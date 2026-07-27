article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
4 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 4 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
27.07.2026 - 12:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

4 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güven Asa Riviera Zeytinyağı 2 L 465 TL

Güven Asa Riviera Zeytinyağı 2 L 465 TL

  • Balparmak Balkovan Süzme Çiçek Balı 850 g 495 TL

  • Güven Asa Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L 285 TL

  • Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 249 TL

  • Yayla Bulgur Çeşitleri 1 kg (Çiğköftelik / Şehriyeli / Pilavlık) 39 TL

  • Arbella Makarna Çeşitleri (Kalem, Burgu, Çarliston, Papatya, Yüksük, Arpa Şehriye) 22,50 TL

  • Tat Superfoods Börülce 500 g 59 TL

  • Tat Superfoods Keten Tohumu 500 g 49 TL

  • Tat Superfoods Maş Fasulyesi 500 g 59 TL

  • Tat Superfoods Karabuğday 500 g 49 TL

  • Kent Boringer Topping Sos Çeşitleri 300 g (Çikolatalı, Karamelli, Frambuazlı) 69 TL

  • Nudo Egg Noodle 350 g 59 TL

  • Munu Siyez Unlu Tortilla Lavaş 360 gr 37,50 TL

  • Tukaş Domates Salçası 1650 g 135 TL

  • Marmarabirlik Marbir Siyah Zeytin 1 kg (261-290 Adet/Kg) 215 TL

  • Yayla Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 150 g (Meksika / Maş Fasulyesi, Börülce) 37,50 TL

  • Tukaş Sos Çeşitleri (Acı Sos 380 g, Barbekü 400 g, Hardal 335 g) 49 TL

  • Chef Seasons Çeşni Çeşitleri (Patates 220 g, Pizza&Makarna 150 g, Mangal 300 g) 65 TL

  • Sera Yaprak Sarma 220 g 75 TL

  • Kelly's Fitness Club Çikolatalı Fındıklı Granola 300 g 79 TL

  • Wasa Sade Gevrek Ekmek 275 g 99 TL

  • Kent Boringer Krem Şanti 3x75 g 60 TL

  • 7days Kakao Kremalı Kruvasan 6x40 g 85 TL

Mr. Oxy Smart Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü (Liberte / Mavi Orkide) 69 TL

Mr. Oxy Smart Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü (Liberte / Mavi Orkide) 69 TL

  • ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 4 L (66 Yıkama) 199 TL

  • Peros Ultra Çamaşır Suyu Bahar Ferahlığı 3700 ml 149 TL

  • Miss Sirke Özlü Temizleyici 1 L 65 TL

  • Güldal Köpük Ocak Fırın Temizleyici 500 ml 59 TL

  • Peros Sıvı Sabun 2,94 L 119 TL

  • Bulut Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1500 ml 99 TL

  • Air Wick Kokulu Çubuk Oda Kokusu 25 ml 139 TL

  • Ecco Yeşil Dünya Kraft Peçete 175'li 35 TL

  • Sinoz Güneş Kremi 50 ml 359 TL

  • Sinoz Güneş Koruyucu Krem 50 ml 279 TL

  • Sinoz Yüz Temizleme Jeli 200 ml 159 TL

  • Sinoz Yüz Bakım Kremi 50 ml 259 TL

  • Sinoz Göz Bakım Kremi 15 ml 239 TL

  • Sinoz Peeling 200 ml 169 TL

  • Naturalove Figürlü Kaş Üsturası 2'li 55 TL

  • Naturalove Çok Fonksiyonlu Tırnak Törpüsü 79 TL

  • Naturalove Kutulu Tırnak Makası Seti 139 TL

  • Naturalove Renkli Seyahat Seti 3'lü 99 TL

  • Red Queen Banyo Lifi 2'li 35 TL

  • Ashley Joy Şampuan 475 ml 195 TL

  • Dalan Duş Jeli 450 ml 65 TL

  • Temalı Baskılı Peçete 20'li 55 TL

  • Naturalove Aynalı Kutulu Mini Makyaj Fırçası Seti 5'li 199 TL

  • Naturalove Renkli Makyaj Süngeri 49 TL

  • Voit Parfüm 100 ml (Kadın/Erkek) 219 TL

  • Mage Güzellik Sabunu 100 g 35 TL

  • Pure Korean Göz Altı Bandı 30'lu 59 TL

  • Quickdish Renkli Temizlik Bezi 69 TL

  • Quickdish 2'li Bulaşık Süngeri 39 TL

  • Pantene Saç Kremi 275 ml 129 TL

  • Pantene Şampuan 625 ml 179 TL

  • Pantene Saç Yağı 100 ml (Argan) 219 TL

  • Caldion-Jagler 2'li Deodorant Seti 2x150 ml 169 TL

  • Morfose Saç Maskesi 25 ml 19,50 TL

  • Pure Korean Akne Bandı 10'lu 35 TL

  • Hydra Ahşap Ayak Törpüsü 119 TL

  • Colgate Optic White Diş Macunu 50 ml + Super Clean Black Diş Fırçası 109 TL

  • Epi Tüy Dökücü Krem 100 ml 69 TL

  • Remove Yüz Ağda Bandı 24'lü 59 TL

  • Remove Ağda Bandı Maxi Set 52'li 89 TL

  • Remove Ağda Roll-On Kartuş 100 ml 65 TL

  • Remove Ağda Bezi 25 m 59 TL

  • Defans Losyon Sinekkovan 90 ml 99 TL

  • Detan Elektrolikit Cihaz + Yedek (30 gece) 219 TL

  • Detan Elektrolikit Yedek (30 gece) 169 TL

Centro Yer Fıstıklı Kremalı Gofret 142 g 34 TL

Centro Yer Fıstıklı Kremalı Gofret 142 g 34 TL

  • Emsal Yer Fıstığı Ezmesi Çeşitleri 1000 g 169 TL

  • Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 g 255 TL

  • Pepsi Gazlı İçecek Kola 4x1 L 169 TL

  • Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek 4x1 L 169 TL

  • Ülker Kekstra XL Portakal Jöleli Kek 70 g 14 TL

  • Tadelle Çikolatalı Gofret 28 g 9 75 TL

  • La Mole Çikolata Dolgulu Fındıklı Bisküvi Çeşitleri 140 g 159 TL

  • Herby Armut ve Şeftalili Soğuk Çay 250 ml 39 50 TL

  • Nescafe Vişne Aromalı ve Çikolatalı Soğuk Kahve 250 ml 54 50 TL

  • Pez Oyuncaklı Şeker Çeşitleri 25 5 g 129 TL

  • Eti Crax Ranch Sos Aromalı Çeşnili Çubuk Kraker 175 g 37 50 TL

  • CC Çikolata Kalp Mozaik Pasta Bisküvi 300 g 49 TL

  • Maxfly Enerji İçeceği Çeşitleri 250 ml 25 TL

  • Lipton Portakal ve Mango Aromalı Soğuk Çay 1 L 49 50 TL

  • Doritos Mısır Cipsi 115 g 52 TL

  • Cheetos Mısır Çerezi 100 g 52 TL

  • Fellas Protein Bar 50 g 79 50 TL

  • Doğanay Meyveli İçecek Limonata 2 L 69 50 TL

  • Freşa Sakız Aromalı Gazoz 6x200 ml 79 50 TL

  • Züber Nohut Cipsi 75 g 69 50 TL

  • Dippo Mini Kornet Külah 90 g 39 TL

  • Dr Oetker Fındık Aromalı Soğuk Kahve Karışımı 50 g 39 50 TL

  • Fuska Kuzukulağı ve Limon Aromalı Gazlı İçecek 250 ml 25 TL

  • Lavi Karışık Meyveli İçecek 1 L 55 TL

05 Ağustos Çarşamba BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

05 Ağustos Çarşamba BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

  • Monster Abra A5 V21 5 7 Oyun Bilgisayarı 34 490 TL

  • Monster Tulpar TD3 V1 9 6 3 Oyun Bilgisayarı Beyaz 70 990 TL

  • Monster Tulpar T7 V26 4 11 Oyun Bilgisayarı 70 990 TL

  • Jinko Dyness 12 kW Hibrit İnverter Dyness 7 1 kWh Batarya Seti 229 000 TL

  • Dyness 3 55 kWh Batarya Ek Kapasite Modülü 59 000 TL

  • Jinko Solar 12 li Solar 625N BDV Güneş Paneli 99 000 TL

  • Fakir Kaave Dual Pro Türk Kahve Makinesi 6 490 TL

  • Gran Toys Pelüş Zürafa 100 cm 525 TL

  • Pelüş Timsah 110 cm 850 TL

  • Pelüş Papyonsuz Papyonlu Ayıcık 115 cm 1 050 TL

  • Mirobi 3 Kapaklı 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 3 450 TL

  • Mirobi 2 Kapaklı 6 Bölmeli Aynalı Çok Amaçlı Dolap 5 750 TL

  • Mirobi 6 Bölmeli 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 4 150 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın