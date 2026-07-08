Daha 17'nin Yönetmeni Emre Kabakuşak, Dizinin Neden Bu Kadar Sevildiğini İlk Kez Anlattı
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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17'nin yönetmeni Emre Kabakuşak, yapımın gördüğü ilginin arkasındaki nedenleri anlattı. Dizinin ilk senaryolarını okuduğunda farklı bir proje ortaya çıkacağını hissettiğini söyleyen Kabakuşak, başarının en önemli nedeninin ise hikâyenin doğallığı, samimiyeti ve gerçekliği olduğunu vurguladı.
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Kanal D'nin yaza damga vuran dizisi Daha 17'nin yönetmeni, dizinin başarı sırrını açıkladı.
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İşte Daha 17'nin yönetmeni Emre Kabakuşak'ın dizi hakkındaki açıklamaları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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