İnternette Hakkında En Çok Yorum Yapılan 12 Popüler Kitap
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Sosyal medyada günlerce konuşulan, kitap kulüplerinin gündeminden düşmeyen ve okurlardan binlerce yorum alan en popüler eserleri bir araya getirdik. Şaşırtıcı sonlarıyla zihninizi zorlayacak psikolojik gerilimlerden kalbinize dokunan modern klasiklere, son dönemin çok satanlarından uluslararası ödüllü romanlara kadar herkesin kütüphanesinde bulunması gereken bu etkileyici kitaplara mutlaka göz atın.
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Sessiz Hasta okurları şaşırtan beklenmedik sonuyla internetin en çok konuştuğu psikolojik gerilim romanları arasında!
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Hamnet Shakespeare'in hayatındaki en büyük trajediye odaklanarak binlerce okurun kalbine dokunuyor!
Algernon'a Çiçekler insan zekasını ve empati duygusunu sorgulatan unutulmaz bir klasik!
Muhabbet okurların sosyal medyada üzerine uzun yorumlar yaptığı sürükleyici bir kurgu!
Baş Belaları ve Başyapıtları yeni çıkış yapmasına rağmen kısa sürede en çok tartışılan kitaplar arasına girdi!
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Vejetaryen Uluslararası Man Booker Ödüllü sarsıcı hikayesiyle okurları ikiye bölen bir modern eser!
Çocuk Geliyor tarihsel bir trajediyi insan ruhuna dokunan derin bir dille aktarıyor!
Taş Kağıt Makas evliliklerin karanlık sırlarını ve ters köşelerle dolu kurgusunu okura sunuyor!
Gece Yarısı Kütüphanesi yazarından yine insanı derin düşüncelere sevk eden harika bir kurgu!
Tuhaf Resimler 3 milyondan fazla okura ulaşan ve 30'dan fazla dile çevrilen efsanevi gizem!
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Adelaide modern ilişkilerin çalkantılı dünyasını ve bir kadının kendini bulma yolculuğunu gözler önüne seriyor!
Martin Eden azmin, sınıf atlama çabasının ve hayal kırıklığının zamansız başyapıtı!
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