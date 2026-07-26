Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken bu hafta sepetleri en çok dolduran, fiyat düşüşleriyle rekor kıran ve en çok satanlar listesinde zirveye yerleşen popüler ürünleri bir araya getirdik. Taşınabilir soğutuculardan plaj hasırlarına, mutfaktan gardıroba, dünya markalarının makyaj ürünlerinden indirimli kahve ve takviyelere kadar haftanın en çok ilgi gören fırsatlarına göz atmadan sepetinizi onaylamayın.

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