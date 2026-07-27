Bugün İndirimde Neler Var? 27 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Pratik demleme teknolojisiyle evde aromatik filtre kahveler ile kadifemsi hazırlamayı sağlayan kompakt kahve makinesi.

Karaca Just Coffee 2in1 Filtre Kahve Makinesi

İş yerinde kullanıyorum. Kahveyi hızlı ve lezzetli yapıyor. Sıcaklık ise kaynar seviyede değil ama kahve için uygun. Tek sıkıntısı potun kahve koyarken damlatması. Ama bu bir çok potta olan bir durum.