“Mahallemizde İstemiyoruz” Denilerek Komşuları Tarafından Dövülen Otizmli Çocuk Yoğun Bakımda!
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Aksaray'da komşuları tarafından darbedilen otizmli çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.
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Aksaray'da yaşayan Emine Özcan, otizmli kızı Elmas Yağmur'un mahallede dolaşmasından rahatsız olduklarını söyleyen komşuları tarafından darp edildiğini öne sürdü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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