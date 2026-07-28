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Küpe Şıklığında Kulaklık: Yeni HUAWEI FreeClip 2 S ve Sıvı Metal Şıklığı

Küpe Şıklığında Kulaklık: Yeni HUAWEI FreeClip 2 S ve Sıvı Metal Şıklığı

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Onedio Content - Onedio Editörü
28.07.2026 - 16:22
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Sıradan kulaklık tasarımlarından sıkıldıysanız ve stilinizi yansıtacak, kulağınızda adeta şık bir takı gibi duracak bir kulaklık arıyorsanız sizi yepyeni Huawei FreeClip 2 S ile tanıştıralım.

Özellikle gün boyu kulaklık takmak zorunda kalıp kulak ağrısı çekenlerin ve 'Kombinimi üst seviyeye taşıyacak bir teknoloji arıyorum' diyenlerin çok seveceği bu yeni nesil kulaklığa gelin yakından bakalım!

Teknoloji artık en havalı aksesuarımız!

Teknoloji artık en havalı aksesuarımız!

Kabul edelim, artık taktığımız akıllı cihazlar sadece işlevleriyle değil, görünümleriyle de tarzımızın bir parçası. Geleneksel, kaba ve kulağı tamamen kapatan kulaklıklar yerine artık çok daha estetik çözümler arıyoruz. İşte tam bu noktada Huawei, FreeClip 2 S modeliyle ezberleri bozuyor. İlk bakışta son derece modern ve fütüristik bir küpeyi andıran bu tasarım, görenlere 'O kulağındaki kulaklık mı?' sorusunu sordurtacak cinsten.

Sıvı metal şıklığı ile gözler üzerinizde olacak!

Sıvı metal şıklığı ile gözler üzerinizde olacak!

Gelelim işin en can alıcı kısmına: Sıvı Metal (Liquid Metal) tasarımı. Yeni Huawei FreeClip 2 S, adını aldığı sıvı metal kaplamasıyla sadece sağlam ve premium bir hissiyat sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ışığı mükemmel bir şekilde yansıtarak kulağınızda gerçek bir mücevher gibi parlıyor. Hem spor yaparken hem de akşam şık bir yemeğe çıkarken tarzınızı tamamlayacak kadar zarif.

Yüksek konfor sunan ''açık kulak'' tasarımı ile gün boyu ağrısız kullanım!

Yüksek konfor sunan ''açık kulak'' tasarımı ile gün boyu ağrısız kullanım!

Gün boyu kulak içi kulaklık kullanıp kulaklarında basınç ve ağrı hissedenler burada mı? Huawei FreeClip 2 S, C-köprüsü (C-bridge) tasarımı sayesinde kulağınızın içine girmeden kıkırdağınıza nazikçe tutunuyor. Ergonomik yapısı sayesinde kulağınızı sıkmıyor, ağırlık yapmıyor ve saatlerce taksanız bile varlığını unutuyorsunuz. Koşarken, zıplarken veya dans ederken bile kulağınızdan düşmüyor.

Müzik dinlerken hayattan kopmak istemeyenlere özel.

Müzik dinlerken hayattan kopmak istemeyenlere özel.

Bazen favori şarkımızı son ses dinlemek istiyoruz ama bir yandan da ofisteki arkadaşımızın seslenişini ya da sokakta yürürken trafiğin sesini duymamız gerekiyor. FreeClip 2 S'in açık kulak (open-ear) teknolojisi, sesi doğrudan kulak kanalınıza yönlendirirken dış dünyayla olan bağınızı kesmiyor. Üstelik gelişmiş yapay zeka destekli ses yalıtımı sayesinde, sizin dinlediğiniz müzik dışarıya sızmıyor. Kalabalık bir kafede bile o çok önemli telefon görüşmelerinizi, rüzgar veya arka plan gürültüsü olmadan pürüzsüz bir şekilde yapabiliyorsunuz.

Kullanım konforunu artıran pil ömrü ve akıllı kontroller.

Kullanım konforunu artıran pil ömrü ve akıllı kontroller.

Elbette bu kadar şık ve zarif bir cihazın performansından da ödün vermesini beklemiyoruz. HUAWEI FreeClip 2 S, küçücük gövdesine rağmen devasa bir pil ömrü sığdırıyor. Kesintisiz saatlerce müzik dinleyebilir, şarj kutusuyla birlikte günlerce priz yüzü görmeden hayatınıza devam edebilirsiniz. Ayrıca kulaklığın üzerine hafifçe dokunarak şarkı değiştirmek, çağrı cevaplamak veya ses asistanınızı çağırmak çok pratik!

Yapay zeka ve 3. nesil ses çipiyle kusursuz deneyim.

Yapay zeka ve 3. nesil ses çipiyle kusursuz deneyim.

Bu kadar şık bir kulaklığın sadece görünüşten ibaret olduğunu sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz! HUAWEI FreeClip 2 S, gücünü yepyeni üçüncü nesil ses çipinden ve yapay zeka destekli özel bir NPU işlemcisinden alıyor. Peki bu günlük hayatta ne işimize yarıyor? İçindeki Adaptif Ses Seviyesi (Adaptive Volume) algoritması sayesinde kulaklık, etrafınızdaki gürültüyü saniyesinde analiz ederek ses seviyesini sizin yerinize otomatik olarak ayarlıyor. Metroya bindiğinizde sesi hafifçe artırıp ofise girdiğinizde ideal seviyeye çekiyor. Üstelik 10,8 mm çift diyaframlı sürücüleri ve 3 mikrofonlu gürültü engelleme sistemiyle, açık kulak tasarımına rağmen şaşırtıcı derecede derin, net ve izole bir müzik keyfi sunuyor.

Peki önceki nesilden ne farkı var?

Peki önceki nesilden ne farkı var?

Gelelim en çok merak edilen 'Bir önceki FreeClip 2 modeline göre neleri değiştirdiler, bu 'S' takısı ne anlama geliyor?' sorusuna. HUAWEI, zaten çok sevilen tasarımı bir adım daha öteye taşıyarak C-köprüsünü (C-bridge) %25 oranında daha yumuşak hale getirdi ve üzerindeki olukları kaldırarak pürüzsüz, ipeksi bir dokunuş yakaladı. En büyük sürpriz ise şarj kutusunda! AirPods tarzı yatay kutu bırakılıp yerine %20 daha geniş, fütüristik küresel bir tasarım getirildi. Hatta bu kutunun içi o kadar geniş ve akıllıca tasarlandı ki, özel kulaklık aksesuarlarını veya kendi küçük takılarınızı koyabileceğiniz bir mücevher kutusu işlevi görüyor! Yeni eklenen Derin Deniz Mavisi ve Uzay Gümüşü sıvı metal renkleriyle de selefinden ilk bakışta ayrışmayı başarıyor.

Eğer teknolojik aletlerinizin 'sıkıcı cihazlar' olmasından yorulduysanız, stilinize önem veriyor ve aynı zamanda yüksek ses kalitesiyle üstün konfor arıyorsanız, HUAWEI FreeClip 2 S kesinlikle radarınıza almanız gereken bir kulaklık. Sıvı metalin büyüleyici görünümüyle tarzınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır olun!

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