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ŞOK'a Ayaklı Vantilatör Geliyor! 22 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Ayaklı Vantilatör Geliyor! 22 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
21.07.2026 - 15:57
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ŞOK 22 - 28 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

22 Temmuz ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 - 28 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

Torima Retro Pikap Hoparlör 799 TL

Torima Retro Pikap Hoparlör 799 TL

  • Sinbo Ssm-2587 Tost Makinesi 499 TL

  • Aprilla Ayaklı Vantilatör Kfan-7426 1.099 TL

  • Forever Deniz Yıldızı Şarjlı Led Gece Lambası 899 TL

  • Kiwi Otomatik Karıştırıcı KMX-3600 249 TL

  • Forever Dekoratif Ledli Ağaç 499 TL

  • Solar Saplama Led Aydınlatma 50 TL

  • Figürlü Solar Saplama Led Aydınlatma 100 TL

  • Kreuzer Çiçekli Solar Saplama Led Aydınlatma 75 TL

  • Renkli Solar Saplama Led Aydınlatma 175 TL

  • Happio Şarjlı Led Kamp Lambası 250 TL

  • Petrix Solar Ledli Askılı Bahçe Aplik Lambası 250 TL

  • Petrix Solar Mum Efektli Bahçe Lambası Px-S17 125 TL

  • Petrix 20'Li Midye Led Işık Zinciri 299 TL

  • Sensörlü Solar Duvar Lambası 175 TL

  • S-link 64 Gb Micro Sd Kart Bellek SL-TF264 165 TL

  • S-link 64 Gb USB 2.0 Flash Bellek U264 165 TL

  • 4w E14 Filament Led Ampul 50 TL

  • Kochler Solar Mantar Lamba 200 TL

  • Forever Figürlü El Vantilatörü 299 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 22 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 22 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 17 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 15 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 300 cc 10 TL

  • Sarkap Kavanoz Kapağı 10'lu 39,95 TL

  • Yuvarlak Kapaklı Saklama Kabı 2.6 L 100 TL

  • Solingen Bıçak Seti 3'lü 125 TL

  • Domates Bıçağı 21 cm 150 TL

  • Pirge Yan Soyacak 250 TL

  • Desenli Emaye Saklama Kabı 3'lü 750 TL

  • Desenli Emaye Tencere 18 cm 499 TL

  • Desenli Emaye Sos Tavası 18 cm 350 TL

  • Desenli Emaye Bakraç 20 cm 3.25 L 599 TL

  • Kumsal Tava 26 cm 350 TL

  • Kumsal Derin Tencere 24 cm 599 TL

  • Kumsal Karnıyarık Tenceresi 26 cm 599 TL

  • Kumsal Krep Tava 26 cm 299 TL

  • Kumsal Kaçerola 18 cm 299 TL

  • Kumsal Wok Tava 399 TL

  • Kumsal Sahan 18 cm 299 TL

Cam Yuvarlak Sunumluk & Nihale 125 TL

Cam Yuvarlak Sunumluk & Nihale 125 TL

  • Çift Cidarlı Cam Borosilikat Kupa 250 ml 199 TL

  • Figürlü Seramik Kupa 350 TL

  • Cam Renkli Dondurma Kaşığı Seti 6'lı 299 TL

  • Çelik Dondurma Kaşığı 150 TL

  • 4'lü Figürlü Pipet 150 TL

  • 4'lü Gold Tatlı Kaşığı Seti 250 TL

  • Emaye Kızartma Tavası 26 cm 450 TL

  • Rakle Ayaklı Su Bardağı 2'li 280 cc 275 TL

  • Rakle Desenli Ayaklı Tatlı/Dondurma Kasesi 3'lü 300 cc 299 TL

  • LAV Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 140 cc 175 TL

  • Kesim Panosu Seti 2'li 225 TL

  • Sarkap Home Yuvarlak Metal Tepsi 35 cm 100 TL

  • Baharatlık Seti 3'lü 300 ml 150 TL

  • Silikon Buz Kalıbı Çeşitleri 75 TL

  • Perilla Silikon Kek ve Muffin Kalıbı Çeşitleri 100 TL

  • Keramika Kaşıklık 27 cm 100 TL

  • Paşabahçe Lale Çay Bardağı Seti 6'lı 125 cc 199 TL

  • Paşabahçe Heybeli Çay Takımı 8 Parça 350 TL

  • Frezya Tatlı Tabağı 6'lı 16 cm 350 TL

  • Frezya Servis Kasesi 2650 cc 175 TL

  • Borcam Kase 360 cc 125 TL

Slazenger Erkek Şort Kargo Cepli 350 TL

Slazenger Erkek Şort Kargo Cepli 350 TL

  • Erkek Şort M-L ve XL-XXL 399 TL

  • Slazenger Erkek Terlik 350 TL

  • Kadın Şort 350 TL

  • Erkek Ham Bez Şort 225 TL

  • Erkek Ham Bez Şort Kargo Cepli 299 TL

  • Kadın Şort Ham Bez 225 TL

  • Kadın Çift Toka Terlik 150 TL

  • Mounty Termo Piknik Çantası 23 L 175 TL

  • Mounty Termo Piknik Çantası 125 TL

  • Termo Askılı Piknik Çantası 125 TL

  • Mounty Termo Piknik Çantası Silindir Model 9 L 150 TL

  • Çantalı Minderli Piknik Seti 250 TL

  • Arkalıklı Sandalye Minderi 125 TL

  • Sandalye Minderi 40x40 cm 75 TL

  • Masa Örtüsü Pötikare 140x140 cm 100 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 100x140 cm 100 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 140x140 cm 125 TL

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JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör IP67 Siyah/Mavi/Kırmızı 2.899 TL

JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör IP67 Siyah/Mavi/Kırmızı 2.899 TL

  • Razer Hammerhead Hyperspeed Tws Rz12-03820300-R3G1 3.799 TL

  • Razer Blackshark V3 x Hyperspeed Kablosuz Siyah Kulaklık RZ04-05420100-R3M1 5.199 TL

  • Razer Blackshark V2 PRO Kablosuz Mikrofonlu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı Beyaz / Siyah 7.999 TL

  • Razer BlackWidow V4 RGB Green Switch Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi 3.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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