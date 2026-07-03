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Taksim’deki 114 Yıllık St. Antuan Kilisesi’nin Yeraltı Bölümü İlk Kez Halka Açıldı

Taksim’deki 114 Yıllık St. Antuan Kilisesi’nin Yeraltı Bölümü İlk Kez Halka Açıldı

taksim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 14:17
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İstanbul’un kalbi İstiklal Caddesi’nde tarihi bir ziyaret yaşanıyor! Heybetli kırmızı tuğlalarıyla hepimizin dikkatini çeken St. Antuan Kilisesi, bugünlerde özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kilisenin ana binasının alt katında bulunan 'Kripta' bölümü tarihinde ilk kez ziyaretçilere açılıyor. 

Taksim'de 114 yıllık tarihi yapıda benzersiz bir deneyim yaşamak ve St. Antuan Kilisesi'nin gizli kapılarından geçmek isterseniz, ziyaret bilgilerine hemen yakından bakın deriz! 

İşte, detaylar.

Kaynak: Video

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Tarihinde Bir İlk: St. Antuan’ın "Kripta" Odası Ziyarete Açıldı

Tarihinde Bir İlk: St. Antuan’ın "Kripta" Odası Ziyarete Açıldı

St. Antuan Kilisesi’nin ana binasının alt katında bulunan ve görevlilerin kendi aralarında 'alt kilise' olarak adlandırdığı 'Kripta' bölümü, tarihinde ilk kez kapılarını ziyaretçilere açtı. 

Bu özel açılış, “Kalenderhane’den Saint Antoine Bazilikası’na: Aziz Francesco’nun 800. Yılında Türkiye’deki Mirası” isimli çok özel bir sergi kapsamında gerçekleştiriliyor. Üstelik sergide yer alan tarihi mimari çizimlerin bir kısmı tarihte ikinci kez, bazıları ise ilk kez halka açık olarak sergileniyor.

St. Antuan Kilisesi’nin Tarihi ve Mimarisi

St. Antuan Kilisesi’nin Tarihi ve Mimarisi

Bilmeyenler için kısaca aktaralım: St. Antuan Kilisesi, İstanbul’daki en büyük Katolik kilisesi ünvanına sahip. St. Antuan, Venedik Neo-Gotik mimari üslubuyla inşa edilmiş. 

Temelleri 1906 yılında atılan ve İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından tasarlanan bu görkemli yapı, kapılarını 1912 yılında açmış. Latin haçı plan tipine sahip olan kilisenin dış cephesindeki kırmızı tuğla işçiliği ve büyük gül pencereleri, İstanbul’un kozmopolit yapısının en net örneklerinden biridir. 

İlk kez açılan yeraltı bölümü de bu asırlık mimari bütünlüğün en merak edilen, gizli kalmış parçasıydı.

St. Antuan Kilisesi Sergi ve Ziyaretçi Bilgileri

St. Antuan Kilisesi Sergi ve Ziyaretçi Bilgileri

Bu tarihi deneyimi yerinde yaşamak ve kilisenin altındaki gizli dünyayı keşfetmek isterseniz, ziyaret rehberiniz şu şekilde:

  • Ziyaret Saatleri: Sergi kapsamında kripta bölümü her gün 16:00 - 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

  • Ziyaret Günleri: Sergi Pazar günleri ziyarete kapalıdır. Planınızı hafta içi veya Cumartesi gününe göre yapmalısınız.

  • Giriş Ücreti: Kiliseye ve sergi alanına girişler ücretsizdir.

  • Adres: İstiklal Cad. No: 171, 34433 Beyoğlu / İstanbul (Odakule ile Galatasaray Meydanı arasında, Galatasaray Lisesi'ne oldukça yakındır).

  • Ne Zaman Kapanacak? 

Serginin bitiş tarihi için henüz net bir takvim açıklanmadı ancak en az 2 ay daha (Temmuz ayından itibaren) ziyarete açık kalacağı biliniyor.

İşte, St. Antuan'dan Görüntüler:

St. Antuan Kilisesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

St. Antuan Kilisesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Taksim'in tam kalbinde yer alan ve hemen her gün mimarisi ile dikkat çeken St. Antuan Kilisesi, hakkında sıkça sorulan bazı soruları da sizin için derledik:  

St. Antuan Kilisesi Hangi Dinde?

St. Antuan, Hristiyanlık dininin Roma Katolik mezhebine ve Fransisken (Minör Rahipler) tarikatına bağlı bir kilisedir.

St. Antuan Kilisesi'nde Mum Yakılır mı?

Evet, kilise hem yerli hem yabancı turistlerin dilek dileyip mum yaktığı popüler bir ziyaret noktasıdır. Girişte küçük bir bağış karşılığında mum alıp yakabilirsiniz.

St. Antuan Kilisesi Ayin Saatleri Ne Zaman?

Kilisede pazar günleri saat 10.00'da İngilizce, 11.30'da İtalyanca ve 19.00'da Türkçe ayinler düzenlenmektedir. Ayrıca Salı günleri saat 11.30'da org eşliğinde Türkçe özel ilahi ayinleri gerçekleştirilir. Ayin saatlerinde ziyaretçilerin sessizliğe dikkat etmesi rica edilmektedir.

St. Antuan Kilisesi'ne Nasıl Gidilir?

St. Antuan Kilisesi, Beyoğlu’nun ve İstiklal Caddesi’nin en merkezi noktasında yer aldığı için ulaşımı da oldukça kolaydır. İşte farklı toplu taşıma alternatifleriyle kiliseye ulaşma rehberi:

  • M2 Yenikapı - Hacıosman Metrosu İle: Kiliseye ulaşmanın en pratik yolu metrodur. Metronun 'Taksim' durağında inip İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı yönüne doğru yaklaşık 10-12 dakika (yaklaşık 900 metre) yürüyerek kiliseye ulaşabilirsiniz. Eğer yürümek istemezseniz, Taksim Meydanı'ndan kalkan tarihi Nostaljik Tramvay’a binip kilisenin tam önünde inebilirsiniz.

  • F1 Taksim - Kabataş Füniküleri İle: Anadolu yakasından vapurla Kabataş’a geçiyorsanız, Kabataş’tan fünikülere binerek 2 dakikada Taksim Meydanı’na çıkabilir, buradan yine İstiklal Caddesi üzerinden yürüyerek kiliseye varabilirsiniz.

  • T1 Bağcılar - Kabataş Tramvayı İle: Karaköy durağında indikten sonra tarihi Tünel (F2 Dünyanın En Eski İkinci Metrosu) hattına binerek İstiklal Caddesi'nin sonuna (Tünel Meydanı) çıkabilirsiniz. Buradan Taksim Meydanı yönüne doğru 5-6 dakika (yaklaşık 450 metre) yürüdüğünüzde kilise sağınızda kalacaktır.

  • Otobüs veya Minibüs İle: Tarlabaşı bulvarından geçen (Şişhane veya Taksim yönüne giden) tüm otobüsleri kullanabilirsiniz. 'Ömer Hayyam' otobüs durağında indiğinizde, yan sokaklardan İstiklal Caddesi’ne çıkıp sadece 2-3 dakika yürüyerek kiliseye ulaşmanız mümkündür.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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