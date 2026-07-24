article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Mutfakta İtalyan Restoranı Havası Estiren Kochler Pratik Otomatik Makarna Makinesi İndirimde!

etiket Mutfakta İtalyan Restoranı Havası Estiren Kochler Pratik Otomatik Makarna Makinesi İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.07.2026 - 15:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Evde kendi makarnasını, eriştesini sıfırdan yapmanın lezzeti bir başka ama hamur açması, kesmesi derken o süreç gözünüzü mü korkutuyor? Artık mutfakta saatlerce emek harcamanıza hiç gerek yok! Unu ve suyu ekleyip tuşuna bastığınız anda dakikalar içinde taptaze, katkısız makarnalar hazırlayan Kochler Pratik Otomatik Makarna Makinesi, Amazon’un kaçırılmayacak indirimleriyle mutfağınıza gelmeye hazır.

İster gurme tarifler denemek isteyin ister çocuklarınıza en doğalından ev yapımı erişte hazırlayın; bu pratik cihazın hayatınızı kolaylaştıracak özelliklerine gelin birlikte göz atalım.

Bu içerik 24.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tam Otomatik Kolaylık: Karıştırma ve Sıkma Tek Cihazda!

Tam Otomatik Kolaylık: Karıştırma ve Sıkma Tek Cihazda!

Kochler makarna makinesinin en büyük gücü, yoğurma ve şekil verme süreçlerini tamamen üstlenmesi. Tek yapmanız gereken un, su ve dilerseniz yumurta veya sebze suyunu hazneye eklemek! Cihaz sizin yerinize hamuru ideal kıvamda yoğuruyor ve ardından seçtiğiniz başlıktan taptaze makarnaları süzerek dışarı çıkarıyor. Ne kol kası yapmanıza gerek kalıyor ne de tezgahı una bulamanıza!

Farklı Makarna Çeşitleri İçin Zengin Başlık Seçenekleri

Farklı Makarna Çeşitleri İçin Zengin Başlık Seçenekleri

Canınız bu akşam hangisini çekiyor? Kalın şeritli fettuccine mi, incecik çorbalık erişte mi yoksa tam kıvamında bir spagetti mi? Cihazla birlikte gelen farklı şekillendirme diskleri sayesinde tek bir makineyle dilediğiniz makarna çeşidini saniyeler içinde hazırlayabilirsiniz. 

Üstelik sebze püreleri ekleyerek rengarenk ve besleyici makarnalar üretmek de tamamen sizin hayal gücünüze kalmış.

Kolay Temizlenen Parçalar ve Kompakt Mutfak Dostu Tasarım

Kolay Temizlenen Parçalar ve Kompakt Mutfak Dostu Tasarım

Hamur makinelerinin temizliği genelde göz korkutur ama Kochler bu konuda da oldukça kullanıcı dostu. Çıkarılabilir hazneleri ve aparatları sayesinde kullanım sonrası temizliği son derece pratik. Mutfak tezgahında çok fazla yer kaplamayan şık ve kompakt tasarımı ise işiniz bittiğinde dolaba kaldırmayı ya da tezgah üstünde düzenli bir şekilde muhafaza etmeyi inanılmaz kolaylaştırıyor.

Ev yapımı lezzeti, katkısız içeriği ve pratikliği bir arada arıyorsanız mutfağınızın yeni yıldızı olacak bu cihazı indirimdeyken kaçırmayın!

Kochler Pratik Otomatik Makarna Makinesi’ni Amazon güvencesiyle indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

  • Çeyizime almadığım için hemen deneyebildim. Öncelikle benim sıfırdan makarna yapma planım olsa sadece psikolojik hazırlığım 6 saat sürer. Ürünün kitapçığında 10dk süre veriliyor her şeyin olup bitmesi için. Ben kitapçığa hiç inanmayıp (ama en azından okudum) makinenin on saat hamur yoğuracağını düşündüğümden suyu kaynatmaya başlamamıştım. Makine 4-5 dakika hamuru yoğurup hemen kesme işlemine başlıyor. Öyle ki makarnaların üzerine düşeceği tabağı zor yetiştirdim. Sonra 5 dakika kadar da kesme işlemi yapıyor. Hop bitti. İnanılmaz. Yani insan diyor ki makarna yapmak bu kadar kolaysa makineyi niye aldım? Ama o iş öyle değil işte. Biz yapmaya kalksak saatler alır. Neyse. Şimdi öncelikle bu makinenin kitapçığını belli ki yemek yapmakla pek arası olmayan bir mühendis abimiz yazmış (selamlar abi). Neden çünkü tarif yok. Su, un, yumurta ve sebze suyu(?) için ölçü tablosu var. Sebze suyunu nereden bulacağımı düşünmüştüm meğer zorunlu değilmiş. Yani orada şöyle demek istiyormuş yazar: Suyla yapacaksan bu kadar su, bu kadar un, sebze suyuyla yapacaksan ya da işte yumurtalı yapacaksan bu kadar un, bu kadar su koy demek istiyormuş. Kaç yumurta falan yazmıyor bu arada, ben görmedim. Yani bunu da şu yüzden yazıyorum: Eğer düzgün birer örnek tarif verilseydi bu makineyi iade eden azınlık da memnun kalırdı. Yetkililere buradan sesleniyorum. :D Bu arada piştiğinde ne kadar makarna oluşacağına dair de bir fikir olmadığından ben iki kişi için 2 seferde toplam 4 bardak unla makarna yaptım. Arkadaşlar; unutmayın bu bir 'fine dining' yemeği. Yani koca bir topluluğu doyurmayacaksanız ya da işte makarnanın yanına başka yemeğiniz de varsa 2 kişiye 2 bardak unla yapılan makarna gayet yeterli olur çünkü bunun hamuru, bir tencere yediğiniz paket makarna gibi hafif hafif değil. Hayatta bir 'imza' yemeğimiz olsun, ele güne 'ben bir home made makarna yaparım parmaklarını yersin' demek için yapıyoruz bu makarnayı. Pişirirken bayağı köpürdü bu arada, ilk seferde tencereyi büyük seçebilirsiniz, sonrakilerde zaten belirlersiniz tencere boyutunu. Ben 10dk pişirdikten sonra yapay zekaya sordum, dedi ki 3-4 dakika pişmesi lazım-NE? :D Keşke kitapçıkta belirtseydiniz sayın abilerim ya da ablalarım. Bulaşık derseniz evet parçaları yıkamak gerekiyor tabii ama kitapçıkta 'hamur kuruduktan hamurları temizleyip sonra yıkayın, öyle daha kolay olur' demeye getirmişler gibime geldi-resimlere bakıp yorumladım. Bu arada hiç bulaşık makinesinde yıkanabilirliğinden bahsedilmemiş, öyle bir riske girilmesini istememişler diye yorumladım. Zaten öyle anormal derecede parça yok. Kargodan da bahsetmek isterim. Konu komşumun görüp şahsi yorumlar yapabileceği şekilde kendi öz kutusuyla gönderilmiş. Ayrıca kutuda yırtık da vardı, NEYSE. 'Paketleme daha özenli olabilirdi' şeklindeki tüketici özdeyişi ile bu yorumumu sonlandırmak isterim. Kısaca makine iyi, sevdim. Yapımda emeği geçenlere teşekkürler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın