Taksim’deki 114 Yıllık St. Antuan Kilisesi’nin Yeraltı Bölümü İlk Kez Halka Açıldı

Bilmeyenler için kısaca aktaralım: St. Antuan Kilisesi, İstanbul’daki en büyük Katolik kilisesi ünvanına sahip. St. Antuan, Venedik Neo-Gotik mimari üslubuyla inşa edilmiş.

Temelleri 1906 yılında atılan ve İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından tasarlanan bu görkemli yapı, kapılarını 1912 yılında açmış. Latin haçı plan tipine sahip olan kilisenin dış cephesindeki kırmızı tuğla işçiliği ve büyük gül pencereleri, İstanbul’un kozmopolit yapısının en net örneklerinden biridir.

İlk kez açılan yeraltı bölümü de bu asırlık mimari bütünlüğün en merak edilen, gizli kalmış parçasıydı.