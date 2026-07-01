Okyanusun Ortasındaki Issız Adada 32 Asker Görev Yapıyor: Sebebi Şaşırtıyor
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Brezilya ana karasından 1.100 kilometre uzaktaki Trindade Adası'nda, sivil yerleşimin yasak. Bu volkanik bir toprak parçası, Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde dış dünyadan izole, dik kayalıklardan oluşuyor. Peki, Brezilya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 32 askerin 24 saat kesintisiz nöbet tuttuğu adada neler oluyor?
Aklınıza ilk etapta bilimsel bir araştırma üssü gelmiş olabilir. Ancak Trindade Adası aslında milyarlarca dolarlık enerji kaynaklarının, dev deniz kaplumbağalarının ve askeri arşivlere geçmiş bir UFO vakasının merkezinde yer alıyor. İşte, detaylar...
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Askerler, Trindade Adası'nda Neden 24 Saat Kesintisiz Nöbet Tutuyor?
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Dev Kaplumbağalar ve UFO Vakaları Doğru mu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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