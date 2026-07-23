article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Hediye
Odyssey Filmini ve Efsanesini Bütünüyle Anlamak İçin Kronolojik Okuma Sırası

etiket Odyssey Filmini ve Efsanesini Bütünüyle Anlamak İçin Kronolojik Okuma Sırası

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.07.2026 - 12:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mitoloji tutkunları için Troya Savaşı'nın patlak vermesinden kralların zeka oyunlarına, büyülü adalardaki dönüş yolculuğundan İthaka'daki büyük hesaplaşmaya kadar harika bir zaman tüneli hazırladık. Karakterleri, tanrıları ve efsanenin arkasındaki gerçek insan hikayelerini adım adım kavrayacağınız bu okuma sırasına göz atmadan maceraya başlamayın.

Bu içerik 23.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Akhilleus’un Şarkısı savaşın neden patlak verdiğini ve Odysseus'un kurnazlığını gözler önüne seriyor!

1. Akhilleus’un Şarkısı savaşın neden patlak verdiğini ve Odysseus'un kurnazlığını gözler önüne seriyor!

Madeline Miller, savaşa istemeyerek katılmasına rağmen zekasıyla kralları yönlendiren Odysseus’un ilk adımlarını Akhilleus ve Patroklos’un sarsıcı dostluğu eşliğinde sunuyor.

Akhilleus’un Şarkısı - Madeline Miller

Mükemmel bir kitap! Genel anlatımından tutun da karakterleri betimleme şekline kadar büyüleyici ve sürükleyici. Mitolojinin üzerine yapılmış, çok başarılı ve sürükleyici bir kurgu olmuş. Tuhaftır ben bu kitap Oppenheimer film müziklerini dinleyerek okudum ve kitap aurasına çok güzel gitti. Kitabı da o müzikler ile bitirdim. Kafamda hala bazı bölümler film gibi canlanıyor. Mitoloji sevenlere tavsiye ederim!

2. İlyada efsanevi Troya Savaşı'nın en kanlı günlerini ana kaynağından aktarıyor!

2. İlyada efsanevi Troya Savaşı'nın en kanlı günlerini ana kaynağından aktarıyor!

Homeros, Akha ordusundaki taktiksel rolüyle savaşa yön veren Odysseus’un askeri zekasını ve kahramanların hırslarını destansı bir dille işliyor.

İlyada - Homeros

Eser okuyup geçilecek bir eser değil. Yoğun analizler yunan tarihi ve mitolojisini bilmek gerekiyor. İngiliz Dili Edebiyatı okuyorsanız direkt okuyun ve çözümleyin çünkü edebiyat bilgisi anlamında bambaşka bir seviyeye ve bilgiye taşıyor.

3. Ben Kirke efsanevi deniz yolculuğu öncesinde Güneş Tanrısı'nın kızını merkeze alıyor!

3. Ben Kirke efsanevi deniz yolculuğu öncesinde Güneş Tanrısı'nın kızını merkeze alıyor!

Madeline Miller, adasına gelen Odysseus'un yorgunluğunu ve evine dönme hırsını bu kez sürgün bir büyücünün gözünden etkileyici şekilde anlatıyor.

Ben, Kirke - Madeline Miller

Mitolojiye ilgisi olanlar okumalı. Eğer yine de eksik bilginiz varsa da problem değil. Kitap çok açık bir dille kolayca anlaşılıyor. Su gibi akıyor. Okurken çok keyif aldım. Herkes tarafından kötü bilinen bir tanrıçanın neden bu kadar kötü olduğunu anlayacağınız bir kitap. İyi okumalar

4. Odysseia filmin ve efsanenin omurgasını oluşturan 10 yıllık deniz macerası!

4. Odysseia filmin ve efsanenin omurgasını oluşturan 10 yıllık deniz macerası!

Homeros, deniz canavarları, büyücüler ve tanrıların müdahalesiyle dolu adalar arasında evine ulaşmaya çalışan Ithaka kralının ana destanını sunuyor.

Odysseia - Homeros

Kitap İlyada destanının sonrasını anlatıyor. Baş kahraman evine dönmek isteyen kurnaz Odyessus. İlyada'dan daha çok sevdim. İlyada'ya göre mitolojik öğeler daha fazla.

5. Penelopia sarayda bekleyen sadık eşin sürdürdüğü zeka savaşını ortaya koyuyor!

5. Penelopia sarayda bekleyen sadık eşin sürdürdüğü zeka savaşını ortaya koyuyor!

Margaret Atwood, Odysseus yokken talipleri oyalamak için dokunan kefen hilesini ve İthaka Sarayı'nda yaşanan politik mücadeleyi Penelope'nin sesinden duyuruyor. Ancak Türkçe çevirisi maalesef yok.

Penelopia (Penelopiad) - Margaret Atwood

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Aeneis Tahta At hilesinin Troya tarafında yarattığı büyük yıkımı gösteriyor!

6. Aeneis Tahta At hilesinin Troya tarafında yarattığı büyük yıkımı gösteriyor!

Vergilius, Odysseus’un yerle bir ettiği şehirden kaçan Troyalıların hikayesini anlatırken olaya bu kez Yunanlıların değil, karşı tarafın gözünden bakmanızı sağlıyor.

Aeneis - Vergilius

7. Troyalı Kadınlar savaş sonrası hayatta kalanların acı kaderine ışık tutuyor!

7. Troyalı Kadınlar savaş sonrası hayatta kalanların acı kaderine ışık tutuyor!

Pat Barker, zaferin ardından kıyıda çakılı kalan galipleri ve efsanelerin ardında ödenen ağır insani bedelleri sarsıcı bir dille devam ettiriyor.

Troyalı Kadınlar - Pat Barker

Bonus: Destanların ağır dilinden çekinenler için çizimlerle zenginleştirilmiş 3'lü klasik seti!

Bonus: Destanların ağır dilinden çekinenler için çizimlerle zenginleştirilmiş 3'lü klasik seti!

Homeros ve Vergilius’un ağır antik metinlerine takılmadan efsanevi hikayeleri akıcı şekilde kavramak isteyenlere veya genç okurlara mitolojiyi sevdirmek için özel olarak hazırlanan, İlyada, Odysseia ve Aeneis destanlarını tek kutuda buluşturan harika bir alternatif.

Çocuklar İçin Destanlar Seti - 3 Kitap Takım: İlyada - Odysseia - Aeneis

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın