Odyssey Filmini ve Efsanesini Bütünüyle Anlamak İçin Kronolojik Okuma Sırası
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Mitoloji tutkunları için Troya Savaşı'nın patlak vermesinden kralların zeka oyunlarına, büyülü adalardaki dönüş yolculuğundan İthaka'daki büyük hesaplaşmaya kadar harika bir zaman tüneli hazırladık. Karakterleri, tanrıları ve efsanenin arkasındaki gerçek insan hikayelerini adım adım kavrayacağınız bu okuma sırasına göz atmadan maceraya başlamayın.
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1. Akhilleus’un Şarkısı savaşın neden patlak verdiğini ve Odysseus'un kurnazlığını gözler önüne seriyor!
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2. İlyada efsanevi Troya Savaşı'nın en kanlı günlerini ana kaynağından aktarıyor!
3. Ben Kirke efsanevi deniz yolculuğu öncesinde Güneş Tanrısı'nın kızını merkeze alıyor!
4. Odysseia filmin ve efsanenin omurgasını oluşturan 10 yıllık deniz macerası!
5. Penelopia sarayda bekleyen sadık eşin sürdürdüğü zeka savaşını ortaya koyuyor!
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6. Aeneis Tahta At hilesinin Troya tarafında yarattığı büyük yıkımı gösteriyor!
7. Troyalı Kadınlar savaş sonrası hayatta kalanların acı kaderine ışık tutuyor!
Bonus: Destanların ağır dilinden çekinenler için çizimlerle zenginleştirilmiş 3'lü klasik seti!
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