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Başlamadan 3 Ayrılık Yaşandı: Taşacak Bu Deniz Rakibi Sevdam Karadeniz'e Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Başlamadan 3 Ayrılık Yaşandı: Taşacak Bu Deniz Rakibi Sevdam Karadeniz'e Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.07.2026 - 09:34
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NOW TV ekranlarında yayınlanacak ve yeni sezonda Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak Sevdam Karadeniz'le ilgili bir gelişme daha yaşandı. Önce başrollerin, ardından da bir oyuncunun ayrıldığı diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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NOW TV'de yayınlanacak yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz, sezon başlamadan epey kriz atlattı.

NOW TV'de yayınlanacak yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz, sezon başlamadan epey kriz atlattı.

Önce anlaşılan başroller Aslıhan Malbora ve Emre Bey diziden ayrıldı. Ardından ünlü oyuncu Durul Bazan projeden çekildi. Mahmut Yeniceli karakterine hayat verecek olan Durul Bazan'ın yapım ile aldığı ortak karar neticesinde diziden ayrıldığı iddia edildi. Dizinin yeni başrolleri Erdem Adilce ve Damlasu İkizoğlu oldu.

Durul Bazan'ın veda ettiği Mahmut Yeniceli karakterine rol verecek oyuncu belli oldu.

Durul Bazan'ın veda ettiği Mahmut Yeniceli karakterine rol verecek oyuncu belli oldu.

Özellikle Çukur dizisindeki performansıyla bilinen başarılı oyuncu Mustafa Kırantepe, Durali Yeniceli'nin (Şerif Erol) oğlu ve Zeyşan'ın (Damlasu İkizoğlu) amcası olarak izleyici karşısına çıkacak. Özge Korkmaz ve Yeşim Gülay’ın yazdığı dizinin okuma provası bugün yapılacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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