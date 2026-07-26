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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
26.07.2026 - 11:40
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Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken bu hafta sepetleri en çok dolduran, fiyat düşüşleriyle rekor kıran ve en çok satanlar listesinde zirveye yerleşen popüler ürünleri bir araya getirdik. Taşınabilir soğutuculardan plaj hasırlarına, mutfaktan gardıroba, dünya markalarının makyaj ürünlerinden indirimli kahve ve takviyelere kadar haftanın en çok ilgi gören fırsatlarına göz atmadan sepetinizi onaylamayın.

Bu içerik 26.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Dünya Ruj Gününe özel KIKO ürünlerinde 1 alana 1 bedava!

1. Dünya Ruj Gününe özel KIKO ürünlerinde 1 alana 1 bedava!

Shea yağı ile A, E, C vitaminleri içeren besleyici renkli dudak nemlendiricisi ve ona tam uyum sağlayan dudak kaleminden oluşan, indirimle ikisi birden sunulan harika ikili set.

1 alana 1 bedava kampanyasıyla net 749,00 TL!

KIKO Renkli Dudak Nemlendiricisi Coloured Balm 08 & Smart Fusion Dudak Kalemi 34

2. Coverzone buharlı taşınabilir hava soğutucu son 365 günün en düşük fiyatı olan net 494,10 TL ile listelerde!

2. Coverzone buharlı taşınabilir hava soğutucu son 365 günün en düşük fiyatı olan net 494,10 TL ile listelerde!

3 farklı rüzgar hızı, 3 sis modu, 5 sprey deliği ve renkli LED ışıklarıyla sıcak yaz günlerinde kişisel alanınızı anında serinleten 330 ml hacimli mobil sulu klima.

Coverzone Buharlı Taşınabilir Mobil Sulu Klima HR025

3. Deconox katlanabilir plaj hasırı, kategorisinde çok satanlarda 1. sırada!

3. Deconox katlanabilir plaj hasırı, kategorisinde çok satanlarda 1. sırada!

150x75 cm boyutları, askılı taşıma kılıfı, elyaflı konforlu dokusu ve hediye şişme yastığıyla deniz kenarında, kampta ve piknikte pratiklik sunan şezlong matı.

Deconox Katlanabilir Elyaflı Plaj Hasırı ve Şezlong Matı

4. Coverzone priz tipi elektrikli sinek öldürücü lamba iç mekan kategorisinde çok satanlarda 1. sırada!

4. Coverzone priz tipi elektrikli sinek öldürücü lamba iç mekan kategorisinde çok satanlarda 1. sırada!

Yaz akşamlarında evde ve iç mekanlarda sinek ile böceklere karşı kimyasal kullanmadan pratik koruma sağlayan, mint yeşili tasarımıyla şık koruyucu lamba.

Coverzone Priz Tipi Elektrikli Sinek Öldürücü Lamba LTX-01

5. Bosch EasyAquatak 120 yüksek basınçlı yıkama seti son 60 günün en ucuz fiyatıyla net 4.999,00 TL!

5. Bosch EasyAquatak 120 yüksek basınçlı yıkama seti son 60 günün en ucuz fiyatıyla net 4.999,00 TL!

1500W gücü, saatte 350 litre su debisi, ev ve araç yıkama kitleriyle bahçeden otomobile kadar tüm yüzeyleri zahmetsizce temizleyen Amazon’a özel set.

Bosch Home And Garden Yüksek Basınçlı Yıkama Easyaquatak 120 Premium Kit

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6. Flormar Sheer Up nemlendirici parlak ruj 415,99 TL yerine net 299,00 TL fırsatıyla!

6. Flormar Sheer Up nemlendirici parlak ruj 415,99 TL yerine net 299,00 TL fırsatıyla!

Dudaklara yarı transparan ve ışıltılı bir renk verirken gün boyu nem desteği sağlayan, çantaların vazgeçilmezi popüler ruj.

Flormar Sheer Up Yarı Transparan Nemlendirici Ruj 018 Enchanted Kiss

7. Jack & Jones bisiklet yaka tişört haftanın çok satanlarında sepete özel 574,80 TL fiyatıyla yerini aldı!

7. Jack & Jones bisiklet yaka tişört haftanın çok satanlarında sepete özel 574,80 TL fiyatıyla yerini aldı!

Jack & Jones Erkek Logo Detayli Bisiklet Yaka Tisört Rush

8. Lancome Lash Idôle lifting etkili maskara 1.987,50 TL yerine net 1.450 TL olduğundan en çok satan ürün oldu!

8. Lancome Lash Idôle lifting etkili maskara 1.987,50 TL yerine net 1.450 TL olduğundan en çok satan ürün oldu!

Kirpiklere tek dokunuşta havada kalıcı kalkıklık, hacim ve yelpaze etkisi kazandıran, ağırlık yapmayan yapısıyla haftanın en çok satan lüks maskarası.

Lancome Lash Idôle Lifting Etkili Hacim Veren Maskara 01 Siyah

9. DS Damat slim fit %100 pamuklu siyah tişörtte 3 alımda net %30 indirim var!

9. DS Damat slim fit %100 pamuklu siyah tişörtte 3 alımda net %30 indirim var!

Sepette 479,20 TL!

Ds Damat Slim Fit Siyah Bisiklet Yaka %100 Pamuklu T-Shirt

10. Animal Joy protein pankek mix ''onedio15'' koduyla sepette net 509,15 TL!

10. Animal Joy protein pankek mix ''onedio15'' koduyla sepette net 509,15 TL!

Pratik hazırlanışı, yüksek protein içeriği ve lezzetli yapısıyla fit yaşamı benimseyenlerin ve spor yapanların kahvaltılarda en çok tercih ettiği takviye.

Animal Joy Protein Pankek Mix

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11. Wefood organik soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı ''onedio'' koduyla ekstra %10 indirimli!

11. Wefood organik soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı ''onedio'' koduyla ekstra %10 indirimli!

%100 organik soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen, hem mutfakta tariflere lezzet katan hem de cilt ile saç bakımında doğal nemlendirici olarak kullanılan 150 ml yağ.

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml Soğuk Sıkım

12. Moliendo kahvelerde sepette %40 indirim fırsatı!

12. Moliendo kahvelerde sepette %40 indirim fırsatı!

Yoğun gövdesi, zengin aroması ve taze çekilmiş çekirdek kalitesiyle güne enerjik başlamak isteyen kahveseverlerin sepete en çok eklediği ürün oldu.

595,00 TL yerine sepette %40 indirimle net 357,00 TL! 

Moliendo Amalfi Espresso Blend Çekirdek Kahve 250 g

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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