyla yanına defnedilen başka insanlarla birlikte kolektif bir biçimde gömüldüğü de tespit edildi.

Antik Toplumun Gizli Kodları ve İnanç Dünyası

Antik Toplumun Gizli Kodları ve İnanç Dünyası

Keşif, Kolomb öncesi Orta Amerika topluluklarının bilinmeyen sosyal ve inanç yapılarına dair çok net bilgiler sunuyor. Bulgular, bu kültürlerde ölümün bir son olmadığını, dünyadaki sosyal statünün ve gücün ölümden sonraki evrede de aynen devam ettiğine inanıldığını gösteriyor. Aynı mezarlığın yaklaşık 200 yıl boyunca sadece elit tabaka için kullanılması ve çıkarılan zengin metal işçilikleri; El Caño'nun çevre bölgelerle (Sitio Conte gibi) güçlü bir ticari, siyasi ve sanatsal etkileşim ağına sahip, ideolojik inançlarla yönetilen gelişmiş bir merkez olduğunu kanıtlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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