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Koç Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 15 Haziran - 21 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Haziran - 21 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta başı İkizler burcundaki Yeni Ay zihnini gereğinden fazla meşgul ederek odaklanma sorunu yaşamana neden olabiliyor. Aynı anda birden fazla işe el atmak, iletişimde aceleci davranmana ve ufak tefek hatalar yapmana zemin hazırlıyor. Planlarını sadeleştirip tek bir hedefe yönelmek mesleki anlamda seni olası krizlerden koruyor.

Hafta ortasında Venüs ile Plüton karşıtlığı çalışma ortamında otorite figürleriyle aranda ciddi güç savaşları yaratıyor. Karşı tarafı manipüle etmeye çalışmak veya inatlaşmak bütçende beklemediğin açıklara yol açabiliyor. Hırslarına yenik düşmemek, bu süreci en az hasarla atlatman için büyük önem taşıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Venüs ile Uranüs altmışlığı duygusal hayatında anlık hevesleri tetikleyerek seni istikrarsız bir ruh haline sürüklüyor. İlişkin varsa, bir anlık öfke veya sıkıntıyla ani kopuşlar yaşama riskin artıyor; tahammül seviyen oldukça düşük. Bekarsan, kalıcı bir ilişki yerine yaz aşkı kıvamında, hızla parlayıp aynı hızla sönen elektrikli ama geçici yakınlaşmalara çekiliyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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