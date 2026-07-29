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Bugün İndirimde Neler Var? 29 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 29 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.07.2026 - 13:21
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Temmuz ayının bu son çarşamba gününde makyaj çantasını yenileyen ikonik mat rujlardan klasik tarzı tamamlayan polo yaka tişörtlere, ev ortamına ferahlık katan oda kokularından yüksek performanslı oyuncu laptoplarına, seyahatleri kolaylaştıran kabin boy valizlerden kene ve sivrisinek kovucu spreylere kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 29.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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M.A.C Powder Kiss mat ruj 1.549,00 TL yerine net 799,00 TL!

Dudaklara kadifemsi ve buğulu bir matlık kazandırırken nemlendirici etkisiyle kuruluk hissi yaşatmayan, Devoted To Chili rengiyle ünlü efsanevi ruj.

M.A.C Powder Kiss Hazy Matte Lipstick Devoted To Chili

U.S. Polo Assn. erkek polo yaka tişört sepete özel fiyatla 1.599,95 TL yerine net 639,98 TL!

U.S. Polo Assn. erkek polo yaka tişört sepete özel fiyatla 1.599,95 TL yerine net 639,98 TL!

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U.S. Polo Assn. Erkek Siyah Regular Fit Polo Yaka Basic Tişört

Chakra Powder Pleasure oda kokusu 799,99 TL yerine sepette net 399,99 TL!

Chakra Powder Pleasure oda kokusu 799,99 TL yerine sepette net 399,99 TL!

500 ml boyutundaki geniş hacmi ve yaşam alanlarına dinginlik, ferahlık veren pudra notalarıyla ortamın havasını anında değiştiren oda kokusu.

Chakra 500 ml Oda Kokusu Powder Pleasure

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NESCAFÉ Gold Ekonomik Paket 180 gr

Siveno ürünlerinde SIVENO100 koduyla 600 TL üzeri alışverişlerde 100 TL indirim!

Siveno ürünlerinde SIVENO100 koduyla 600 TL üzeri alışverişlerde 100 TL indirim!

Bitkisel içeriğiyle tüm vücutta güvenle kullanılan, seyahat boyuyla yaz tatillerinde ve açık alanda haşereleri uzak tutan en çok satan sprey.

Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey Losyon 50 ml

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Vücudu mükemmel şekilde toparlayan, kıyafetlerin altında pürüzsüz görünüm ve gün boyu konfor sağlayan sevilen iç giyim parçaları.

Penti Lotus Sütyen ve Korse Çeşitleri

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Gigabyte Gaming A16 RTX5050 oyuncu bilgisayarı %16 indirimle son 365 günün en düşük fiyatı net 41.999,00 TL!

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FreeCamp Nest 250 katlanır wagon taşıma arabası cazip indirimle net 2.932,50 TL!

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FreeCamp Nest 250 Katlanır Wagon Araba

PAEN Classic kabin boy valiz 4.999,00 TL yerine onedio60 koduyla sepette net 3.599,10 TL!

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PAEN Classic Kabin Boy Valiz

Seçili lezzetli atıştırmalıklarda sepette 2. ürüne %50 indirim avantajı başladı!

Seçili lezzetli atıştırmalıklarda sepette 2. ürüne %50 indirim avantajı başladı!

Gün içinde acıktığınızda veya çay saatlerinde keyifle tüketeceğiniz en sevilen bisküvi, çikolata ve kuruyemiş çeşitlerinde kaçırılmayacak sepet fırsatı.

Seçili Atıştırmalık Çeşitleri

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Vichy, Avene ve daha fazla lüks cilt bakım ürünlerinde %60'a varan indirimler!

Hassas ciltler için termal su destekli nemlendiriciler, güneş koruyucular ve yaşlanma karşıtı serumlarda kaçırılmayacak fiyat düşüşleri.

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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