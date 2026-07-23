Odyssey Filmini ve Efsanesini Bütünüyle Anlamak İçin Kronolojik Okuma Sırası

Madeline Miller, adasına gelen Odysseus'un yorgunluğunu ve evine dönme hırsını bu kez sürgün bir büyücünün gözünden etkileyici şekilde anlatıyor.

Ben, Kirke - Madeline Miller

Mitolojiye ilgisi olanlar okumalı. Eğer yine de eksik bilginiz varsa da problem değil. Kitap çok açık bir dille kolayca anlaşılıyor. Su gibi akıyor. Okurken çok keyif aldım. Herkes tarafından kötü bilinen bir tanrıçanın neden bu kadar kötü olduğunu anlayacağınız bir kitap. İyi okumalar