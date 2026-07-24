article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
25 - 31 Temmuz 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 25 - 31 Temmuz 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.07.2026 - 16:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

25 - 31 Temmuz 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 Temmuz 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tursil Toz Deterjan 10 KG 399 TL

Tursil Toz Deterjan 10 KG 399 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 L 79 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 KG 199,50 TL

  • Kotex Ultra Hijyenik Ped Çeşitleri 67,50 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 KG 84,90 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 250 ml 84,90 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 84,90 TL

  • Vernel Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 99,50 TL

  • Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı 2,97 L 219 TL

  • Molfix Çocuk Bezi Çeşitleri 285 TL

  • Clear Men Şampuan 350 ml 160 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 132,90 TL

  • Dalan Zeytinyağlı Banyo Sabunu 4x200 g 109 TL

  • Duru Floris Sıvı Sabun 750 ml 65,50 TL

  • Silk&Blue Erkek Atlet 65 TL

  • Silk&Blue Erkek Boxer 35 TL

  • Sensodyne Derin Temizlik Diş Fırçası 1+1 140 TL

  • Vione Fırçalı Yüz Temizleme Köpüğü 150 ml 70 TL

  • Sensodyne Ekstra Beyazlık Diş Macunu 75 ml 160 TL

  • Vaseline Jel Krem 50 ml 94 TL

  • Slazenger Erkek Parfümü 50 ml 295 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 349 TL

Eti Ahenk Gurme Sütlü Çikolatalı/Eti Karam Gurme Bitter Çikolatalı Gofret 50 g 22,50 TL

Eti Ahenk Gurme Sütlü Çikolatalı/Eti Karam Gurme Bitter Çikolatalı Gofret 50 g 22,50 TL

  • Ülker Caramio Karamel Dolgulu Çikolata 55 g 29,50 TL

  • Bebelac Bebek Maması 400 g 320 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L 159 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 KG 229 TL

  • Yöremce Koçbaşı Nohut 1 KG 57,50 TL

  • Yöremce Yeşil Mercimek 1 KG 57 TL

  • Bal Küpü/Doğuş/Bor Şeker/Nar/Irmak Küp Şeker 1 KG 59,50 TL

  • Barilla Makarna 500 g 42,50 TL

  • Indomie Noodle 5'li Paket 72,50 TL

  • Sinangil/Söke Buğday Unu 2 KG 72 TL

  • Doğuş Rize Çay 1 KG 269 TL

  • Dorbi Damla Çikolata 100 g 48 TL

  • Calvé Ketçap 610 g 89 TL

  • Kızılay Karadut ve Frenk Üzümü Aromalı Doğal Maden Suyu 6x200 ml 70 TL

  • Kızılay Sade Maden Suyu 6x200 ml 52,50 TL

Bahçıvan Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1 KG 379 TL

Bahçıvan Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1 KG 379 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 g 219 TL

  • İçim Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 g 219 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 250 g 69,50 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 250 g 75 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 KG 195 TL

  • Muratbey Lor Peyniri 500 g 89,50 TL

  • İçim/Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 KG 259 TL

  • Torku Yoğurt 5 KG 259 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 1,5 KG 99,50 TL

  • Sütaş/Torku Ayran 2,5 L 109,50 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 350 g 369 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 350 g 295 TL

  • Akçasaray Dondurulmuş Dana Akçaabat Köfte 500 g 339 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 79 TL

  • Nimet Dondurulmuş Su Böreği 800 g 159 TL

  • Sinangil Çeşidim Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava 400 g 199 TL

  • Marmarabirlik Az Tuzlu Doğal Salamura Siyah Zeytin 800 g 229 TL

  • Algida Twister Mini 8x50 ml 120 TL

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

  • Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG 359 TL

  • Çaykur Altınbaş Çay 500 g 199,50 TL

  • Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri 150 g 99 TL

  • Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 g 59,50 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası (Bademli/Cevizli) 350 g 69 TL

  • Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çiçek Balı 600 g 329 TL

  • Bolmix Reçel Çeşitleri 1 KG 92,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Dardanel Ton Balığı 6x75 g 299 TL

  • Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 119 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yazın Yıldızları

Yazın Yıldızları

Doğadan bitki çayı ürünlerinde %37'ye varan indirim!

Doğadan bitki çayı ürünlerinde %37'ye varan indirim!

👇

👇

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın