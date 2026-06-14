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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Haziran - 21 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftaya Venüs ile Uranüs altmışlığının getirdiği isyankar havayla başlayarak ilişkilerde sorumluluk almaktan kaçıyorsun. Rutinlerden sıkıldığın için düzenli bir ilişkinin yükünü taşımak yerine, anlık dürtülerin peşinden gitmek duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Kaçış arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinin en ufak bir eleştirisine bile sert tepkiler vererek ipleri koparma noktasına gelebiliyorsun. Bu süreçte pire için yorgan yakmamaya dikkat etmen gerekiyor. Bekarsan, gece hayatında veya sosyal medyada aniden karşına çıkan, tutkulu ama asla güven vermeyen birine kapılıp hayal kırıklığı yaşama ihtimalin oldukça yüksek. Bir anlık hevesi gerçek aşk sanmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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