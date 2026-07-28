ŞOK'a Samsung Klima Geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 29 Temmuz - 4 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
29 Temmuz ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Temmuz - 4 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Skytech 65 inç 164 Ekran 4K QLED Whale TV 28 999 TL
Metal Saklama Kabı Seti 3 lü 1 3 L 250 TL
Termos Çanta Desenli 24x34x28 cm 250 TL
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Pufu Toys Büyük Boy Baskılı Pelüş Çeşitleri 50 TL
Grundig KVA 7230 Delisia Coffee Espresso Makinesi 14 999 TL
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