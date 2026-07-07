article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gençleşmek İçin Yılda 2 Milyon Dolar Harcıyordu: Midesi Kendi Kendini Yiyor

Gençleşmek İçin Yılda 2 Milyon Dolar Harcıyordu: Midesi Kendi Kendini Yiyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 09:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gençleşmek ve biyolojik yaşını 18'e döndürmek için her yıl yaklaşık 2 milyon dolar harcayan teknoloji milyoneri Bryan Johnson'a beklenmedik bir teşhis kondu. Johnson, biyolojik yaşını tersine çevirdiğini iddia ederken, tedavisi olmayan bir otoimmün hastalığa yakalandı. Hastalığını ise 'Midem kendi kendini yiyor' diyerek duyurdu. 

İşte, detaylar.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Biyohacker Bryan Johnson'ın "Blueprint" Projesi

Biyohacker Bryan Johnson'ın "Blueprint" Projesi

Teknoloji dünyasının tanınmış isimlerinden Bryan Johnson, son yıllarda kurduğu dev şirketlerden ziyade 'Project Blueprint' adını verdiği sıra dışı sağlık projesiyle gündemdeydi. 

Kısaca hatırlatmak gerekirse; 48 yaşındaki girişimci, her yıl yaklaşık 2 milyon dolar harcayarak biyolojik yaşını tersine çevirmeyi ve tüm organlarını 18 yaşındaki bir gencin performansına ulaştırmayı hedefliyor.

Günde onlarca takviye hap yutması, son derece katı ve ölçülü bir vegan diyet uygulaması, düzenli kan değişimleri yapması ve uyku düzeninden egzersizine kadar hayatının her saniyesini cihazlarla takip etmesi onu birçok kez dünya basınının manşetlerine taşıdı. Johnson'ın en büyük amacı ise yaşlanmayı bir zorunluluk olmaktan çıkarmak ve hatta onu yenmek.

2 Milyon Dolarlık Sağlık Projesinin Sessiz Düşmanı Ortaya Çıktı!

2 Milyon Dolarlık Sağlık Projesinin Sessiz Düşmanı Ortaya Çıktı!

Ancak, dünyanın belki de tıbbi olarak en çok test edilen ve anlık takip edilen bedenlerinden birine sahip olmasına rağmen Johnson, geçtiğimiz günlerde sarsıcı bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi: 'Kötü haber: Otoimmün bir hastalığım var. Midem kendi kendini yiyor.'

Johnson'a konulan teşhisin tıbbi karşılığı Otoimmün Gastrit (AIG). Bu hastalık, bağışıklık sisteminin kafasının karışarak yanlışlıkla midenin sağlıklı hücrelerine saldırmasıyla ortaya çıkıyor. Sinsi ilerleyen, oldukça zor fark edilen ve en önemlisi standart tıpta 'kesin bir tedavisi bulunmayan' bir rahatsızlık olarak biliniyor.

Johnson Bu Kez de "Tedavi Edilemez" Kelimesini Kabul Etmiyor

Johnson Bu Kez de "Tedavi Edilemez" Kelimesini Kabul Etmiyor

Ömrünü uzatmak için her yıl servet ödeyen ve yaşlanmamak için kusursuz düzeninden asla şaşmayan Johnson, tıbbın 'tedavisi yok' dediği bu teşhis karşısında da pes etmiyor! 

Modern tıbbın Otoimmün Gastrit'i sadece 'yönetilebilir ve yavaşlatılabilir' bir durum olarak görmesini açıkça reddediyor. Kendi bedenini yıllardır bir biyoloji laboratuvarı gibi kullanan teknoloji milyoneri, şimdi de ekibiyle birlikte tüm maddi ve bilimsel gücünü bu otoimmün hastalığı yenmek için kullanacak. Johnson, tıbbın çaresiz kaldığı bu noktada yeni deneysel tedaviler geliştireceğini ve 'Project Blueprint' kapsamında bu hastalığın da üstesinden geleceğini iddia ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın