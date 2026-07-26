Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken bu hafta sepetleri en çok dolduran, fiyat düşüşleriyle rekor kıran ve en çok satanlar listesinde zirveye yerleşen popüler ürünleri bir araya getirdik. Taşınabilir soğutuculardan plaj hasırlarına, mutfaktan gardıroba, dünya markalarının makyaj ürünlerinden indirimli kahve ve takviyelere kadar haftanın en çok ilgi gören fırsatlarına göz atmadan sepetinizi onaylamayın.
Bu içerik 26.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Dünya Ruj Gününe özel KIKO ürünlerinde 1 alana 1 bedava!
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2. Coverzone buharlı taşınabilir hava soğutucu son 365 günün en düşük fiyatı olan net 494,10 TL ile listelerde!
3. Deconox katlanabilir plaj hasırı, kategorisinde çok satanlarda 1. sırada!
4. Coverzone priz tipi elektrikli sinek öldürücü lamba iç mekan kategorisinde çok satanlarda 1. sırada!
5. Bosch EasyAquatak 120 yüksek basınçlı yıkama seti son 60 günün en ucuz fiyatıyla net 4.999,00 TL!
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6. Flormar Sheer Up nemlendirici parlak ruj 415,99 TL yerine net 299,00 TL fırsatıyla!
7. Jack & Jones bisiklet yaka tişört haftanın çok satanlarında sepete özel 574,80 TL fiyatıyla yerini aldı!
8. Lancome Lash Idôle lifting etkili maskara 1.987,50 TL yerine net 1.450 TL olduğundan en çok satan ürün oldu!
9. DS Damat slim fit %100 pamuklu siyah tişörtte 3 alımda net %30 indirim var!
10. Animal Joy protein pankek mix ''onedio15'' koduyla sepette net 509,15 TL!
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11. Wefood organik soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı ''onedio'' koduyla ekstra %10 indirimli!
12. Moliendo kahvelerde sepette %40 indirim fırsatı!
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