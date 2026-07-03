Taksim’deki 114 Yıllık St. Antuan Kilisesi’nin Yeraltı Bölümü İlk Kez Halka Açıldı
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İstanbul’un kalbi İstiklal Caddesi’nde tarihi bir ziyaret yaşanıyor! Heybetli kırmızı tuğlalarıyla hepimizin dikkatini çeken St. Antuan Kilisesi, bugünlerde özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kilisenin ana binasının alt katında bulunan 'Kripta' bölümü tarihinde ilk kez ziyaretçilere açılıyor.
Taksim'de 114 yıllık tarihi yapıda benzersiz bir deneyim yaşamak ve St. Antuan Kilisesi'nin gizli kapılarından geçmek isterseniz, ziyaret bilgilerine hemen yakından bakın deriz!
İşte, detaylar.
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Tarihinde Bir İlk: St. Antuan’ın "Kripta" Odası Ziyarete Açıldı
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St. Antuan Kilisesi’nin Tarihi ve Mimarisi
St. Antuan Kilisesi Sergi ve Ziyaretçi Bilgileri
İşte, St. Antuan'dan Görüntüler:
St. Antuan Kilisesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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