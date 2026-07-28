article/comments
article/share
Haberler
Gündem
“Mahallemizde İstemiyoruz” Denilerek Komşuları Tarafından Dövülen Otizmli Çocuk Yoğun Bakımda!

“Mahallemizde İstemiyoruz” Denilerek Komşuları Tarafından Dövülen Otizmli Çocuk Yoğun Bakımda!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2026 - 14:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aksaray'da komşuları tarafından darbedilen otizmli çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aksaray'da yaşayan Emine Özcan, otizmli kızı Elmas Yağmur'un mahallede dolaşmasından rahatsız olduklarını söyleyen komşuları tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Aksaray'da yaşayan Emine Özcan, otizmli kızı Elmas Yağmur'un mahallede dolaşmasından rahatsız olduklarını söyleyen komşuları tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Özcan,  “Çocuğuma 'engelli, deli, divane, hasta' diyerek bu mahallede istemediklerini söylediler. Ben de çocuğumun kimseye zarar vermediğini söyledim. Darbedilince polisi arayarak şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı.

Şikâyet ettiği kişilerce ifadesini geri çekmesi için tehdit edildiğini savunan Özcan, “Ben de ne olursa olsun geri çekmeyeceğimi söyledim. Çocuğumun her zaman arkasındayım” dedi.

Komşuları tarafından hakarete maruz kaldığını da söyleyen Özcan, olayın ertesi günü bu kez evlerinin avlusunda hem kendisinin hem de kızının darbedildiğini öne sürdü. 

Kızının aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten anne Özcan, kızının gözünde, başında ve boynunda ciddi yaralanmalar tespit edildiğini aktardı.   Özcan, “Ben sadece adalete güveniyorum. Cezasız kalmalarını istemiyorum” diye konuştu.  

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Cennet İnceöz ise olayın ilk anından itibaren aileyle birlikte olduklarını belirterek, “Çocuğumuzun gözlerinde hasar oluştu. Vücudunun birçok yerinde morluklar vardı. Anne de darbedilerek hastaneye kaldırıldı. Çocuk yoğun bakımda tedavi gördü. Şikâyeti geri almayacağız. Alınsa bile Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kanunları bu olayın peşini bırakmayacaktır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
11
6
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın