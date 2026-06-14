Sevgili Koç, bu hafta sonu Güneş'in Yengeç burcuna geçişi mide hassasiyetlerini ön plana çıkararak yediklerine dikkat etmen gerektiğini gösteriyor. Duygusal gerilimlerini yemek yiyerek bastırmak yerine, hafif gıdalarla beslenerek bedenini rahatlatıyorsun. Belki de bu hafta içine sadece dinleneceğin bir ev günü koymalısın.

Hafta ortasında meydana gelen Güneş ile Chiron altmışlığı ise geçmişten gelen fiziksel bir sakatlığın veya ağrının hafiflemesi için doğru tedavi yöntemini bulmanı destekliyor. Bu arada ufak tefek ev kazalarına karşı temkinli olmaya odaklan deriz. Kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…