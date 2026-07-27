Amazon Elektronik Haftası Başladı: Televizyondan Kulaklığa Binlerce Üründe Öne Çıkan Fırsatlar

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği 27-31 Temmuz Elektronik Haftası başladı! Güçlü oyun bilgisayarlarından akıllı televizyonlara, yüksek performanslı kulaklıklardan hayatı kolaylaştıran aksesuarlara kadar alanında öncü markalar sepetleri doldurmaya hazır. Yeni bir cihaz edinmek, sistemini yükseltmek veya günlük teknoloji ihtiyacını karşılamak isteyenler için haftanın öne çıkan markalarını ve sundukları avantajları bir araya getirdik.

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