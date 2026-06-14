Sevgili Koç, bu haftaya Venüs ile Uranüs altmışlığının getirdiği isyankar havayla başlayarak ilişkilerde sorumluluk almaktan kaçıyorsun. Rutinlerden sıkıldığın için düzenli bir ilişkinin yükünü taşımak yerine, anlık dürtülerin peşinden gitmek duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Kaçış arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinin en ufak bir eleştirisine bile sert tepkiler vererek ipleri koparma noktasına gelebiliyorsun. Bu süreçte pire için yorgan yakmamaya dikkat etmen gerekiyor. Bekarsan, gece hayatında veya sosyal medyada aniden karşına çıkan, tutkulu ama asla güven vermeyen birine kapılıp hayal kırıklığı yaşama ihtimalin oldukça yüksek. Bir anlık hevesi gerçek aşk sanmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…