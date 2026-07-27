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Bugün İndirimde Neler Var? 27 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 27 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.07.2026 - 13:37
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Haftaya harika kampanyalarla başlangıç yapıyoruz! Yaz kombinlerini tamamlayan tarz güneş gözlükleri ve oversize tişörtlerden organik pamuklu havlu setlerine, kahveseverleri mutlu eden 2in1 filtre kahve makinelerinden araç içi temizliğin kurtarıcısı yüksek emişli süpürgelere, lezzetli kuruyemiş barlarından Dünya Ruj Günü'ne özel kaçırılmayacak makyaj fırsatlarına kadar şahane indirimleri listeledik.  

Bu içerik 27.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Karaca Just Coffee 2in1 filtre kahve makinesi son 30 günün en düşük fiyatıyla net 1.881,67 TL!

Karaca Just Coffee 2in1 filtre kahve makinesi son 30 günün en düşük fiyatıyla net 1.881,67 TL!

Pratik demleme teknolojisiyle evde aromatik filtre kahveler ile kadifemsi hazırlamayı sağlayan kompakt kahve makinesi.

Karaca Just Coffee 2in1 Filtre Kahve Makinesi

İş yerinde kullanıyorum. Kahveyi hızlı ve lezzetli yapıyor. Sıcaklık ise kaynar seviyede değil ama kahve için uygun. Tek sıkıntısı potun kahve koyarken damlatması. Ama bu bir çok potta olan bir durum.

Hasuba 2in1 şarjlı araç süpürgesi ve hava üfleyici son 365 günün en ucuz fiyatıyla net 1.342,40 TL!

Hasuba 2in1 şarjlı araç süpürgesi ve hava üfleyici son 365 günün en ucuz fiyatıyla net 1.342,40 TL!

20000Pa güçlü turbo vakum gücü, 3 kademeli fırçasız motoru, 8000 mAh pili ve HEPA filtresiyle aracınızı ve dar alanları derinlemesine temizleyen kablosuz süpürge.

Hasuba Araç Süpürgesi 2in1 Kablosuz Şarjlı Mini El Süpürgesi

Ugreen araç cep telefonu tutucusu %32 indirimle son 90 günün en düşük fiyatı net 549,00 TL!

Ugreen araç cep telefonu tutucusu %32 indirimle son 90 günün en düşük fiyatı net 549,00 TL!

Havalandırma ızgarasına kancasıyla sağlamca tutunan, yerçekimi mekanizması sayesinde telefonu tek elle kolayca sabitleyen güvenli araç tutucu.

Ugreen Araç Cep Telefonu Tutucusu Kancalı Yerçekimi Modeli

Cleo Brown Green güneş gözlüğü %20 indirim fırsatıyla 1.340,00 TL yerine net 1.072,00 TL!

Cleo Brown Green güneş gözlüğü %20 indirim fırsatıyla 1.340,00 TL yerine net 1.072,00 TL!

Kahverengi ve yeşil tonlarının mükemmel uyumunu sunan şık çerçeve tasarımıyla yaz güneşinde gözlerinizi korurken stilinize hava katan tarz gözlük.

Cleo Brown Green Güneş Gözlüğü

PAEN unisex oversize tişört ikili alımda birim fiyatı net 349,50 TL'ye düşen fırsatıyla!

PAEN unisex oversize tişört ikili alımda birim fiyatı net 349,50 TL'ye düşen fırsatıyla!

699,00 TLlik fiyatına ek 2 adet alımda adedi yarı fiyatına inen, rahat kesimi ve kaliteli kumaşıyla yaz gardırobunun en kullanışlı temel parçası.

PAEN Basic Unisex Oversize T-shirt

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Züber Fıstrik Antep fıstıklı ve yer fıstıklı kuruyemiş bar seti %30 indirime ek ONEDİO350 koduyla 1.200 TL'ye 350 TL indirim fırsatıyla!

Züber Fıstrik Antep fıstıklı ve yer fıstıklı kuruyemiş bar seti %30 indirime ek ONEDİO350 koduyla 1.200 TL'ye 350 TL indirim fırsatıyla!

Katkısız, koruyucusuz ve şekeri tamamen meyveden gelen yapısıyla gün içinde acıktığınızda veya spor öncesinde lezzetli bir enerji deposu sunan 6'şar adetlik Züber Fıstrik kuruyemiş bar paketi.

Züber Fıstrik Antep Fıstıklı ve Yer Fıstıklı Kuruyemiş Bar Seti

Hasna 4'lü organik pamuk keten havlu seti %60 net indirimle 2.550,00 TL yerine sadece 999,00 TL!

Hasna 4'lü organik pamuk keten havlu seti %60 net indirimle 2.550,00 TL yerine sadece 999,00 TL!

Antrasit ve haki renk kombinasyonu, %100 organik pamuk keten dokusu ve yüksek su emiciliğiyle banyonuza doğal ve lüks bir hava katan dörtlü set.

Hasna 4'lü Havlu Seti Organik Pamuk Keten Antrasit-Haki

NIVEA SUN Spf50+ güneş koruyucu vücut losyonu 900 TL üzerine anında 150 TL indirim fırsatıyla!

NIVEA SUN Spf50+ güneş koruyucu vücut losyonu 900 TL üzerine anında 150 TL indirim fırsatıyla!

Suya dayanıklı formülü, yeni nesil UV filtreleri ve nemlendirici etkisiyle cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı yüksek seviyede koruyan 200 ml losyon.

NIVEA SUN SPF50+ Güneş Koruyucu Vücut Losyonu 200ml

Missha A'pieu The Pure Candy Tint Dünya Ruj Gününe özel 3 Al 2 Öde ve 4 Al 2 Öde fırsatlarıyla!

Missha A'pieu The Pure Candy Tint Dünya Ruj Gününe özel 3 Al 2 Öde ve 4 Al 2 Öde fırsatlarıyla!

Su bazlı hafif yapısı, çilek aromalı canlı rengi ve parlak bitişiyle dudaklara gün boyu kalıcı ve ıslak bir görünüm veren en sevilen tint.

Missha A'pieu The Pure Candy Tint NO.02 Strawberry

Flormar Sheer Up nemlendirici parlak ruj Dünya Ruj Gününe özel TEK FİYAT net 299,00 TL!

Flormar Sheer Up nemlendirici parlak ruj Dünya Ruj Gününe özel TEK FİYAT net 299,00 TL!

Türkiyenin en çok satan ruj serisinde geçerli özel kampanya ile dudaklara canlı renk verirken derinlemesine nem sağlayan ışıl ışıl yapılı ruj.

Flormar Sheer Up Yarı Transparan Nemlendirici Ruj 018 Enchanted Kiss

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Elit çikolata sos çeşitlerinde 2. ürün sadece 1 TL kampanyasıyla tatlı krizlerine bütçe dostu çözüm!

Elit çikolata sos çeşitlerinde 2. ürün sadece 1 TL kampanyasıyla tatlı krizlerine bütçe dostu çözüm!

Kreplere, dondurmalara, keklere ve ev yapımı tatlılara nefis bir dokunuş katan lezzetli Elit çikolata soslarında sepeti katlayan kaçırılmayacak 2.si 1 TL fırsatı.

Elit Çikolata Sos Çeşitleri

Los Ojos x Ece vizyon modal şortlu pijama takımı Premium üyeliğe özel 719,50 TL yerine net 619,50 TL!

Los Ojos x Ece vizyon modal şortlu pijama takımı Premium üyeliğe özel 719,50 TL yerine net 619,50 TL!

Ek 150 TL kupon fırsatı ve 2. ürüne %20 indirim avantajıyla sepetleri süsleyen, nefes alabilen esnek modal kumaş dokusuyla evde ve uykuda yumuşacık bir konfor sağlayan şık pijama takımı.

Los Ojos x Ece Vizon Modal Kumaşlı Kısa Kollu Şortlu Pijama Takımı

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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