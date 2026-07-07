Gençleşmek İçin Yılda 2 Milyon Dolar Harcıyordu: Midesi Kendi Kendini Yiyor

Ancak, dünyanın belki de tıbbi olarak en çok test edilen ve anlık takip edilen bedenlerinden birine sahip olmasına rağmen Johnson, geçtiğimiz günlerde sarsıcı bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi: 'Kötü haber: Otoimmün bir hastalığım var. Midem kendi kendini yiyor.'

Johnson'a konulan teşhisin tıbbi karşılığı Otoimmün Gastrit (AIG). Bu hastalık, bağışıklık sisteminin kafasının karışarak yanlışlıkla midenin sağlıklı hücrelerine saldırmasıyla ortaya çıkıyor. Sinsi ilerleyen, oldukça zor fark edilen ve en önemlisi standart tıpta 'kesin bir tedavisi bulunmayan' bir rahatsızlık olarak biliniyor.