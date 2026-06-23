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Yaz Sıcaklarına Meydan Okuyan Pelonis Sessiz Kule Vantilatör Prime Day'e Özel İndirimde!

etiket Yaz Sıcaklarına Meydan Okuyan Pelonis Sessiz Kule Vantilatör Prime Day'e Özel İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.06.2026 - 17:21
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Sıcaklar iyice bastırmışken evde veya ofiste püfür püfür esen, serin bir köşe bulmak hepimizin en büyük arzusu haline geldi. Ancak geleneksel pervaneli vantilatörlerin hem çok yer kaplaması hem de çıkardığı kafa şişiren sesler çoğumuzu düşündürüyor. İşte tam da bu noktada, modern tasarımı ve fonksiyonelliğiyle öne çıkan Pelonis Sessiz Kule Vantilatör, Amazon Prime Day’in 'Günün Fırsatı' olarak kaçırılmayacak bir fiyatla radarımıza takılıyor! Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 23.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Yaz gecelerinde uykunuzun bölünmesini engelleyecek ultra sessiz çalışma performansına sahip bu vantilatör, geniş açılı salınım özelliği sayesinde odanın her köşesine eşit ve doğal bir serinlik yayıyor.

Yaz gecelerinde uykunuzun bölünmesini engelleyecek ultra sessiz çalışma performansına sahip bu vantilatör, geniş açılı salınım özelliği sayesinde odanın her köşesine eşit ve doğal bir serinlik yayıyor.

Sıcaklar her geçen gün artarken ihtiyacımız olan ürün tam olarak bu.

Düşük, orta ve yüksek hız seçenekleri sayesinde ihtiyacınıza uygun hava akışı kolayca ayarlanabilir.

Düşük, orta ve yüksek hız seçenekleri sayesinde ihtiyacınıza uygun hava akışı kolayca ayarlanabilir.

Enerji tasarrufu ve konforlu kullanım için 2 saate kadar otomatik kapanma zamanlayıcısı da bulunuyor.

Üstelik incecik kule tasarımıyla evinizde neredeyse hiç yer kaplamıyor.

Üstelik incecik kule tasarımıyla evinizde neredeyse hiç yer kaplamıyor.

Modern ve ince yapısı sayesinde evde ve ofiste sessiz çalışır, az yer kaplar. 

Sıcaklar her geçen gün artarken kule vantilatörler Prime Day'in en hızlı tükenen ürünleri arasında yer alıyor. Serin bir yaz geçirmek için %50 indirime giren Pelonis Kule Fan'ı buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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