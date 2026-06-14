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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 15 Haziran - 21 Haziran haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftaya Venüs ile Plüton karşıtlığının sert ve dönüştürücü enerjisiyle başlayarak masadaki pazarlıklarda kılıçları çekiyorsun. Sana dikte edilmeye çalışılan haksız şartları tamamen reddedip, gerekirse masadan kalkma restini çekiyorsun. Sergilediğin bu boyun eğmez ve kararlı duruş, karşı tarafı geri adım atmaya zorlarken senin de mesleki prestijini sağlamlaştırıyor.

Hafta ortasında ise Venüs ile Uranüs altmışlığı mevcut iş akışında aniden patlak veren bir krizi yönetmeni gerektiriyor. Geleneksel yöntemlerin işe yaramadığı bu anda, tamamen farklı ve dijital bir çözüm bularak durumu kurtarıyorsun. Ani gelişen bu kaos, sana para kazandırmasa da kriz yönetimi konusundaki ustalığını herkese kanıtlamanı sağlıyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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