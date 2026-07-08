Başlamadan 3 Ayrılık Yaşandı: Taşacak Bu Deniz Rakibi Sevdam Karadeniz'e Yeni Oyuncu Dahil Oldu
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NOW TV ekranlarında yayınlanacak ve yeni sezonda Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak Sevdam Karadeniz'le ilgili bir gelişme daha yaşandı. Önce başrollerin, ardından da bir oyuncunun ayrıldığı diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV'de yayınlanacak yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz, sezon başlamadan epey kriz atlattı.
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Durul Bazan'ın veda ettiği Mahmut Yeniceli karakterine rol verecek oyuncu belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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