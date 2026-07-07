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Sineklerden Kurtulmanın En Ucuz Yolu: Pet Şişeden Sinek Kapan

Sineklerden Kurtulmanın En Ucuz Yolu: Pet Şişeden Sinek Kapan

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 15:07

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Yaz sıcaklarıyla birlikte kapılar ve pencereler ardına kadar açıldı! Tabii davetsiz misafirler, yani sinekler de evleri istila etmeye başladı. Kimyasal spreyler, pahalı sineklik sistemleri ve yapışkan bantlar pek çoğumuza ise kalıcı bir çözüm sunmadı. Siz de kapı her aralandığında sizden önce içeri giren sineklerden kesin olarak kurtulmanın bir yolunu arıyorsanız, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu sinek kapanı tarifi tam size göre!

Gelin, sineklerden kurtulmak için içerik üreticisi Mustafa Solak'ın yapay zeka tarafından önerilen sinek kapanı tarifini denediği videoya birlikte göz atalım!

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Yapay Zekanın Sivrisineklerden Kurtulmak İçin Önerdiği Pet Şişe Kapanı Nasıl Hazırlanır?

Yapay Zekanın Sivrisineklerden Kurtulmak İçin Önerdiği Pet Şişe Kapanı Nasıl Hazırlanır?

Artık siz de herkesin evinde bulunan çok basit malzemelerle saniyeler içinde sinek savar bir kapan hazırlayabilirsiniz.

Sinek Savar İçin İhtiyacınız Olan Malzemeler:

  • 1 adet boş pet şişe (videoda su şişesi kullanılmış)

  • 1 avuç şeker

  • 1 avuç karbonat

  • Biraz bulaşık deterjanı

  • Su

Evde Sinek Savar Nasıl Hazırlanır?

  • Önce Pet Şişeyi Hazırlayın: Pet şişenin üst kısmını, ters çevrildiğinde bir huni gibi şişenin içine oturacak şekilde kesin.

  • Karışımı Hazırlayın: Şişenin alt kısmına şekeri, suyu ve bulaşık deterjanını ekleyin. Tüm malzemeler tamamlandığında bir kaşık yardımı ile karıştırın.

Karışım hakkında bilmeniz gerekenler; şeker, sinekleri kendine çeken tatlı kokuyu sağlar. Deterjan ise sineklerin suyun yüzey gerilimini kıramayıp batmasını kolaylaştırıyor.

  • Son adım, Huni Sistemi Kurun: Keserek ayırdığınız üst kısmı ters çevirerek şişenin içine oturtun. İşin en zekice kısmı burası! Sinekler huninin geniş ucundan kolayca içeri girebiliyor ancak daralan boğaz yapısından dolayı dışarı çıkmaları bir hayli zorlaşıyor! 

Tarif, bütçeyi yormayan, evcil hayvanlar ve çocuklar için zararlı kimyasallar içermeyen etkili bir sinek savar arayanlar için harika bir alternatif gibi görünüyor!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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