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Okyanusun Ortasındaki Issız Adada 32 Asker Görev Yapıyor: Sebebi Şaşırtıyor

Okyanusun Ortasındaki Issız Adada 32 Asker Görev Yapıyor: Sebebi Şaşırtıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 16:48
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Brezilya ana karasından 1.100 kilometre uzaktaki Trindade Adası'nda, sivil yerleşimin yasak. Bu volkanik bir toprak parçası, Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde dış dünyadan izole, dik kayalıklardan oluşuyor. Peki, Brezilya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 32 askerin 24 saat kesintisiz nöbet tuttuğu adada neler oluyor? 

Aklınıza ilk etapta bilimsel bir araştırma üssü gelmiş olabilir. Ancak Trindade Adası aslında milyarlarca dolarlık enerji kaynaklarının, dev deniz kaplumbağalarının ve askeri arşivlere geçmiş bir UFO vakasının merkezinde yer alıyor. İşte, detaylar...

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Askerler, Trindade Adası'nda Neden 24 Saat Kesintisiz Nöbet Tutuyor?

Askerler, Trindade Adası'nda Neden 24 Saat Kesintisiz Nöbet Tutuyor?

Öncelikle bilmelisiniz ki Trindade Adası, Brezilya için sadece coğrafi bir uç nokta değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik geleceğini belirleyen bir deniz sınırının da kilididir. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca, bu ıssız adadaki askeri varlık Brezilya'nın kıta sahanlığı haklarını yasal olarak korumasını sağlıyor. 

'Mavi Amazon' (Blue Amazon) olarak adlandırılan bu deniz yetki alanı, Atlantik ve Akdeniz rotalarının kesişiminde yer alıyor ve keşfedilmeyi bekleyen milyarlarca dolarlık devasa petrol ve doğal gaz yataklarına ev sahipliği yapıyor.

Adadaki Okyanus Bilim Merkezi'nde (POIT) dönüşümlü olarak görev yapan 32 deniz kuvvetleri personeli, zorlu hava şartlarına ve mutlak izolasyona rağmen bu stratejik havzanın güvenliğini sağlıyor. Dış dünyayla bağları sadece periyodik askeri gemi seferleriyle sağlanan askerler, ülkenin en doğu sınırında egemenlik haklarının çiğnenmesini engellemek için gece gündüz radarların başında nöbet tutuyor.

Dev Kaplumbağalar ve UFO Vakaları Doğru mu?

Dev Kaplumbağalar ve UFO Vakaları Doğru mu?

Sivil geçişe tamamen kapalı olan ada, insan elinin değmediği benzersiz ekosistemiyle adeta bir açık hava laboratuvarını anımsatıyor. Trindade Adası, yıllık ortalama 3 bin 600'den fazla yuva ile Brezilya'nın en büyük yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) üreme alanı konumunda. Nesli tehlike altında olan bu canlılar, 1982 yılından beri yürütülen Tamar Projesi ve ICMBio ortaklığıyla, askeri garnizonun sağladığı lojistik koruma altında yumurtalarını güvenle bırakabiliyor.

Adanın cazibesi sadece stratejik konumu ve biyolojik çeşitliliğiyle de sınırlı değil elbette! Ada, 1958 yılında yaşanan ve dünya ufologlarının radarına giren meşhur bir UFO vakasına sahne oldu. Brezilya Donanması'na ait 'Almirante Saldanha' eğitim gemisindeki mürettebat ve askeri fotoğrafçı tarafından resmi olarak kayda alınan uçan daire fotoğrafları, ülkenin askeri arşivlerine girdi. 

Kısacası Trindade Adası, bugün hem petrol savaşlarının ileri karakolu hem de gizemli olayların merkezi. Tabii okyanusun ortasında Brezilya bayrağını da dalgalandırmaya devam ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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