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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Haziran - 21 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftaya İkizler burcundaki Yeni Ay'ın getirdiği huzursuz ve sorgulayıcı enerjiyle başlayarak duygusal hayatında hiçbir şeye körü körüne inanmamaya odaklanıyorsun. Aşkı yaşamak yerine satır aralarını okumak ve gizli bir gündem aramak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Şüpheci tavrın kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, sıradan bir mesajlaşmayı veya geç kalınan bir saati büyüterek partnerini çapraz sorguya alabiliyorsun; bu yorucu tutum ilişkinin temelini sarsabiliyor. Bekarsan, sosyal medyadan tanıştığın veya yeni mesajlaştığın kişilerin profillerini incelemekten asıl iletişime geçmeye fırsat bulamıyorsun. Herkeste bir kusur arayıp güvenmekten kaçındığın bu hafta, yalnız kalmayı bizzat sen tercih ediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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