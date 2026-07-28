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ŞOK'a Samsung Klima Geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Samsung Klima Geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.07.2026 - 14:57
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ŞOK 29 Temmuz - 4 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

29 Temmuz ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Temmuz - 4 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

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Skytech 65 inç 164 Ekran 4K QLED Whale TV 28 999 TL

Skytech 65 inç 164 Ekran 4K QLED Whale TV 28 999 TL

  • Skytech 50 inç 126 Ekran 4K QLED Whale TV 17 999 TL

  • Skytech 55 inç 139 Ekran 4K QLED Whale TV 19 999 TL

  • Forever Şarjlı Dokunmatik Mantar Masa Lambası 499 TL

  • Trax Os 1965 Bluetooth Speaker 549 TL

  • Samsung AR40F12COAM SK 12000 BTU Klima 27 999 TL

  • Samsung AR40F18COAM SK 18000 BTU Klima 37 999 TL

  • Altus ALK 1260 12000 BTU Duvar Tipi Klima 23 999 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Metal Saklama Kabı Seti 3 lü 1 3 L 250 TL

Metal Saklama Kabı Seti 3 lü 1 3 L 250 TL

  • Metal Saklama Kabı Seti 3 lü 1 3 L 250 TL

  • Desenli Metal Sunum Tepsisi 2 li 100 TL

  • TantiToni Silikon Şapkalı Borosilikat Cam Ayak Bardak Pipetli 600 ml 299 TL

  • Win Cambu Pembe Aynalı Borosilikat Cam Fincan Seti 4 Parça 225 TL

  • Cam Kase 20 cm 175 TL

  • Cam Kase 17 cm 150 TL

  • Akasya Sunumluk 2 li 299 TL

  • Desenli Bambu Kesim ve Sunum Tahtası 199 TL

  • Saplı Çelik Bambu Kesim Panosu 399 TL

  • Akasya Ahşap Servis Seti 4 lü 299 TL

  • Paşabahçe Breakfast Kapaklı Kavanoz 2 li 1230 cc 350 TL

  • Paşabahçe Breakfast Kapaklı Kavanoz 2 li 795 cc 299 TL

  • Paşabahçe Bouquet Dondurmalık 2 li 275 cc 199 TL

  • Borcam Dikdörtgen Kapaklı Fırın Tepsisi 1320 cc 250 TL

  • Keramika İnci Kulplu Kupa 270 cc 100 TL

  • Boncuklu Çift Cidarlı Borosilikat Bardak 250 ml 125 TL

  • Muz ve Avokado Saklama Kabı 39 95 TL

  • Kağıt Tabak 20 li 34 95 TL

  • ROOC Meyve Bıçağı Seti 6 lı 175 TL

  • ROOC Çok Amaçlı Makas Seti 3 lü 150 TL

  • Kapaklı Cam Saklama Kabı Seti 4 lü 150 TL

  • 3 Çekmeceli Organizer 75 TL

Termos Çanta Desenli 24x34x28 cm 250 TL

Termos Çanta Desenli 24x34x28 cm 250 TL

  • Kale Termos Çanta Desenli 10 L 225 TL

  • Kulplu Termos Piknik Çantası 20 L 399 TL

  • Jakarlı Plaj Havlusu 70x150 cm 175 TL

  • Tek Yüz Peştamal Havlu 70x140 cm 175 TL

  • Çizgili Peştamal 90x170 cm 175 TL

  • Kumaş Plaj Çantası Nakışlı 225 TL

  • Kadın Sandalet Şeffaf Simli 225 TL

  • Kadın Terlik 150 TL

  • Kadın 2 li Lazer Kesim Slip 125 TL

  • Göğüs Ucu Gizleyici 75 TL

  • Mutfak Tezgah Önü Matı 250 TL

  • Çok Amaçlı Piknik Örtüsü 59 95 TL

  • Pvc Kapaklı Organizer Çanta 250 TL

  • Desenli Pvc Organizer Çanta 250 TL

  • Supla Çeşitleri Gümüş Renk 4 lü 199 TL

  • Peçete Yüzüğü Gümüş Renk 4 lü 150 TL

  • Katla Aç Öğren Kitap Çeşitleri 225 TL

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Pufu Toys Büyük Boy Baskılı Pelüş Çeşitleri 50 TL

Pufu Toys Büyük Boy Baskılı Pelüş Çeşitleri 50 TL

  • Pufu Toys Küçük Boy Baskılı Pelüş Çeşitleri 25 TL

  • Pelüş Tırtıl 55 cm 299 TL

  • Bez Bebek 45 cm 299 TL

  • Minecraft Mini Figürler 100 TL

  • Barbie Uzun Saçlı Deniz Kızı 599 TL

  • Coco Surprise Külahta Pelüş 350 TL

  • Disney Frozen Prenses Figürler 15 cm 175 TL

  • Disney Frozen Elsa ve Anna 30 cm 499 TL

  • Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 350 TL

  • Toysup Sürpriz Dinozor 75 TL

  • Toysup Dev Sürpriz Yumurta 100 TL

  • Gokidy Saklama Kutulu 104 Parça Pastel Blok 599 TL

  • Gokidy Köpük Uçak 44 cm 199 TL

  • Gokidy Işıklı Otomatik Su Atar 599 TL

  • Lisanslı Tekli Köpük 17 95 TL

Grundig KVA 7230 Delisia Coffee Espresso Makinesi 14 999 TL

Grundig KVA 7230 Delisia Coffee Espresso Makinesi 14 999 TL

  • Grundig HS 7032 Botanika İyonik Saç Düzleştirici 649 TL

  • Grundig TKM 1342 G Tradisia Türk Kahve Makinesi 1 999 TL

  • Grundig TM 4454 G Cam Hazneli Çay Makinesi 2 899 TL

  • Grundig HD 7880 Dokunmatik Saç Kurutma Makinesi 1 499 TL

  • Grundig KB422651 Kişisel Blender 1 999 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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