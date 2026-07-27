4 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
4 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güven Asa Riviera Zeytinyağı 2 L 465 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mr. Oxy Smart Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü (Liberte / Mavi Orkide) 69 TL
Centro Yer Fıstıklı Kremalı Gofret 142 g 34 TL
05 Ağustos Çarşamba BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın