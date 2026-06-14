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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 15 Haziran - 21 Haziran haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftaya İkizler burcundaki Yeni Ay'ın getirdiği yoğun tempoyla başlayarak masaüstündeki işleri birbirine karıştırma tehlikesi yaşıyorsun. Gelen maillere aceleyle cevap vermek veya projeleri okumadan imzalamak, profesyonel imajını zedeleyebiliyor. Zihnindeki karmaşayı susturup işleri sıraya koymadığın takdirde, hataların sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalıyorsun.

Hafta ortasında ise Venüs ile Plüton karşıtlığı ticari ilişkilerinde kriz çanlarını çalıyor. Yöneticilerinle veya iş ortaklarınla finansal konularda inatlaşmak sana kazanç değil, aksine net bir prestij ve para kaybı getiriyor. Kendi bildiğini okumak yerine geri adım atmayı bilmek, bu gergin günlerde mesleki itibarını korumanın tek yolu haline geliyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…

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Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Koç burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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