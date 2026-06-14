Sevgili Koç, bu haftaya İkizler burcundaki Yeni Ay'ın getirdiği yoğun tempoyla başlayarak masaüstündeki işleri birbirine karıştırma tehlikesi yaşıyorsun. Gelen maillere aceleyle cevap vermek veya projeleri okumadan imzalamak, profesyonel imajını zedeleyebiliyor. Zihnindeki karmaşayı susturup işleri sıraya koymadığın takdirde, hataların sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalıyorsun.

Hafta ortasında ise Venüs ile Plüton karşıtlığı ticari ilişkilerinde kriz çanlarını çalıyor. Yöneticilerinle veya iş ortaklarınla finansal konularda inatlaşmak sana kazanç değil, aksine net bir prestij ve para kaybı getiriyor. Kendi bildiğini okumak yerine geri adım atmayı bilmek, bu gergin günlerde mesleki itibarını korumanın tek yolu haline geliyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…