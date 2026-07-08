Arka Sokaklar'dan Ayrılan Ünlü Oyuncu Atv'nin Dönem Dizisi Aşk ve Taht'la Anlaştı
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Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'la ilgili belirsizlik sürerken diziden ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Atv ekranlarında yayınlanacak Aşk ve Taht dizisine, Arka Sokaklar'dan ayrılan bir oyuncu dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Atv'nin Muhteşem Yüzyıl etkisi yaratmayı hedefleyen yeni dönem dizisi Aşk ve Taht için son hazırlıklar yapılıyor.
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Arka Sokaklar'dan ayrılan ünlü oyuncu Murat Serezli de Aşk ve Taht'ın kadrosuna katıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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