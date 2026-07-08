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Arka Sokaklar'dan Ayrılan Ünlü Oyuncu Atv'nin Dönem Dizisi Aşk ve Taht'la Anlaştı

Arka Sokaklar'dan Ayrılan Ünlü Oyuncu Atv'nin Dönem Dizisi Aşk ve Taht'la Anlaştı

Arka Sokaklar Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.07.2026 - 09:55
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Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'la ilgili belirsizlik sürerken diziden ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Atv ekranlarında yayınlanacak Aşk ve Taht dizisine, Arka Sokaklar'dan ayrılan bir oyuncu dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Atv'nin Muhteşem Yüzyıl etkisi yaratmayı hedefleyen yeni dönem dizisi Aşk ve Taht için son hazırlıklar yapılıyor.

Atv'nin Muhteşem Yüzyıl etkisi yaratmayı hedefleyen yeni dönem dizisi Aşk ve Taht için son hazırlıklar yapılıyor.

Alaaddin Keykubat dönemini anlatacak Aşk ve Taht dizisine birbirinden güçlü isimler dahil olmuştu. Akın Akınözü (Alaaddin Keykubat), Merjem Šiljak (Prenses Destina), Simay Baylas (Melike Hatun), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan Hatun), Ferit Kaya (Melik Keyferidun), İdil Yener (Münkâr Hatun), Ece Yüksel (Rita), Merve Polat (Mihrişah Hatun), Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Melik Keyferidun), Selin Genç (Dilruba) ve Emrah  Altıntoprak (Emir Karaaslan) gibi isimlerin rol alacağı dizinin çekimleri 15 Temmuz'da başlayacak.

Arka Sokaklar'dan ayrılan ünlü oyuncu Murat Serezli de Aşk ve Taht'ın kadrosuna katıldı.

Arka Sokaklar'dan ayrılan ünlü oyuncu Murat Serezli de Aşk ve Taht'ın kadrosuna katıldı.

Belirsizliği süren Arka Sokaklar'a veda eden Murat Serezli, Aşk ve Taht dizisinde Kir Vard rolüne hayat verecek. Ünlü oyuncu, Merjem Šiljak’ın oynayacağı Prenses Destina’nın babasını canlandıracak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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