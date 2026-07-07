Sineklerden Kurtulmanın En Ucuz Yolu: Pet Şişeden Sinek Kapan

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Yaz sıcaklarıyla birlikte kapılar ve pencereler ardına kadar açıldı! Tabii davetsiz misafirler, yani sinekler de evleri istila etmeye başladı. Kimyasal spreyler, pahalı sineklik sistemleri ve yapışkan bantlar pek çoğumuza ise kalıcı bir çözüm sunmadı. Siz de kapı her aralandığında sizden önce içeri giren sineklerden kesin olarak kurtulmanın bir yolunu arıyorsanız, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu sinek kapanı tarifi tam size göre!
Gelin, sineklerden kurtulmak için içerik üreticisi Mustafa Solak'ın yapay zeka tarafından önerilen sinek kapanı tarifini denediği videoya birlikte göz atalım!
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Yapay Zekanın Sivrisineklerden Kurtulmak İçin Önerdiği Pet Şişe Kapanı Nasıl Hazırlanır?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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