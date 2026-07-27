Bugün İndirimde Neler Var? 27 Temmuz 2026 Günün Fırsatları
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Haftaya harika kampanyalarla başlangıç yapıyoruz! Yaz kombinlerini tamamlayan tarz güneş gözlükleri ve oversize tişörtlerden organik pamuklu havlu setlerine, kahveseverleri mutlu eden 2in1 filtre kahve makinelerinden araç içi temizliğin kurtarıcısı yüksek emişli süpürgelere, lezzetli kuruyemiş barlarından Dünya Ruj Günü'ne özel kaçırılmayacak makyaj fırsatlarına kadar şahane indirimleri listeledik.
Bu içerik 27.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Karaca Just Coffee 2in1 filtre kahve makinesi son 30 günün en düşük fiyatıyla net 1.881,67 TL!
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Hasuba 2in1 şarjlı araç süpürgesi ve hava üfleyici son 365 günün en ucuz fiyatıyla net 1.342,40 TL!
Ugreen araç cep telefonu tutucusu %32 indirimle son 90 günün en düşük fiyatı net 549,00 TL!
Cleo Brown Green güneş gözlüğü %20 indirim fırsatıyla 1.340,00 TL yerine net 1.072,00 TL!
PAEN unisex oversize tişört ikili alımda birim fiyatı net 349,50 TL'ye düşen fırsatıyla!
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Züber Fıstrik Antep fıstıklı ve yer fıstıklı kuruyemiş bar seti %30 indirime ek ONEDİO350 koduyla 1.200 TL'ye 350 TL indirim fırsatıyla!
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