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İnternette Hakkında En Çok Yorum Yapılan 12 Popüler Kitap

etiket İnternette Hakkında En Çok Yorum Yapılan 12 Popüler Kitap

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
25.07.2026 - 12:25
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Sosyal medyada günlerce konuşulan, kitap kulüplerinin gündeminden düşmeyen ve okurlardan binlerce yorum alan en popüler eserleri bir araya getirdik. Şaşırtıcı sonlarıyla zihninizi zorlayacak psikolojik gerilimlerden kalbinize dokunan modern klasiklere, son dönemin çok satanlarından uluslararası ödüllü romanlara kadar herkesin kütüphanesinde bulunması gereken bu etkileyici kitaplara mutlaka göz atın.

Bu içerik 25.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Sessiz Hasta okurları şaşırtan beklenmedik sonuyla internetin en çok konuştuğu psikolojik gerilim romanları arasında!

Sessiz Hasta okurları şaşırtan beklenmedik sonuyla internetin en çok konuştuğu psikolojik gerilim romanları arasında!

Kocasını öldürdükten sonra tek bir kelime bile konuşmayan ünlü bir ressamın ve onun suskunluğunu çözmeye çalışan bir psikiyatristin sürükleyici hikayesi.

Sessiz Hasta - Alex Michaelides

Öyle güzel örülmüş ki olay örgüsü, sayfa 288’de her şeyi anlıyorsunuz, bir aydınlanma anı yaşıyorsunuz adeta💡 Bir günde bitirdim kitabı. Yazarın dili de çok güzel, akıcı kitaba kapılıyorsunuz.

Aslında bana derinlerde ne kadar çok şey olduğunu, travmalarımızın, yaşadıklarımızın büyüyerek bir çığa dönüşebileceğini ve aslında psikolojik gerilim kitaplarını da sevdiğimi gösterdi.

Yazarın üç yıllık psikoterapi eğitimi alması, ardından iki yıl psikiyatri kliniğinde çalışması ve kendi çalıştığı kliniğin finansal sebeplerden dolayı kapatılması hikayeyle de örtüşüyor aslında bazı noktalarda.

Severek ve merakla okudum gerçekten. Ters köşe, gerilim, okurken şimdi ne olacak hissi yaşamayı seviyorsanız net tavsiyemdir. 💯

Hamnet Shakespeare'in hayatındaki en büyük trajediye odaklanarak binlerce okurun kalbine dokunuyor!

Hamnet Shakespeare'in hayatındaki en büyük trajediye odaklanarak binlerce okurun kalbine dokunuyor!

Efsanevi yazarın genç yaşta kaybettiği oğlunun ardından ailesinde yaşanan derin yası ve kaleme alınan Hamlet oyununun arkasındaki duygusal fırtınayı aktaran etkileyici eser.

Hamnet - Maggie O'Farrell

İlk başlarda dil çok ağır geldi. Satırlarca, sayfalarca betimleme bana uymadı. Ama meğer hikayeye giriş içinmiş. Hikayenin o kadar içine çekildim ki anlatım sayesinde sanki yaşıyormuşum gibiydi.

Algernon'a Çiçekler insan zekasını ve empati duygusunu sorgulatan unutulmaz bir klasik!

Algernon'a Çiçekler insan zekasını ve empati duygusunu sorgulatan unutulmaz bir klasik!

Düşük IQ'lu Charlie'nin tıbbi bir deneyle zekasının hızla yükselişini ve sonrasında yaşadığı yalnızlığı günlükler üzerinden gözler önüne seren başyapıt.

Algernon'a Çiçekler - Daniel Keyes

Amazon‘dan kitap almayı çok seviyorum çünkü kitapları çok özenli ve güzel paketliyorlar ve hızlıca yetiştiriyorlar.. kitabın kendisine gelince ağlama garantili bir kitap çok akıcı ve etkileyici iyi ki okumuşum.

Muhabbet okurların sosyal medyada üzerine uzun yorumlar yaptığı sürükleyici bir kurgu!

Muhabbet okurların sosyal medyada üzerine uzun yorumlar yaptığı sürükleyici bir kurgu!

Karakterlerin iç dünyalarındaki çatışmaları, ilişkilerin karmaşık yapısını ve günlük hayatın gözden kaçan detaylarını son derece akıcı bir dille işleyen popüler roman.

Muhabbet - Virginia Evans

Son dönemde okuduğum en güzel kitaplardan. Mektuplar üzerinden anlatılan bir hayat. Kitap bitmesin istiyorsunuz. Bittikten sonra da mektup yazmaya başlasam mı diye düşünüyorsunuz. Keyifli okumalar

Baş Belaları ve Başyapıtları yeni çıkış yapmasına rağmen kısa sürede en çok tartışılan kitaplar arasına girdi!

Baş Belaları ve Başyapıtları yeni çıkış yapmasına rağmen kısa sürede en çok tartışılan kitaplar arasına girdi!

Tarihe ve edebiyata damga vuran büyük sanatçıların huysuzluklarını, tuhaf alışkanlıklarını ve ortaya koydukları muazzam eserlerin arka planını mizahi bir dille sunan taze yapıt.

Baş Belaları ve Başyapıtları - Yiğit Aydın

Hafiften 'floransa sendromu' hissettirecek kadar iyi hazırlanmış, güzel detaylara sahip bir kitap.

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Vejetaryen Uluslararası Man Booker Ödüllü sarsıcı hikayesiyle okurları ikiye bölen bir modern eser!

Vejetaryen Uluslararası Man Booker Ödüllü sarsıcı hikayesiyle okurları ikiye bölen bir modern eser!

Sıradan bir kadının rüyasından sonra et yemeyi reddetmesiyle başlayan, toplumsal baskıları ve insan doğasının karanlık yüzünü sorgulatan çarpıcı Güney Kore romanı.

Vejetaryen - Han Kang

Okuduğum en iyi kitabı olabilir okurken iğrenç hissettirse bile oldukça güzel bir kitap yani tek seferde bitti.

Çocuk Geliyor tarihsel bir trajediyi insan ruhuna dokunan derin bir dille aktarıyor!

Çocuk Geliyor tarihsel bir trajediyi insan ruhuna dokunan derin bir dille aktarıyor!

Vejetaryen romanının yazarından, Güney Kore'deki öğrenci ayaklanmaları sırasında yaşanan kayıpları ve geride kalanların adalet mücadelesini gözler önüne seren sarsıcı kitap.

Çocuk Geliyor - Han Kang

Yazarın bütün kitaplarını okuyun lütfen. Her eseri çok güzel. Bu eserde de hem fiziksel hem psikolojik acıyı farklı, kendine özgü bir tarzla anlatmış

Taş Kağıt Makas evliliklerin karanlık sırlarını ve ters köşelerle dolu kurgusunu okura sunuyor!

Taş Kağıt Makas evliliklerin karanlık sırlarını ve ters köşelerle dolu kurgusunu okura sunuyor!

Yıl dönümlerini kutlamak için gözlerden uzak bir şapele giden çiftin sakladığı gerçekleri ve her sayfada değişen dengeleri konu alan sürükleyici gerilim.

Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

Gittikçe artan gerilim. Bir an durup kitabın başına dönüp “neyi kaçırdım” diyeceğiniz bir roman.

Gece Yarısı Kütüphanesi yazarından yine insanı derin düşüncelere sevk eden harika bir kurgu!

Gece Yarısı Kütüphanesi yazarından yine insanı derin düşüncelere sevk eden harika bir kurgu!

Hayatın kaçırılan fırsatlarını, pişmanlıkları ve verilen kararların kaderi nasıl şekillendirdiğini Matt Haig'in içten anlatımıyla sunan popüler roman.

Gece Yarısı Treni - Matt Haig

Gece Yarısı Kütüphanesi'ni sevdiyseniz asla hayal kırıklığına uğramayacaksınızdır. Okurken birçok kısım beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Matt Haig her zaman ki gibi mükemmel bir kitap ortaya koymuş. İki kere düşünmeden hemen satın almanızı öneririm.

Tuhaf Resimler 3 milyondan fazla okura ulaşan ve 30'dan fazla dile çevrilen efsanevi gizem!

Tuhaf Resimler 3 milyondan fazla okura ulaşan ve 30'dan fazla dile çevrilen efsanevi gizem!

Görseller, çizimler ve tablolar üzerinden işlenen cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan, okurken adeta dedektiflik yaptırarak internette fırtınalar koparan Japon polisiye fenomeni.

Tuhaf Resimler - Uketsu

Daha kitabı bitirmedim ama şimdiden yorum yapmak istedim çünkü gerçekten çok ilgimi çekti. İlk olarak kapağı dikkatimi çekmişti ve beni kitabı almaya iten şey de buydu. Okumaya başladıktan sonra ise ne kadar sürükleyici olduğunu fark ettim. Her bölümde “Acaba şimdi ne olacak?” diye merak ederek okumaya devam ediyorum. Hikâyenin sonunda her şeyin nasıl birbirine bağlanacağını gerçekten çok merak ediyorum.

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Adelaide modern ilişkilerin çalkantılı dünyasını ve bir kadının kendini bulma yolculuğunu gözler önüne seriyor!

Adelaide modern ilişkilerin çalkantılı dünyasını ve bir kadının kendini bulma yolculuğunu gözler önüne seriyor!

Aşka ve aidiyete dair gerçekçi gözlemleriyle özellikle genç okurların sosyal medyada en çok paylaştığı, duygusal yoğunluğu yüksek yeni dönem romanı.

Adelaide - Genevieve Wheeler

Kurgusu ve anlatımıyla okuru sarıveren bir hikaye. Gençliğin getirdiği karmaşık duygusal yapısına rağmen güçlü görünse de yaşadığı hayal kırıklıklarıyla dibe vuran ve dostları sayesinde hayata tutunmaya çabalayan Adelaide'ın hikayesi. Hayatta hiç kimse kendi benliğinizden vazgeçmeye değmez. Umudu diri tuttuğunuzda hayat yeni fırsatlara kapı açacaktır. Yazar konuyu güçlü bir anlatımla aktarırken, insanın kendisini de süzgeçten geçirmesini sağlıyor.

Martin Eden azmin, sınıf atlama çabasının ve hayal kırıklığının zamansız başyapıtı!

Martin Eden azmin, sınıf atlama çabasının ve hayal kırıklığının zamansız başyapıtı!

Yazar olma sevdasıyla toplumun en üst basamaklarına tırmanan bir denizcinin, sistemin sahteliğiyle yüzleşmesini anlatan, Modern Klasikler serisinin en çok satanı.

Martin Eden - Jack London

Bir çırpıda okuduğum, oldukça sürükleyici bulduğum bir kitaptı. Jack London’ın kendine has bir dili var ve bu gerçekten epey dikkatimi çekti, uzun uzun tamlamalar kullanıyor.

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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