Daha 17'nin Yönetmeni Emre Kabakuşak, Dizinin Neden Bu Kadar Sevildiğini İlk Kez Anlattı

'İlk 3 bölümü okuduğumda, kalan bölümlerin de senaristlerimiz tarafından büyük ölçüde şekillendirildiğini görmüştüm. Farklı bir iş çıkacağını hissediyorduk ancak bunun için doğru atmosferi ve doğru oyuncu kadrosunu oluşturmak gerekiyordu. Tüm parçalar bir araya geldiğinde ortaya diğer işlerle kıyaslanmaktan çok, farkındalığı ve farklılığıyla öne çıkan bir proje çıktı. Daha en başından farklı olacağı belliydi, aldığımız sonuç da bunu gösteriyor.

Bence dizinin en güçlü tarafı doğallığı, samimiyeti ve gerçekliği. Oyuncularımız karakterlerini son derece içten ve doğru bir şekilde yansıtıyor. Her birini izlediğinizde, yıllardır o karakteri yaşıyorlarmış hissi oluşuyor. Bu da hikâyenin ve karakterlerin izleyiciye geçmesini sağlıyor.'