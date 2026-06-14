Sevgili Akrep, bu haftaya Venüs ile Plüton karşıtlığının sert ve dönüştürücü enerjisiyle başlayarak masadaki pazarlıklarda kılıçları çekiyorsun. Sana dikte edilmeye çalışılan haksız şartları tamamen reddedip, gerekirse masadan kalkma restini çekiyorsun. Sergilediğin bu boyun eğmez ve kararlı duruş, karşı tarafı geri adım atmaya zorlarken senin de mesleki prestijini sağlamlaştırıyor.

Hafta ortasında ise Venüs ile Uranüs altmışlığı mevcut iş akışında aniden patlak veren bir krizi yönetmeni gerektiriyor. Geleneksel yöntemlerin işe yaramadığı bu anda, tamamen farklı ve dijital bir çözüm bularak durumu kurtarıyorsun. Ani gelişen bu kaos, sana para kazandırmasa da kriz yönetimi konusundaki ustalığını herkese kanıtlamanı sağlıyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…