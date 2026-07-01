Okyanusun Ortasındaki Issız Adada 32 Asker Görev Yapıyor: Sebebi Şaşırtıyor

Öncelikle bilmelisiniz ki Trindade Adası, Brezilya için sadece coğrafi bir uç nokta değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik geleceğini belirleyen bir deniz sınırının da kilididir. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca, bu ıssız adadaki askeri varlık Brezilya'nın kıta sahanlığı haklarını yasal olarak korumasını sağlıyor.

'Mavi Amazon' (Blue Amazon) olarak adlandırılan bu deniz yetki alanı, Atlantik ve Akdeniz rotalarının kesişiminde yer alıyor ve keşfedilmeyi bekleyen milyarlarca dolarlık devasa petrol ve doğal gaz yataklarına ev sahipliği yapıyor.

Adadaki Okyanus Bilim Merkezi'nde (POIT) dönüşümlü olarak görev yapan 32 deniz kuvvetleri personeli, zorlu hava şartlarına ve mutlak izolasyona rağmen bu stratejik havzanın güvenliğini sağlıyor. Dış dünyayla bağları sadece periyodik askeri gemi seferleriyle sağlanan askerler, ülkenin en doğu sınırında egemenlik haklarının çiğnenmesini engellemek için gece gündüz radarların başında nöbet tutuyor.