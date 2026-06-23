Yaz Sıcaklarına Meydan Okuyan Pelonis Sessiz Kule Vantilatör Prime Day'e Özel İndirimde!

Sıcaklar iyice bastırmışken evde veya ofiste püfür püfür esen, serin bir köşe bulmak hepimizin en büyük arzusu haline geldi. Ancak geleneksel pervaneli vantilatörlerin hem çok yer kaplaması hem de çıkardığı kafa şişiren sesler çoğumuzu düşündürüyor. İşte tam da bu noktada, modern tasarımı ve fonksiyonelliğiyle öne çıkan Pelonis Sessiz Kule Vantilatör, Amazon Prime Day’in 'Günün Fırsatı' olarak kaçırılmayacak bir fiyatla radarımıza takılıyor! Gelin birlikte bakalım.

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