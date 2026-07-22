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Hayatınızı Kolaylaştıracak 500 TL ve Altı Pratik Ürün Önerileri

etiket Hayatınızı Kolaylaştıracak 500 TL ve Altı Pratik Ürün Önerileri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.07.2026 - 16:06
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Günlük hayatın koşuşturmacasında küçük gibi görünen ama hayatı inanılmaz kolaylaştıran ürün önerileri karşınızdayız! Konforunuzu artıracak, evdeki pratikliği ikiye katlayacak ya da tatilde 'iyi ki almışım' dedirtecek birbirinden kullanışlı ürünleri bir araya getirdik.

İşte hayat kalitenizi anında yükseltecek ve sepetinize eklemek isteyeceğiniz 11 pratik ürün 👇

Bu içerik 22.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Balkonda ya da bahçede tarhana, biber veya meyve kuruturken üstüne sinek böcek konacak stresi artık geride kalıyor!

Balkonda ya da bahçede tarhana, biber veya meyve kuruturken üstüne sinek böcek konacak stresi artık geride kalıyor!

Çok katlı ve hava geçiren korumalı file yapısı sayesinde gıdalarınızı tamamen hijyenik bir şekilde kurumaya bırakabilirsiniz. Üstelik askıya asıldığında uzayıp şekli bozulan hassas kazak ve kıyafetlerinizi kurutmak için de mükemmel bir çözüm. İşiniz bittiğinde katlayıp küçücük yapabilir, dilediğiniz yerde saklayabilirsiniz.

Linki burada.

Sıcaklarda yanınızda taşıyabileceğiniz kişisel klimanız👇

Sıcaklarda yanınızda taşıyabileceğiniz kişisel klimanız👇

Masanızın başında çalışırken ferahlamak istiyorsanız bu ürün tam sizlik! İçine su veya buz ekleyerek üflediği havayı serinleten bu taşınabilir soğutucu, yaz sıcaklarında kişisel alanınızı saniyeler içinde serinletiyor. 

Hortumsuz ve hafif tasarımı sayesinde odadan odaya, evden ofise kolayca taşıyabilirsiniz.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

  • Resimde görünen ile birebir aynı kaliteli ürün ve uygun fiyat. Su haznesine birkaç parça da buz ilave ederseniz harika soğutuyor.

Günün tüm yorgunluğunu ve kas ağrılarını unutturacak o ürün👇

Günün tüm yorgunluğunu ve kas ağrılarını unutturacak o ürün👇

Masa başında çalışmaktan tutulan sırt ve boyun bölgelerine veya spor sonrası kas sertleşmelerine birebir! Farklı masaj başlıkları ve güçlü fırçasız motoru sayesinde derin doku masajı uygulayarak kan dolaşımını hızlandırıyor, kasları anında rahatlatıyor. 

Linkini buraya bıraktım.

Elektronik cihazlarınızı aşırı gerilimden ve dalgalanmalardan koruyun!

Elektronik cihazlarınızı aşırı gerilimden ve dalgalanmalardan koruyun!

Bilgisayar, televizyon veya telefon şarj cihazı gibi pahalı teknolojik aletlerinizi prizden gelen anlık voltaj dalgalanmalarına karşı güvenceye alın. Akım koruma ve dengeleme özelliği sayesinde elektrik sıçramalarında cihazlarınızın zarar görmesini engeller. 

Evde ve ofiste elektronik güvenlik sağlamak için küçük ama hayat kurtaran bir yatırım.

Linki burada.

Banyo, mutfak ve masalardaki dağınıklığa doğal ve şık bir çözüm!

Banyo, mutfak ve masalardaki dağınıklığa doğal ve şık bir çözüm!

Biri büyük (33x16x12 cm) diğeri küçük (15x15x6 cm) iki farklı boydan oluşan bu ahşap organizer seti, evinizdeki tüm dağınıklığı anında topluyor. Mutfakta baharatlık, banyoda bakım ürünleri kutusu ya da çalışma masasında ofis malzemesi düzenleyici olarak kullanabilirsiniz. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Kablo derdi olmadan istediğiniz köşeyi anında aydınlatın!

Kablo derdi olmadan istediğiniz köşeyi anında aydınlatın!

Dolap içleri, kitaplık rafları veya karanlıkta kalan tezgah altları için pratik ve şık bir aydınlatma çözümü. 

Linki burada.

Gaz doldurma derdine veya mum yakarken parmaklarınızı yakma korkusuna son!

Gaz doldurma derdine veya mum yakarken parmaklarınızı yakma korkusuna son!

Bükülebilir esnek ucu sayesinde derin mumlukların dibine ya da mangal kömürlerinin arasına kolayca ulaşır. USB ile şarj olan elektrik arkı teknolojisi rüzgardan etkilenmediği için kampta, barbeküde ve evde en büyük yardımcınız olacak.

Linki burada.

Seyahatlerde diş fırçalarınız valizde kirlenmesin, hijyenik kalsın!

Seyahatlerde diş fırçalarınız valizde kirlenmesin, hijyenik kalsın!

Tatillerde, iş gezilerinde veya çantanızda diş fırçanızı diğer eşyalardan korumak için tasarlanmış özel saklama kılıfı. Hava alabilen gözenekli yapısı sayesinde nem birikmesini önleyerek fırçanın kurumasını sağlar ve bakteri oluşumunun önüne geçer. Mandallı kilit mekanizması ise valiz içinde açılmasını engeller.

Buradan sepete ekleyebilirsiniz.

Sivrisineklerin uykunuzu bölmesine izin vermeyin.

Sivrisineklerin uykunuzu bölmesine izin vermeyin.

Mor ışık teknolojisiyle sinekleri kendine çeken ve kimyasal koku/sprey kullanmadan sessizce etkisiz hale getiren bu cihaz, hem ev içinde hem de kapalı balkonlarda huzurlu akşamlar geçirmenizi sağlar. 

Linki burada.

Arabanızın bagajında mutlaka bulunmalı!

Arabanızın bagajında mutlaka bulunmalı!

Uzun yolda ya da trafikte lastiğinize çivi battığında çekici beklemek veya yedek lastikle uğraşmak yerine dakikalar içinde fitil atarak yolunuza devam etmenizi sağlar. 

Onarım için gerekli tüm profesyonel ekipmanları tek bir sette toplayan, her sürücünün bagajında bulundurması gereken hayat kurtarıcı bir kit.

Linki burada.

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Sert zemine havlu sermekten ya da ağır şezlong taşımaktan sıkılanlar için harika bir alternatif.

Sert zemine havlu sermekten ya da ağır şezlong taşımaktan sıkılanlar için harika bir alternatif.

Elyaf dolgulu yumuşak iç yapısı ve destekli sırtlığı sayesinde dilediğiniz açıda rahatça oturabilirsiniz. Katlandığında çanta gibi taşınabilen yapısıyla plajda, kampta ve piknikte vazgeçilmeziniz olacak.

Linki burada.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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