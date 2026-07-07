Gençleşmek İçin Yılda 2 Milyon Dolar Harcıyordu: Midesi Kendi Kendini Yiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gençleşmek ve biyolojik yaşını 18'e döndürmek için her yıl yaklaşık 2 milyon dolar harcayan teknoloji milyoneri Bryan Johnson'a beklenmedik bir teşhis kondu. Johnson, biyolojik yaşını tersine çevirdiğini iddia ederken, tedavisi olmayan bir otoimmün hastalığa yakalandı. Hastalığını ise 'Midem kendi kendini yiyor' diyerek duyurdu.
İşte, detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biyohacker Bryan Johnson'ın "Blueprint" Projesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Milyon Dolarlık Sağlık Projesinin Sessiz Düşmanı Ortaya Çıktı!
Johnson Bu Kez de "Tedavi Edilemez" Kelimesini Kabul Etmiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın