Sevgili Akrep, bu haftaya İkizler burcundaki Yeni Ay'ın getirdiği huzursuz ve sorgulayıcı enerjiyle başlayarak duygusal hayatında hiçbir şeye körü körüne inanmamaya odaklanıyorsun. Aşkı yaşamak yerine satır aralarını okumak ve gizli bir gündem aramak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Şüpheci tavrın kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, sıradan bir mesajlaşmayı veya geç kalınan bir saati büyüterek partnerini çapraz sorguya alabiliyorsun; bu yorucu tutum ilişkinin temelini sarsabiliyor. Bekarsan, sosyal medyadan tanıştığın veya yeni mesajlaştığın kişilerin profillerini incelemekten asıl iletişime geçmeye fırsat bulamıyorsun. Herkeste bir kusur arayıp güvenmekten kaçındığın bu hafta, yalnız kalmayı bizzat sen tercih ediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…