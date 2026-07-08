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Daha 17'nin Yönetmeni Emre Kabakuşak, Dizinin Neden Bu Kadar Sevildiğini İlk Kez Anlattı

Daha 17'nin Yönetmeni Emre Kabakuşak, Dizinin Neden Bu Kadar Sevildiğini İlk Kez Anlattı

yerli dizi Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2026 - 11:19
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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17'nin yönetmeni Emre Kabakuşak, yapımın gördüğü ilginin arkasındaki nedenleri anlattı. Dizinin ilk senaryolarını okuduğunda farklı bir proje ortaya çıkacağını hissettiğini söyleyen Kabakuşak, başarının en önemli nedeninin ise hikâyenin doğallığı, samimiyeti ve gerçekliği olduğunu vurguladı.

KAYNAK: Episode/ Yasemin Şefik

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Daha 17
Dizi

Daha 17

Ata Yaşat
Oyuncu

Ata Yaşat

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Kanal D'nin yaza damga vuran dizisi Daha 17'nin yönetmeni, dizinin başarı sırrını açıkladı.

Kanal D'nin yaza damga vuran dizisi Daha 17'nin yönetmeni, dizinin başarı sırrını açıkladı.

Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk, Helin Elveren gibi genç oyuncuların yıldızının parladığı Daha 17, yaz sezonunda çok rakibi olmasına rağmen farkını ortaya koydu. Kanal D ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Daha 17'nin başarısı her hafta artarken dizinin yönetmeni Emre Kabakuşak, Episode Dergi'den Yasemin Şefik'e dizinin başarı sırrını açıkladı.

İşte Daha 17'nin yönetmeni Emre Kabakuşak'ın dizi hakkındaki açıklamaları:

İşte Daha 17'nin yönetmeni Emre Kabakuşak'ın dizi hakkındaki açıklamaları:

'İlk 3 bölümü okuduğumda, kalan bölümlerin de senaristlerimiz tarafından büyük ölçüde şekillendirildiğini görmüştüm. Farklı bir iş çıkacağını hissediyorduk ancak bunun için doğru atmosferi ve doğru oyuncu kadrosunu oluşturmak gerekiyordu. Tüm parçalar bir araya geldiğinde ortaya diğer işlerle kıyaslanmaktan çok, farkındalığı ve farklılığıyla öne çıkan bir proje çıktı. Daha en başından farklı olacağı belliydi, aldığımız sonuç da bunu gösteriyor.

Bence dizinin en güçlü tarafı doğallığı, samimiyeti ve gerçekliği. Oyuncularımız karakterlerini son derece içten ve doğru bir şekilde yansıtıyor. Her birini izlediğinizde, yıllardır o karakteri yaşıyorlarmış hissi oluşuyor. Bu da hikâyenin ve karakterlerin izleyiciye geçmesini sağlıyor.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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